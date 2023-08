Ira Sachs en quatre thèmes : l’amour, l’amitié, l’identité sociale et Paris, la nuit

Né a Memphis dans le Tennessee, Ira Sachs professe une cinéphilie résolument française et s’est récemment mis à tourner en Europe : au Portugal, avec Isabelle Huppert pour son film Frankie et à Paris avec le trio très européen de son film Passages : un Allemand (Franz Rogowski vu récemment dans Disco Boy), une Française (Adèle Exarchopoulos) et un Britannique (Ben Whishaw). À travers cette histoire d’amour à choix multiples que vit Tomas avec Martin puis Agathe, le cinéaste observe aussi la dynamique des classes sociales et leur influence sur le comportement de chacun des protagonistes. Comme il le faisait déjà dans Brooklyn Village.

Paris, la nuit

Son choix de Paris s’explique “par une longue histoire qui implique des ruptures, des larmes, des émotions, du sexe et de l’intimité. C’est un lieu qui m’est familier comme le fait de faire des films ou d’évoquer les relations gays. Je peux m’appuyer sur de nombreuses expériences à Paris, ce ne serait pas la même chose si je travaillais à Bruxelles, Londres ou Berlin."

Paris lui semblait "le lieu organique" pour vivre cette histoire à trois, "même si tout se passe en anglais entre eux, mais c’est ma façon de vivre Paris. Cela reflète le côté international de la ville et aussi ma propre vie : mon mari est Equatorien, mes coscénaristes sont brésiliens, ma monteuse est française, mon producteur tunisien… Ma vie s’est formée ainsi et je suis emballé par un monde plurilingue, je trouve cela très sexy." (Il rit) "Sexy est vraiment le mot. Je voulais par exemple qu’Adèle ait un look à la Brigitte Bardot plutôt que celui d’une prof classique, je voulais que le film soit un objet de beauté."

Quant à la fameuse scène à vélo, elle évoque "le fait de faire partie du monde et de Paris, par opposition avec toutes les scènes d’intérieur. Je voulais que ce mouvement traduise ma façon de faire des films. Jean Renoir disait quelque chose de très important : “lorsque vous faites un film, laissez les fenêtres ouvertes et faites entrer le monde.” Dans ce sens, Tomas et le film sont dans le monde. Cela dépasse la simple fiction."