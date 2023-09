Just Philippot : “Je voulais offrir un miroir de la catastrophe pour créer un dialogue”

À lire aussi

Dans Acide, le thème abordé par Just Philippot est celui de la catastrophe écologique, qu’il met en scène dans un film catastrophe classique. “On est tous un peu un peu effrayés, confie le cinéaste. Les signaux d’alerte se multiplient, les catastrophes se répètent : les incendies en Europe, dans le monde, le Covid, la guerre en Ukraine, la guerre partout… Face au réchauffement climatique, on ne peut pas jouer les innocents. Si je voulais en parler, il fallait que ce soit de façon extrêmement frontale, en refusant le déni, en évitant de mettre le problème à distance. Je voulais offrir un miroir de la catastrophe, plus dur encore, pour créer un dialogue.”

Décrivant une France ravagée par des pluies acides dévastant tout sur leur passage, Acide décrit au passage l’effondrement rapide de notre civilisation. Pourtant, Just Philippot n’est pas un adepte des théories de la collapsologie d’un Pablo Servigne. “Peut-être est-ce du déni, un filtre que je me mets, comme barrière de protection ? Mais j’ai du mal avec ce terme, parce que j’ai du mal avec cette logique de conséquences et j’en ai forcément très peur. Et là, pour le coup, je me sens complètement impuissant. Je ne sais pas quoi dire, hormis constater l’escalade de la catastrophe et me dire que tout est fichu. Mais je n’arrive pas à me dire que tout est fichu. J’ai besoin de me dire qu’on va changer des choses. Et ce changement peut être aussi profitable sur certains points si, collectivement, on réfléchit à des équilibres. Moi, je crois beaucoup à la philanthropie, à une réflexion globale. Je crois beaucoup à une réparation des choses par l’amour. Pour moi, la collapsologie va peut-être à l’encontre de cet espoir philanthropique”, réfléchit le cinéaste.

Une différence de maturité

En 2006, Al Gore était pourtant déjà présent, ici à Cannes, avec Une vérité qui dérange (avant de décrocher l’Oscar du meilleur documentaire) pour alerter sur la catastrophe écologique. Depuis, qu’est-ce qui a réellement changé ? “Je crois que la différence entre aujourd’hui et il y a 20 ans, c’est aussi le sujet du film, qui met la jeune adolescente dans la posture d’une adulte. Le film se finit sur cette bascule. Je crois vraiment que, par rapport à il y a 20 ans, la jeunesse doit prendre le pouvoir sur ces questions ou en tout cas doit être complémentaire dans les décisions et les choix faits aujourd’hui par les pouvoirs publics. Je crois que les jeunes sont beaucoup plus matures que les adultes”, plaide le cinéaste.