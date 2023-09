Notre critique de "Yannick", le nouveau film de Quentin Dupieux avec Blanche Gardin, Pio Marmaï et Raphaël Quenard

À lire aussi

Il est poli Yannick (Raphaël Quenard). Il n’empêche, il n’est pas satisfait et veut le faire savoir. Il est venu se remonter le moral et, pour le dire franchement, ça lui fait l’effet inverse. “Oui, mais, enfin, Monsieur, cela ne se fait pas d’interrompre le spectacle…” “- Bin, au resto, quand tu trouves un cheveu dans ton assiette, tu appelles le chef, non ?” réplique Yannick.

L'acteur et le spectateur : Pio Marmaï et Raphaël Quennard dans "Yannick "de Quentin Dupieux. ©Case Départ

Il est poli et courtois, Yannick, mais il n’en démord pas. Il est mécontent et insiste. Pas pour se faire rembourser, non. Le temps perdu, ça n’a pas de prix. Le ton monte graduellement. Les grands mots sortent : “Le théâtre, Monsieur, c’est de l’art !” Un spectateur s’impatiente. Les acteurs aussi. Dehors, Yannick ! Oui, mais il n’a pas dit son dernier mot, le Yannick.

Quentin Dupieux ou l’art de la disruption… Prenez une situation courante, introduisez-y un élément perturbateur, poussez à l’extrême et laissez “partir en sucette”. Entre les lignes, mine de rien, Yannick pose de bonnes questions. On l’imaginerait bien au Festival de Cannes, tiens…

Le réalisateur de Rubber, du Daim ou du récent Incroyable mais vrai a l'obsession des têtus, ceux qui suivent leur idée fixe jusqu'à la folie. À cette aune, son cinéma, ça passe ou ça lasse. Cela se termine, souvent, dans l'impasse (son point faible).

Cette comédie sans filtre, c’est un peu la quadrature du Square de Ruben Östlund, en mode mineur. Sauf que les autres spectateurs ne se révoltent jamais. Et si le film s’adressait, aussi, aux citoyens ? La fin en suspension, fait froid dans le dos, reflet de la méthode dont on use de plus en plus pour clore le débat.

Yannick Comédie sans filtre De et écrit par Quentin Dupieux Avec Raphaël Quenard, Pio Marmaï, Blanche Gardin, Sébastien Chassagne,… 1h07