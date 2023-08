Ira Sachs : “Franz est un animal, Adèle une déesse et Ben un couteau étincelant”

Franz Rogowski et Ira Sachs lors du photo-call de "Passages" à la Berliner, en février 2023, où le film était dévoilé. ©2023 Invision

Égoïste, manipulateur, insouciant ? La personnalité de Tomas interroge…

”Tomas est dirigé par ses désirs ; ses actes ne suivent pas forcément les croyances des autres. Mais il est aussi très généreux et vraiment désireux de donner du plaisir aux autres. Il vit avec l’idée erronée qu’il peut combiner sans difficultés deux amants, deux visions du monde. Il veut tout, mais c’est un objectif inatteignable. Comme un homme vivant dans un château rempli d’or qui en veut toujours plus. C’est la nature même de la bête… Je pense que mon expérience du lockdown m’a donné cette sensation d’avoir déjà beaucoup et pourtant d’en vouloir plus. Et je pense que le drame se niche entre ce que les personnages possèdent et ce qu’ils souhaitent. Ce drame est spécifique à ce trio, mais le concept d’être dominé par ses désirs est inhérent à la nature humaine”, souligne Ira Sachs.

Parce que Tomas réalise ce qu’il veut vraiment lorsque c’est déjà trop tard…

”Oui et en même temps, les seuls moments où Tomas est calme et ne désire rien de plus sont ceux qu’ils passent dans les draps d’Agathe ou dans la chambre avec son mari. Mais ces moments sont très brefs. Le film est alimenté par l’idée de l’inaccessible. Agathe, elle-même, est aussi dirigée par ses désirs que ne l’est Tomas et finalement, c’est le choc de ces désirs qui rend le film hautement inflammable et y crée le plaisir.”

Un cinéma nourri par le réel

Le cinéma d’Ira Sachs se nourrit du réel, la question du métier de ses personnages est donc tout sauf anodine à ses yeux.

”J’y ai beaucoup réfléchi et je les ai choisis avec soin. Le fait que Tomas soit réalisateur, par exemple, m’a semblé naturel. Trouver la parfaite correspondance entre un personnage et son métier est un vrai défi. Et vous avez peu de décors pour établir l’authenticité de ces professions, donc il faut être très précis. Mon producteur Saïd ben Saïd m’a fait remarquer que dans les films de Rohmer, tout le monde a un emploi, mais on ne les voit jamais à l’écran. Leur emploi fait partie de leur position sociale, il contribue au pouvoir de leur personnage. J’étais à la recherche d’un équilibre entre ces deux pôles : des emplois qui ne soient pas au cœur de l’intrigue, mais qui soient réels et éclairent la personnalité de chacun”, précise-t-il.

Le lien entre personnalité et profession est une question vraiment intéressante à ses yeux. “En tant que parent de deux enfants de 11 ans, je réalise à quel point je suis différent sur le plan privé ou professionnel et même dans mes relations romantiques. La difficulté d’être père rejoint celle de quelqu’un qui avait l’habitude d’être dans une position de contrôle et qui ne peut plus l’être. C’est un défi humain très intéressant à relever. Je dois contrôler mon propre désir de contrôle. Il faut réaliser que le problème vient de soi, c’est la partie la plus difficile. Ce sont des problèmes universels.” (Il rit)

”Au départ, je pensais que Martin serait architecte ou qu’il travaillerait dans le design intérieur, mais j’ai découvert cette ancienne imprimerie d’art à Paris et cela a redéfini mon choix. J’ai tout de suite su que cela constituerait une profession organique pour Martin.” Lors de la visite des lieux, Ira Sachs a filmé le propriétaire avec son téléphone; ses relations avec ses assistants et ses clients ont nourri l’intrigue. “J’ai d’ailleurs engagé les deux clients pour jouer dans le film. Cela rejoint ma façon de travailler : j’ai toujours infusé des moments de réalité dans la fiction. Cela apporte de la profondeur au récit.” Il esquisse un large sourire.

Rapports de pouvoir

Le choix de faire d’Agathe, une enseignante participe de sa volonté d’introduire un rapport de pouvoir entre ces deux hommes et cette jeune femme.

”Je voulais qu’il y ait une différence de classe sociale entre eux. Cela apparaît aussi dans la scène où ils se retrouvent dans la maison de campagne de Tomas et Martin. Le film prend le virage d’un film de genre, mêlant horreur et pouvoir masculin. On a envie de crier à Agathe de s’en aller loin de cette maison. Elle prend la décision de partir et cela prouve qu’elle n’est pas désarmée face à eux deux. Elle fait preuve d’une grande autonomie, même si d’emblée, on voit qu’elle a l’habitude d’être mal traitée par les hommes.”

”Plus j’avance et j’apprends sur l’expérience des femmes, plus je prends conscience de l’important montant d’abus et de violence auquel elles sont confrontées. Pas seulement dans le milieu du cinéma, mais dans le monde en général. Lorsqu’on la croise pour la première fois, Agathe se fait insulter pour avoir dit “non” et cela semble naturel à son compagnon, cela ne surprend personne. Cela en dit long sur le monde des hommes. La peur de l’échec pousse toujours les hommes à vouloir se venger.”

Ira Sachs se souvient bien de sa découverte du talent d’Adèle Exarchopoulos. “Je l’ai vue dans Sibyl (de Justine Triet, Ndlr), je ne l’avais jamais vue avant. Elle est exactement le type d’actrice que j’aime : naturelle et incroyablement douée, une vraie déesse. C’est la même chose pour Franz Rogowski, il est à la fois hors du temps et une véritable star de cinéma : il rend le quotidien monumental. Il y a la même énergie et les mêmes qualités chez Adèle. Et elle a aussi quelque chose du mystère de Jeanne Moreau : être à la fois très présente et retenue. Vous avez vu Rien à foutre ? C’est un grand film et Adèle y est formidable.”

”Adèle travaille beaucoup, mais cela ne pèse pas sur l’écran. Je savais que c’était compliqué pour elle de chanter, mais elle ne l’a pas laissé paraître. Je ne répète jamais et je suis sûr qu’elle s’est un peu entraînée chez elle, en faisant à manger à son fils ou dans sa salle de bain. Elle est comme cela, Adèle, c’est une bosseuse.”

Trois acteurs épatants

Ira Sachs ne cache pas son admiration pour son trio d’interprètes. “J’ai découvert Ben Whishaw sur scène et dans un film où il campait Bob Dylan (I'm not there de Todd Haynes, NdlR), il était parfait. Je considère Franz comme un animal, Adèle comme une déesse et Ben, à mes yeux, est comme un couteau, à cause de sa grande précision. Il est précis et brillant, intense et fort. Et sa façon de moduler sa voix est impressionnante. Je prépare un nouveau film et il en fera partie.”

”Pour être un bon acteur, il faut avoir le sens de l’humour, même lorsqu’on est très sérieux. C’est une dialectique importante. C’est la différence entre un non-acteur et un professionnel, entre Ken Loach et Fassbinder”, précise-t-il.