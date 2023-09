Depuis le deuxième opus, Mort sur le Nil, Branagh confère à son Poirot la relative profondeur d’un homme hanté par son passé. Son activité de détective amateur compense les horreurs et injustices de ce monde dont il n’est que trop conscient – quitte à laisser filer des meurtriers qui se seraient fait justice.

Cette malédiction consentie d’un homme qui voit – singulier hasard – des morts violentes survenir partout où il passe, se manifeste cette fois dans une maison vénitienne réputée hantée.

Poirot y a été invité la nuit d’Halloween par son amie romancière Ariadne Oliver (Tina Fey). Ils entretiennent un contentieux. Poirot lui reproche de s’être inspiré de lui pour son “pitoyable petit détective finlandais”. Elle lui rétorque qu’il lui doit sa renommée.

Le rationnel Poirot doit être témoin d’une séance de spiritisme durant laquelle sera convoqué l’esprit de la fille défunte de la maîtresse des lieux, Rowena Drake (Kelly Reilly), Morte dans des conditions mystérieuses des années plus tôt, elle pourrait confirmer une superstition. Elle aurait été victime de la “vendetta des orphelins” qui frappe les lieux.

Ambiance garantie. Mais pour le mystère, on repassera. ©Disney

Intrigue singulière

Pour Poirot, évidemment, il y a truc. Qu’il dévoile derechef en confondant la médium (Michelle Yeoh) et ses acolytes. Mais quelques heures plus tard, le détective belge est l’objet d’une tentative de meurtre, bientôt suivie de deux morts violentes. Poirot enferme tous les protagonistes dans la demeure, résolu à démontrer que le seul esprit fort qui sévit à Venise est le sien.

Le temps fait son œuvre et la tentation d’action à grand spectacle qui pointait dans Le Crime de l’Orient-Express cède la place à une intrigue plus singulière, un roman moins célèbre d’Agatha Christie, considéré comme mineur (Hallowe’en Party, traduit en 1969 sous le titre La Fête du potiron : Halloween n’avait pas encore traversé l’Atlantique).

Le scénario, outre les libertés prises (dont la transposition à Venise), s’autorise un flirt plus appuyé avec le gothique fantastique. On ne perd pas au change pour les décors et ambiance. Mais le casting (auquel s’ajoutent la Française Camille Cottin et l’Italien Riccardo Scamarcio) s’agite un peu en vain dans ce théâtre d’ombres qui ne dégage ni effroi ni tension ni émotion alors même que ce sont les intentions affichées.

Mystère à Venise | A Haunting in Venice De Kenneth Branagh Écrit par Michael Green. Avec Kenneth Branagh, Tina Fey, Kelly Reilly, Camille Cottin,… 1h43