“Sabotage” : le petit livre vert de l’écoterrorisme adapté façon “Casa de Papel”

Thèse qui, on s’en doute, divise. Rassurons les âmes sensibles et prévenons les candidats à l’action directe : on ne sort pas de ce film de Daniel Goldhaber en ayant appris par le menu comment saboter un pipeline, pas plus qu’on achèverait la vision de la série Netflix La Casa de Papel métamorphosé en roi du braquage.

Plus thriller que petit livre vert qui rimerait avec Extinction Rebellion, Sabotage suit les préparatifs d’un groupe disparate réunit par les circonstances plus que par une authentique idéologie commune.

L’âme en est Michael (Forrest Goodluck), un jeune Amérindien qui provoque les ouvriers des champs de pétrole qui ravagent les terres de ses ancêtres. Autour de lui, Xochitl (Ariela Barer, également coscénariste et coproductrice du film), Theo (Sasha Lane), Alisha (Jayme Lawson), Shawn (Marcus Scribner), Rowan (Kristine Froseth) et Logan (Lukas Gage).

Goldhaber prend d’ailleurs bien soin, histoire d’équilibrer la balance, d’associer à ses saboteurs un bon père de famille texan (Jake Weary) – avec pick-up, casquette et le second amendement (sur le port d’arme) en bandoulière. Il est là pour des raisons plus prosaïques : protéger sa famille et sa terre, dont on veut le spolier. Ou l’alliance d’un Trumpiste avec Greta Thunberg.

Le spectre de l’arc-en-ciel américain (politique, d’origine ou de genre) est large et les rares débats ou échanges (désobéissance civile ou terrorisme, individualisme ou collectivisme) noyé dans le poisson plus large du thriller ou du western, au choix.

Tension artificielle

Alors qu’ils fomentent leur coup (saboter un pipeline afin de provoquer une hausse des prix), le récit s’entrecoupe de flash-back sur les circonstances qui ont amené chacun à se lancer dans l’entreprise. Le roublard réalisateur de Cam (2018) les égrène pour mieux faire monter artificiellement la tension.

Comme dans la célèbre série Lost, qui a fait du procédé un cliché, le soufflé retombe dès que reprend le fil du récit. La suprême manipulation consiste à distiller le doute sur la présence d’une balance au sein du groupe. En contradiction avec la radicalité du titre, Daniel Goldhaber n’explose pas la mécanique des films mainstream : il en use et abuse, au contraire.

A ceux qui cherchent l’antithèse du film hollywoodien, osant aborder frontalement une figure d’écoterroriste, on recommandera le plus troublant Ted K (2021) de Tony Stone, récit du basculement de Theodore Kaczynski alias Unabomber.

Sabotage | How to Blow Up a Pipeline De Daniel Goldhaber Avec Ariela Barer, Kristine Frøseth, Lukas Gage… 1h44