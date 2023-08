Avec “Strange Way of Life”, Pedro Almodóvar explore les vestiges de “Brokeback Mountain”

De frôlements en rapprochements, Jake et Silva ont vécu une brève rencontre hautement sensorielle, il y a 25 ans, lors d’une banale virée au Mexique, au point que leurs destins auraient pu basculer. Toujours mû par La loi du désir, Almodóvar raconte l’histoire de ces deux hommes qui se sont tant aimés mais qui se sont quittés pour se plier à l’ordre social et aux injonctions de l’époque. Une décision qui reste douloureuse pour Silva (Pedro Pascal) tandis que Jake (Ethan Hawke) en a visiblement pris son parti.

Remis en présence l’un de l’autre par les hasards de la vie – le fils du premier est soupçonné de meurtre, le second, devenu shérif, n’a pas d’autre choix que d’enquêter et de partir à sa poursuite – comment les deux anciens amants vont-ils régler leurs différends ?

Un sentiment de frustration

D’emblée, on pense au Secret de Brokeback Mountain d’Ang Lee et on ne fait pas fausse route. Pedro Almodóvar souhaitait réaliser ce film. Aujourd’hui, il choisit d’en prolonger le propos en abordant un point précis : que peuvent faire deux hommes ensemble dans un ranch ? La question posée par les personnages campés par Heath Ledger et Jake Gyllenhaal, à l’époque, est reprise en guise de préliminaire à ce nouveau récit.

S’il met l’interrogation en lumière de façon pertinente, on ne peut qu’être frustré par la brièveté de ce format de court métrage – déjà exploré avec The Human Voice – qui, malgré une rencontre au sommet et les prestations des deux acteurs magnétiques – Ethan Hawke (The Northman) et Pedro Pascal (The Last of Us) -, laisse forcément un goût de trop peu, de passion inachevée. On aurait aimé prolonger l’exploration de ce dilemme au soleil, qui s’est imposé à deux hommes régis par leur impérieux code d’honneur.

Dans ce décor particulièrement soigné, la collaboration du cinéaste avec la maison Saint Laurent, productrice du film, est bien visible à l’écran. Même si, en l’occurrence, elle permet de mieux cerner le tempérament de ce shérif très chic et apprêté.

Strange Way of Life/Extraña forma de vida Western Scénario et réalisation Pedro Almodóvar Musique Alberto Iglesias Photographie José Luis Alcaine Avec Ethan Hawke, Pedro Pascal… Durée 0h31