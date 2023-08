”Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée” : Voyage sans issue, déraillement imminent

Si chacun se donne à fond dans le rôle qui lui a été assigné – le contrôleur sympa et efficace en toutes circonstances (Artus), la contrôleuse psychorigide et portée sur la boisson (Elsa Zylberstein), le gamin à remettre d’urgence sur le droit chemin (Maël Rouin Berrandou), le collègue jaloux bien décidé à se venger d’une mauvaise évaluation (Benjamin Tranié) et l’improbable voyageur (Nicolas Lumbreras) – une fois les présentations faites, le scénario est sans surprise, si ce n’est d’invraisemblables ou désastreuses.

Blagues lourdes, allusions graveleuses, interprétations appuyées : rien ne nous est épargné. Entre le conducteur de train qui se prend pour Top Gun : Maverick et Madeleine, la contrôleuse en chef frustrée et acariâtre, le trajet s’annonce éprouvant pour Sébastien (Artus), qui veut décrocher le poste de chef de train et se voir muté à Marseille. Et surtout pour ceux forcés d’assister à ce long canular sur rail.

En fin de course, qu’obtient-on ? Un nanar pur jus, relou et borné, que ses acteurs ne parviennent pas à sauver de la sortie de route, malgré les rares sourires esquissés. Un trajet à éviter, surtout si on est allergique aux gags éculés (cf. la scène de l’accouchement)…

On ne doute pas que l’équipe du Belge Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek, Lucky) ait pris beaucoup de plaisir à imaginer cette blague potache. Mais elle n’aurait pas dû dépasser le format auquel elle se destinait : celui d’un sketch façon Club Med.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée Comédie De Olivier Van Hoofstadt Scénario Olivier Van Hoofstadt et Frédéric Jurie Photographie Bruno Degrave Musique Christian Chevalier Avec Artus, Elsa Zylberstein, Bérangère McNeese, Laura Laune… Durée 1h29