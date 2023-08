“Un coup de maître” : l’art de l’escroquerie selon Bouli Lanners et Vincent Macaigne

Renzo Nervi est un peintre figuratif qui s’emmêle les pinceaux. Entre vertige de la toile blanche et crise existentielle, il sabote ses expos, vandalise ses propres toiles et met à rude épreuve les nerfs et la patience de son ami et galeriste Arthur. Lequel ne sait d’autant moins à quel mécène se vouer que Renzo refuse de vendre son âme au diable. Quand le peintre menace de mettre fin à ses jours, Arthur entrevoit une échappatoire.