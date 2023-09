"La Petite" : Fabrice Luchini en grand-père malgré lui, dans un film interrogeant les nouvelles façons de faire famille

Rapidement, pourtant, l’homme se lance à la recherche de la mère porteuse belge du couple disparu, jugeant impossible que cette "part de son patrimoine génétique” disparaisse dans la nature. Sans se l’avouer, le futur grand-père se raccroche à ce projet de bébé comme à une bouée de sauvetage.

Par petites touches, avec patience et persévérance, comme l’artisan qu’il n’a jamais cessé d’être, Joseph s’attache à rafistoler son existence et sa relation aux siens (sa fille attentive et son fils décédé) tout en redonnant du corps et du lustre à l’avenir de ce bébé qui, sans cela, s’annoncerait sombre et un peu bancal. Chemin faisant, le sexagénaire redécouvre le sens des responsabilités et la générosité.

Comment faire famille ?

Sans trop s’appesantir, le film souligne les questions éthiques, mais aussi juridiques, que peuvent soulever ces situations de filiation inédites induites par la gestation pour autrui (GPA), dont la perception reste souvent floue et fluctuante à travers le monde. Par le biais des besoins impérieux d’un nouveau-né, le film interroge surtout les nouvelles façons de faire famille et d’offrir une cohérence à un roman familial morcelé par le deuil. Rien à voir, donc, avec le propos du film homonyme de Louis Malle, sorti en 1978, et porté par Brooke Shields.

Sensible, le film de Guillaume Nicloux ne sombre pas dans le pathos grâce à l’interprétation tout en retenue de Fabrice Luchini et à une Mara Taquin (La Syndicaliste, La Ruche) déterminée et convaincante dans le rôle de la mère porteuse, bien décidée à ne laisser personne hypothéquer son avenir. La comédienne belge, découverte notamment dans les séries Ennemi Public et Fils de, confirme ainsi tout le bien que l’on pense d’elle.

Après le film de guerre Les Confins du monde et le thriller horrifique La Tour, Guillaume Nicloux change à nouveau radicalement de style avec cette aventure humaine et de solidarité intergénérationnelle imaginée entre France et Belgique. Tout comme le roman de Fanny Chesnel (Le Berceau) dont il s’inspire, le long métrage interroge les mécanismes du deuil et de la dynamique familiale. Et si l’intrigue tangue parfois, elle parvient à se maintenir loin des rivages les plus larmoyants.

★★ La Petite Et si ? De Guillaume Nicloux Scénario Guillaume Nicloux, Fanny Chesnel Avec Mara Taquin, Fabrice Luchini, Veerle Baetens Durée 1h33.