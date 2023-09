Nettement moins serein, Benjamin attend que le directeur le mène auprès de ses élèves, les tout premiers de sa carrière de professeur. Vincent Lacoste (Le Parfum vert) prête son regard étonné et son look en apesanteur à ce jeune homme destiné, au départ, à devenir médecin comme son père et qui, tout en étant thésard, explore un nouveau métier désarçonnant : prof de math dans un lycée.

On retrouve, dans ce pas de côté, un écho au propre cheminement du réalisateur, Thomas Lilti, parti médecin, devenu réalisateur, qui filme si bien l’arène de son ancien métier. Ce dernier était au cœur de trois de ses précédents films : Hippocrate (2014), Médecin de campagne (2016) et Première année (2018). Une aventure qu’il a ensuite poursuivie en série avec Hippocrate pour Canal+.

Dans son exploration scolaire, on retrouve quelques éléments de la troupe formée autour de sa série ou de ses précédents films : Louise Bourgoin, Bouli Lanners, François Cluzet, Vincent Lacoste – ce qui accentue encore le sentiment de cohésion et la complicité qui se dégagent entre ses personnages.

Entre les couloirs encombrés et les classes pleines à craquer, le manque de moyens et les jeunes remplaçants fraîchement arrivés, lâchés presque sans armure dans la fosse aux lions, les nombreux points communs entre l’école et l’hôpital sautent aux yeux.

Profs et élèves sous tension

Dans ce long métrage à hauteur d’hommes, on retrouve le goût de Thomas Lilti pour les groupes mouvants et dynamiques, pour les professions en tension : des métiers du soin et du lien, figurant pourtant parmi les piliers de La République. Des institutions où les carences des uns croisent trop souvent les souffrances des autres. Mais où la passion et la solidarité vous donnent parfois des ailes.

Un accessoire bien utile lorsque les nuits sont courtes ou les histoires d’amour fracassées et que l’on peine à trouver la sérénité et le réconfort nécessaires en rentrant chez soi, le soir. En classe, dans la salle des profs, à la cantine ou en sortie solaire, chacun tente de garder le cap et de mener sa barque au mieux, même si la sérénité n’est parfois que de façade.

À travers les parcours de Pierre (François Cluzet), Meriem (Adèle Exarchopoulos), Fouad (William Lebghil) et Sandrine (Louise Bourgoin), Thomas Lilti interroge un métier en souffrance et en pénurie dont les écueils et les attentes viennent d’être remis en lumière avec la rentrée scolaire. Même si la démonstration est moins approfondie que ne l’était son immersion dans le milieu hospitalier.

Un métier sérieux Apprentissages Ecrit et réalisé par Thomas Lilti Avec Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, Bouli Lanners... Durée 1h41.