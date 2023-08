Bouli Lanners : “Je suis ravi d’avoir tenu le coup et d’être arrivé à ce que je suis aujourd’hui”

À lire aussi

Mais l’acteur, lui, ne quitte pas encore les écrans. On le retrouve aux côtés de Vincent Macaigne dès ce 16 août dans Un coup de maître de Rémi Bezançon. Bouli Lanners y incarne Renzo, un peintre en panne d’inspiration, revenu de tout. Dans ce pamphlet acerbe sur le monde de l’art, le duo Lanners-Macaigne sauve une intrigue un brin tirée par les cheveux au propos parfois caricatural.

Le sujet est, toutefois, le prétexte à revenir avec le Liégeois préféré des Français sur ses premières amours artistiques.

Dans le film, Renzo dit qu’il ne faut pas de qualités pour être peintre. Est-ce que c’est quelque chose que l’on peut transposer aux métiers d’acteur et de réalisateur ?

Non. Renzo dit ça dans une espèce de baroud d’honneur. Il est au plus mal à ce moment-là. Mais je pense que même Renzo n’y croit pas, parce qu’il est quand même conscient de son talent et de ce qu’il vaut. Il ne se prend pas non plus pour de la merde, Renzo ! Donc je pense que cette phrase est lancée comme ça en boutade, par provocation. Au contraire, je pense que c’est un métier qui demande beaucoup de talent, de travail, beaucoup de rigueur. Qu’on soit scénariste, acteur, réalisateur ou qu’on soit peintre, ce n’est pas du tout quelque chose qu’on fait par dépit, parce qu’on ne sait rien faire d’autre. On choisit de le faire.

guillement Si j'avais été un être normalement constitué, j'aurais dû abandonner depuis longtemps.

Quelles sont les qualités requises pour le métier d’acteur, en dehors du fait de travailler beaucoup ?

Pour moi, c’est difficile à formuler. Parce que je me déconsidère beaucoup, donc j’ai du mal à mettre des qualités en avant. C’est un exercice que je n’arrive pas à faire. Je suis ravi d’avoir tenu le coup et d’être arrivé à ce que je suis aujourd’hui. Parce que, a priori, avec autant de galères dans ma vie, si j’avais été un être normalement constitué, j’aurais dû abandonner depuis longtemps. Le succès est arrivé tard. Je dirais, selon ma modeste expérience, qu’il faut être pugnace, ne pas lâcher. Il faut être fidèle à ses rêves d’enfant, je pense. Quand j’étais petit, je voulais pratiquer un métier artistique et j’y suis.

Et quelles qualités peut-on attribuer aux autres acteurs ? Vincent Macaigne, par exemple ?

Vincent, Il est… en entièreté dans sa vie et dans son métier. C’est quelqu’un qui donne l’impression de ne pas avoir d’autres vies en dehors de son art. Mais, du coup, il a un investissement total dans ce qu’il fait. Moi, j’ai une vie, je fais plein de choses sur le côté. Parfois même ces choses sur le côté sont les principales. Vincent, lui, tout son être, toute sa vie sont consacrés à son métier. Donc, quand on n’est pas comme lui dans tout ça, on trouve ça fascinant.

À lire aussi

Sa présence au casting a-t-elle déterminé votre choix d’être dans ce film ?

Non, c’est venu plus tard. Mais je connaissais Vincent. On avait déjà tourné ensemble [dans Chien, de Samuel Benchetrit, NdlR]. J’étais content de le retrouver. Moi, ce qui m’a vraiment déterminé, c’est de jouer un acteur – un peintre, pardon ! – à un moment donné où, dans ma vie, la peinture avait repris beaucoup d’importance. Deux ou trois mois après la fin du tournage, j’ai exposé. Donc c’était drôle de me retrouver à la fois à jouer un peintre et d’avoir des réflexions sur le milieu de l’art, des galeries et tout ça, alors que ces réflexions étaient absentes de mon quotidien depuis longtemps.

