”Le Syndrome des amours passées est un prétexte pour poser des questions sérieuses sur le ton de la blague”

”C’était à la fois chouette et surprenant. Il n’y avait pas de stress particulier pour Cannes, mais surtout pour le fait que c’étaient les premières projections en public. On se sentait à la bonne place parce que la Semaine de la critique accueille des premiers et deuxièmes films. Et puis, c’était chouette d’être programmés au sein d’une séance spéciale qui entourait ces premiers films”, souligne Ann Sirot.

”C’est vrai que nous avions au sein de notre équipe un coproducteur et un distributeur français qui se mettaient beaucoup de pression pour Cannes, reconnaît Raphaël Balboni. Donc on était quand même contents et très surpris d’y être. Ce qui nous surprenait plutôt, c’était le fait qu’il s’agisse d’une comédie romantique et d’un film un peu atypique, entre cinéma grand public et film d’auteur. Nous ne pensions pas du tout, au départ, que ce genre de film se retrouverait à Cannes.”

”La comédie romantique n’apparaît pas comme la voie royale vers ce festival-là, mais tout le monde nous disait : on ne sait jamais…”, poursuit Ann Sirot.

”Ken Loach, Dardenne, Moretti : beaucoup de noms connus sont attendus à Cannes. Mais, finalement, la Palme d’or d’Ostlund (Sans Filtre, NdlR) a montré que l’humour n’en est pas banni”, renchérit Raphaël Balboni.

Éviter les pertes d’énergie inutiles

Même si Le Syndrome des amours passées n’est pas une production en conditions légères, il y a une volonté de faire beaucoup avec peu de moyens.

”On travaillait déjà comme cela sur nos courts métrages. L’opportunité d’un super décor nous donne des ailes, on adore travailler comme cela. On répète d’ailleurs très longtemps dans nos décors. Pour utiliser chaque lieu à son meilleur potentiel. Plus on passe du temps, plus les choses infusent : cela permet de trouver la meilleure façon de filmer les lieux et les gens, à partir de ce qu’ils sont, en fait”, analyse Ann Sirot.

Raphaël Balboni et Ann Sirot, le duo de scénaristes-réalisateurs belges, ont présenté à Cannes leur nouveau film "Le Syndrome des amours passées".

”On aime travailler de façon artisanale et organique. On a commencé à travailler sur nos courts métrages avec quelques collaborateurs seulement et avec l’idée de perdre le moins d’énergie, de carburant,… possible et on a gardé cette habitude. Tout le film a été tourné à Anderlecht pour éviter les déplacements inutiles”, précise son partenaire.

”Même avec un budget classique, on n’aime pas l’idée de jeter l’argent par les fenêtres. On a trop fait de films avec vraiment peu, donc on sait ce que c’est. Les meilleurs moments sont aussi ceux où diverses idées se télescopent”, poursuit Ann Sirot.

”On ne veut pas trop de gens sur le plateau. Donc tout le monde joue le jeu de participer quand il faut déplacer du matériel ou faire une petite figuration.” Dans le film, la main de DJ Sensass qui apparaît à l’écran est ainsi celle de l’électro qui n’avait pas de travail au moment de la scène, tout simplement.

”Si non, il y a plein de gens qui attendent, cela diffuse une énergie qui devient lourde pour tout le monde. Forcément à la longue, quand ils doivent attendre, les gens s’ennuient”, précise Raphaël Balboni.

Cette idée de la participation active de chacun s’applique aussi et d’abord aux comédiens, via les nombreuses répétitions filmées et les improvisations. “Notre travail oscille entre des moments de réflexion et de construction à deux et des moments de réflexion et de travail avec les comédiens.”

Privilégier l’improvisation encadrée

Le mode de fonctionnement du duo est très évolutif et collaboratif. “Cela fait 8 ans qu’on travaillait sur le Syndrome, les comédiens sont arrivés les deux dernières années. On ne commence à travailler avec eux qu’une fois que l’on a stabilisé le séquencier.” Par séquencier, on entend : le scénario sans les dialogues détaillés.

”Une fois, la scène fixée, les dialogues viennent naturellement de façon fluide et ne sont pas fixés pour garder la spontanéité et la présence des comédiens à l’instant T, détaille Ann Sirot. Afin qu’ils n’attendent pas un mot précis pour répondre” comme dans la vie réelle, en fait.

