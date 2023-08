"Passages” : la fuite en avant des sentiments

Le lendemain, Tomas veut lui parler de la relation “intense et inattendue” qui lui est tombée dessus, mais Martin le repousse. Malgré les années passées ensemble et leurs nombreux projets d’avenir, leur présent semble s’effriter. Tomas ne parvient pas à choisir et donc à renoncer à l’un de ses deux amours. Tiraillé entre des désirs contradictoires, le cinéaste voudrait mener tout son petit monde à la baguette et lui imposer sa vision du couple et ses désirs sans entrave. Décidé à vivre l’effusion des corps, il récolte la confusion des sentiments.

Entre drame psychologique et romance, Tomas perçoit peu à peu que ses multiples pas de deux ne dessinent pas forcément un avenir idéal à trois…

Il faut que le corps exulte

Ira Sachs revisite la balade de Jules et Jim dans un Paris riche en artistes, en soirées et en rencontres de tous horizons. Ses interprètes sont tous les trois formidables : Franz Rogowski en égoïste inconséquent, déjà magnétique dans le récent Disco Boy; le toujours excellent Ben Whishaw (This is going to hurt, A very English Scandal) en amant vulnérable, tendre et patient et, bien sûr, Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre) en feu follet sensuel et doux.

Il y a beaucoup de beauté et de fluidité dans les étreintes de Tomas avec ses deux amants mais aussi une infinie tristesse, une touchante détresse dans leur prise de conscience des limites de leur relation. Petit bémol : malgré le naturel toujours confondant de la comédienne, le trajet émotionnel d’Agathe convainc moins dans son quotidien, face à ses élèves ou à ses propres parents, que lors de ses soirées éperdues ou ses ébats passionnels.

Il n’empêche : avec tendresse et sensibilité, Ira Sachs (Brooklyn Village) louche vers Pialat et le cinéma d’auteur français qui a beaucoup irrigué sa cinéphilie. Et qui l'a déjà poussé à offrir, avec Frankie, un rôle plein d’aspérités et de surprises à Isabelle Huppert.

Premier film de l’Américain tourné en France, Passages frappe par sa réalisation naturaliste et dépouillée, sa mise en scène discrète. On y croise un triangle amoureux se frottant aux affres de la création et au poids du mensonge. Comme son nom l’indique, Passages est le film de l’indécision permanente, de l’impermanence. Un film inscrit comme en équilibre sur un fil qui cultive des moments de grande émotion. Il ne réinvente pas la figure du "trouple" mis en déroute par l’irruption d’un tiers, mais capture quelques échappées étincelantes comme cette fuite à vélo offrant un magnifique panorama de Paris la nuit.

Passages Amour en déroute Scénario et Réalisation Ira Sachs Avec Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos... Durée 1h31