" J'étais content de le retrouver." Avec Vincent Macaigne dans "Un coup de maître" (2023) ©

On pourrait mettre en parallèle la satire du monde de l’art, de sa mercantilisation et de ses travers avec ce qui existe dans le monde du cinéma.

Complètement, oui. C’est la partie de la profession dans laquelle je me retrouve le moins. C’est la mise en commerce de ce qu’on fait. Si j’arrête la réalisation, c’est aussi en partie à cause de ça. Je ne me sens plus trop à l’aise là-dedans. Renzo se sent aussi très mal à l’aise dans de la mise en commerce de ses œuvres, mais qui est pourtant nécessaire. Je ne juge pas. Simplement, j’ai un malaise avec ça. Dans le milieu de l’art, évidemment, on arrive à un point qui n’a jamais existé. Il y a toujours eu des mécènes ou des marchands d’art et des collectionneurs. Mais ces gens-là aimaient ce qu’ils achetaient. Les grands collectionneurs du début du siècle ou même les mecs qui peignaient pour la cour d’un roi avaient d’abord l’amour de l’art. Ici, on est arrivé à un stade où on spécule parce que des conseillers te disent d’acheter tel ou tel artiste. Qu’on n’aime ou pas leurs œuvres n’entre pas en ligne de compte. Et ça, c’est un truc avec lequel j’ai un problème. On est vraiment dans cette exacerbation du monde que je déteste : le mercantilisme absolu.

Paradoxalement, pourtant, le réalisateur reste le maître d’œuvre précisément. En tant qu’acteur, on est plus un instrument au service d’un autre. N’y a-t-il pas la crainte de ressentir un jour une frustration à ne plus porter ou développer une histoire ou un projet personnel ?

Non, parce qu’en fait, tu es maître d’œuvre, mais sous certaines conditions, qui sont vraiment de plus en plus nombreuses. Entre l’écriture et le moment où le film sort, tu es passé par plein de commissions, tu as dû justifier ton travail, tu as passé des oraux, des gens ont lu ton scénario, t’ont fait des remarques, tu fais semblant de les écouter, tu dois quand même modifier des petites choses… On réduit le temps de travail de ton tournage, tu es obligé de couper dans des scènes que tu as écrites ou qui sont amputées au montage… Tu fais le deuil de beaucoup de choses avant d’arriver à la fin. Donc tu es le maître d’œuvre d’un truc qui est amputé tout le long du chemin. Ça, c’est le cinéma. Après, en peinture, je suis mon seul maître d’œuvre. Entre la toile et moi, il n’y a que le pinceau. Mais je continuerai à raconter des histoires par deux biais : en écrivant des scénarios pour les autres et, aussi, des histoires pour notre théâtre de marionnettes. Donc le récit sera toujours présent dans ce que je fais, même si je ne fais plus de la mise en scène. Et du coup, le ratio sera bien équilibré entre le jeu, les marionnettes, l’écriture et la peinture. Je ne fais le deuil de rien.

guillement J'ai toujours eu peur de l'image du réalisateur qui fait le film de trop.

Cela revient à se débarrasser de la partie du métier la plus pesante…

Entre le moment où j’ai commencé et aujourd’hui, le monde a fondamentalement changé. Mais le monde du cinéma aussi. On n’évolue plus du tout dans le même monde, les intérêts ne sont plus les mêmes, le marché n’est plus le même, la liberté n’est plus la même et donc je m’épanouis moins. Et j’ai pas envie d’être dans le souvenir, dans la nostalgie… Je suis déjà très nostalgique. Je suis très content de ce que j’ai fait. Et maintenant je vais faire d'autres choses dont je serai très content. Depuis que je donne cours à l’Insas, je pense que j’ai vu passer 150 jeunes réalisateurs. Il faut bien qu’ils bossent aussi. Donc laissons la place aux autres et peut-être qu’ils auront accès aux budgets. J’ai toujours eu peur de l’image du réalisateur qui fait le film de trop. Je termine avec un film qui a marché [L’Ombre d’un mensonge, NdlR], je préfère rester sur cette note. Quitte à un moment donné, reprendre la réalisation mais sous une autre forme, alors : partir tout seul avec ma caméra et faire un documentaire, par exemple. Mais plus dans le schéma actuel de la production.