”On rebondit sur ce que les comédiens ont proposé et on continue à essayer d’affiner les situations et les dialogues.” Une méthode très proche de celle de l’improvisation et du théâtre qui est leur milieu originel.

Comme c’était déjà le cas pour Une vie démente, le duo part de ses réflexions et ses observations…

”Les thèmes sont toujours liés à des préoccupations personnelles, reconnaît Ann Sirot. Mais c’est souvent entremêlé avec beaucoup de fiction. Cela nous permet de rester cachés pour raconter pas mal de choses vraies ou observées. C’est ça qui est génial ou très drôle avec ce syndrome : c’est un prétexte pour ramener sur la table un tas de questions très sérieuses que se posent des milliards de personnes en utilisant le ton de la blague.”

Lucie Debay et Lazare Gousseau dans "Le Syndrome des amours passées", le nouveau film d'Ann Sirot et Raphaël Balboni.

Revoir ses ex, c’est se remettre au défi, cela peut aussi rassurer sur sa capacité de séduction. “C’est un questionnement qui peut nous poursuivre toute la vie, en fait : est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose ? De même, l’injonction à la procréation et à la fidélité est un double pilier indispensable du couple hétérosexuel” avance le duo. Au point de susciter de nombreuses réactions du public…

”Un homme m’a dit : ça fait vraiment réfléchir à son couple et ça, c’est un peu douloureux quand même…” confie la scénariste-réalisatrice.

”Un Monsieur de 55 ans m’a dit : cela fait du bien de voir un personnage masculin comme Rémy, on se sent moins seul…”, poursuit Raphaël Balboni. Cela tranche avec la représentation habituelle des hommes dans les films. “Pour moi, Rémy, c’est l’homme moyen qui se débat avec des injonctions viriles, qui a du mal à trouver sa place là-dedans et qu’on aime quand même”, souligne Ann Sirot.

Cette façon de se montrer fragile interroge vraiment. En découvrant le film, on prend mieux conscience de la douleur et de l’incertitude qui entrent dans l’histoire commune avec l’idée de l’infidélité, même consentie. “C’est ce qu’on voulait montrer. Dans ces questions-là, il y a l’intellect et puis, l’affect”, résume Ann Sirot.

Renouer avec l’animal qu’on a en soi

Et on reconnaît aussi une part presque animale à travers le rapport de chacun aux odeurs, notamment. Ce qui nous entraîne vers la question de l’utilisation de masques animaliers dans le film.

”C’est le privilège du cinéma : on peut organiser une soirée libertine”, glisse Ann Sirot avec un grand sourire. “On s’est dit : si on devait organiser une soirée libertine, comment ferait-on ? J’aime beaucoup le côté hybride : homme, animal. On voulait un truc plus décalé et rigolo que les masques vénitiens. Et puis, au-delà du fait de cacher son visage, l’idée de la parade nuptiale des animaux correspond vraiment à ce jeu de séduction, de désir. On a regardé de vraies parades nuptiales avec le chorégraphe Denis Robert, car on est aussi dans un moment un peu satirique. On se moque de nous-mêmes et de nos manières de nous approcher les uns des autres.”

Pourquoi recourir, alors, à des ébats chorégraphiés ?

”On ne voulait pas représenter l’acte sexuel de façon frontale, graphique ou classique parce que cela fonctionne rarement, c’est rarement très intéressant. On a commencé à regarder Fellini, Casanova (1976), des propositions un peu décalées et puis, on est arrivé à l’idée de faire tout en métaphore et de chorégraphier les échanges. On a fait un groupe de travail avec le chef déco et le chef costume. (Il sourit) Même si on est allé vers la nudité petit à petit. On a réfléchi et fait différents essais.”

Le duo a déjà travaillé avec le chorégraphe et danseur Denis Robert sur plusieurs courts métrages. “Il a une forme d’humour dans le mouvement qui est assez géniale. C’est vraiment un partenaire de confiance”, explique Ann Sirot. Au final, la scène mêle des figurants et de vrais danseurs. “Denis a coaché tout le monde parce qu’on voulait vraiment rassembler tous les types de corps, tous les âges… On ne voulait pas être dans le cliché des mannequins qu’on retrouve souvent dans ce type de soirée, dans les films…”, insiste Raphaël Balboni.

Avec, une fois de plus, la volonté de faire coller le plus possible la fiction avec la réalité.