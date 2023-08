“Reality” : cette femme avait “juré de servir le peuple américain”. Elle a été condamnée à une peine de prison record

À lire aussi

Ils sont affables et courtois. Ils ont un mandat de perquisition. Elle ne s’y oppose pas. Accepte-t-elle de leur parler ? Sur place ou dans les bureaux du FBI ? Oui, répond-elle, sur place. Elle s’inquiète plus pour son chien et son chat que pour elle-même.

Au service de la NSA

En quelques phrases, nous comprenons qu’elle travaille pour Pluribus, une entreprise sous-traitante de la NSA, l'agence de sécurité américaine. Elle y est traductrice. Elle maîtrise le persan (parlé en Iran), le dari et le pachtoune (langues officielles en Afghanistan). Elle a accès à des documents classés secret-défense.

On évitera d’en dire plus. Pour qui n’a pas suivi l’affaire, le récit de cet interrogatoire – presque en temps réel – est captivant. Si on en connaît les tenants et les aboutissants, il n’en est pas moins fascinant, voire glaçant.

Par un jeu presque “méta”, la réalisatrice Tina Satter adopte un dispositif qui fait écho au prénom de la jeune femme. “Le FBI a documenté les événements sur des enregistrements” prévient le prologue. “Les dialogues du film en sont fidèlement reproduits.”

Unité de temps et de lieu

En dehors de quelques ellipses, le film respecte l'unité de temps et de lieu de l’interrogatoire de Reality Winner durant la perquisition. On se met à sa place. On ressent le stress de la personne mise dans la position du suspect. Que lui veut-on ?

Les deux agents sont affables. Ils se la jouent “gentils flics” mais leur objectif est clair. Contrairement à l’apparence qu’ils donnent, feignant la complicité sur des sujets anodins, ils sont là pour coincer Reality Winner. L’étau de leurs questions se resserre progressivement, enferme Reality dans un piège.

Tina Satter, dont c’est le premier film, adapte sa pièce de théâtre : Is This a Room : Reality Winner Verbatim Transcription (2017). Elle y ajoute quelques effets cinématographiques de bon aloi : inserts de la retranscription de l’entretien, transposition visuelle des passages caviardés (au lieu d’un “bip” sonore, le locuteur disparaît de l’image…), photos de la vraie Reality, instants contemplatifs lorsque l’esprit de Reality semble vagabonder...

Deux constats tétanisants

Reality met en évidence deux constats tétanisants : la mécanique implacable d’un appareil d’État au nom de la sécurité et son aveuglement paradoxal. Car les deux agents du FBI enquêtent sur un délit qui trouve son origine dans le licenciement brutal de leur directeur.

A posteriori, la nature du délit relevait réellement de l’intérêt national, non dans le secret mais dans sa diffusion publique. Pour expliquer son geste aux autorités judiciaires, Reality Winner a simplement déclaré : “j’ai juré de servir le peuple américain”. Trois jours après les événements, des sénateurs suivront d'ailleurs son exemple.

Le destin judiciaire de Reality Winner – la plus longue sentence jamais prononcée aux États-Unis pour les faits qui lui ont été reprochés – a de quoi faire méditer au moment où Donald Trump est inculpé pour des faits quasi de même nature.

Reality De et écrit par Tina Satter. Avec Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis,… 1h22