À lire aussi

Il y a un an, le peintre Bouli Lanners exposait ses œuvres. Quel temps consacre-t-il aujourd’hui à la peinture ?

C’est vraiment quelque chose de quotidien, que j’alterne, évidemment, avec d’autres activités. Pour le moment, je ne peins pas. Enfin, si, mais des têtes de marionnettes puisqu’on restaure, Elise et moi, les marionnettes dont on a hérité. Donc je suis plutôt dans des trucs de carnation, de peau etc. J’apprends un nouveau métier, que je ne connaissais pas. Je peins des paysages. Maintenant, j’apprends à faire des peaux…

guillement Les deux peintures que je voulais, je me les suis fait tatouer.

Dans le film, Renzo fantasme depuis longtemps sur une œuvre qu’il souhaite acquérir. Y en a-t-il une qui vous fait rêver ?

En fait, j’ai deux œuvres que je voulais. Mais je me les suis fait tatouer. J’ai un Permeek sur mon torse. Et un Paulus tatoué dans le dos.

Le problème est contourné…

Les autres peintures que j’aurais voulu acquérir ou qui me fascinent depuis que je suis petit, je tente de les faire à travers ma peinture, même si ce ne sont pas des copies du tout. On s’inspire toujours en mise en scène. Quand on fait un film, on a rêvé d’un John Ford, d’un Elia Kazan et puis on fait quelque chose qui tend vers ça, même si c’est différent. Je pense qu’en peinture, c’est la même chose. On a tous de maîtres. Moi, mon rêve, ce serait d’avoir un Greco. Des Greco, il n’y en a aucun à vendre. Donc, voilà, parfois je pallie ce manque en peignant. Je ne le copie pas. Caravage, j’adore. Velasquez, en peignant des marionnettes, j’utilise un peu de sa technique de lui.

"En peignant des marionnettes, j'utilise un peu de la technique de Velasquez." Bouli, dans son atelier, à Liège, restaurant une marionnette du théâtre Al Botroûle. ©JC Guillaume

Renzo à la tentation de se retirer du monde. C’est quelque chose qui vous a déjà travaillé, en dehors de vos échappées au large de l’Écosse…

Ah mais j’y pense tous les jours ! C’est pour ça que je fais déjà un pas de côté dans la réalisation. Ceux qui me font le plus fantasmer, ce sont ces auteurs dont on ne connaît pas le visage. Thomas Pinchon, par exemple. Ou Graham Greene qui, sur certaines quatrièmes de couverture, mettait carrément la tête d’un autre. Ou des réalisateurs, comme Terrence Malick, dont c’est très difficile d’avoir une photo. J’aime bien les mecs qui se mettent totalement en marge et qui faisaient ça déjà bien avant les réseaux sociaux. Ils ont tout compris avant tout le monde : surtout, surtout, n’existons pas aux yeux des autres, physiquement, comme ça tu peux te promener partout et garder ta liberté. Donc je rêve de me retirer du monde. Quand je vois un mauvais film Netflix, dans lequel on voit un ancien des forces spéciales qui, au début, se retire dans un chalet isolé, loin en Alaska, en général c’est la meilleure partie du film. Après, on vient le chercher pour une mission, et puis le film devient super casse-c….

Mais c'est le pictch de Tyler Rake 2 sur Netflix !

Exactement ! (Rires) J’ai arrêté tout de suite, dès qu’il a sa mission… Ce sont vraiment des films que je regarde quand je suis fatigué. Mais tous ces débuts de film, j’adore… Je ferais bien un film rien qu’avec tous les débuts de films de ce genre. On aurait un super film… Une espèce de Kurosawa ultime.