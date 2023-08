L’entreprise relève d’autant plus du pari risqué que le super-héros exhumé est l’un des moins connus sinon des plus confidentiels parmi les confrères de Superman et Batman. Créé en 1939 durant le premier âge d’or des superhéros, il sombre dans l’oubli dans l’oubli dans les années 1950 avant d’être relancé dans les années 1960.

Héros du multiculturalisme

En 2006, il subit une nouvelle métamorphose, à l’aune du multiculturalisme américain, comme d’autres superhéros américains : il devient un jeune étudiant d’origine mexicaine. C’est sous cette dernière identité qu’il arrive au grand écran. Jaime Reyes (Xolo Maridueña), tout juste diplômé, retourne dans son bario de la ville fictive de Las Palmeras.

Le hasard lui fait rencontrer Jenny (Bruna Marquezine), héritière des industries Kord. Depuis la disparition mystérieuse de son père, elle affronte sa tante Victoria (Susan Sarandon) qui a fait de Kord une multinationale de l’armement.

Le même hasard amène Jaime à entrer en possession du “scarabée”, un gadget qui le métamorphose bientôt en croisement bâtard des costumes de Iron Man et Spider-Man. L’intrigue emprunte ensuite beaucoup à celle du premier opus d’Iron Man.

Obstacle infranchissable

C’est l’obstacle insurmontable des films DC Comics qui courent en vain derrière ceux de Marvel Studios avec une bonne guerre cosmique de retard. Xolo Maridueña, de surcroît, souffre de la comparaison : il n’a ni le bagoût d’un Robert Downey Jr ni le charisme juvénile d’un Tom Holland.

La greffe prend moins bien que celle du scarabée sur Jaime. Entre étape initiatique désormais réchauffée (la mort de l’être cher) et tentative d’alléger d’emblée le matériau (une famille truculente tout droit sortie d’une telenovela), Blue Beetle trouve d’autant moins sa voie que la réalisation d’Angel Manuel Soto est mécanique. Ce collage fastidieux des séquences obligées d’un premier opus s’étire sur deux heures mais paraît en durer 30 de plus.

Blue Beetle De Angel Manuel Soto Scénario : Gareth Dunnet-Alcocer. Avec : Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon… 2h07