Michel Gondry : "Il y a une idée de fascisme dans les super-héros"

Pour imaginer son héros, un cinéaste délirant campé par Pierre Niney, Gondry s’est en effet inspiré de l’expérience qu’il a vécue au moment du montage de L’Écume des jours d’après Boris Vian en 2013, après avoir été diagnostiqué bipolaire et avoir arrêté son traitement… Dans Le Livre des solutions, on peut voir par exemple un Pierre Niney survolté diriger sans baguette un orchestre amateur dans les Cévennes pour l’enregistrement de la musique de son film. Exactement comme l’avait fait Gondry au moment de L’Écume des jours…

Le Livre des solutions est très autobiographique. Comment avez-vous construit le personnage de Marc, pour trouver la bonne distance par rapport à vous-même ?

J’ai essayé de me souvenir de mes actions, de mes idées, en cherchant ce qu’il y avait derrière. C’est comme ça que j’ai trouvé le personnage. Je suis parti des conséquences pour aller vers les causes. Cela m’a donné une autre perspective, extérieure, sur moi-même. Et puis, évidemment, Pierre Niney a interprété le rôle à sa manière. Il m’a dit après qu’il m’avait discrètement observé, mais il a été suffisamment intelligent pour ne pas essayer de m’imiter. C’était bizarre ceci dit, car je me voyais un peu. Quand il a mis des chemises à carreaux, je me suis dit que c’était trop. J’ai dit non, mais elles sont revenues… Et en fin de compte, on a essayé de ne pas l’arranger.

guillement Je suis partisan d’arrêter les choses juste avant qu'elles soient parfaites.

En effet, Marc est génial, toujours inventif, mais il est aussi tyrannique. On le voit par exemple débarquer en pleine nuit dans la chambre de ses collaboratrices…

Ça m’est arrivé, mais sur une période bien définie (celle du montage de L’Écume des jours, NdlR). Je ne voudrais pas que les gens pensent que mes tournages sont tous impossibles. Quand on est dans ma condition, celle que je décris dans le film, le problème, c’est qu’on s’endort vers 8h du soir et qu’on se réveille vers 2h du matin. Et là, on explose d’idées. C’est pour partager ses idées que Marc se précipite dans les chambres de ses collaboratrices. Je voulais montrer dans le film qu’il était difficile à supporter. En réalité, je ne l’ai pas fait si souvent que ça, ce n’était pas toutes les nuits. Mais bon, comme je n'ai pas essayé d’arranger les choses, je laisse aux spectateurs le loisir d’imaginer que je l’ai fait plus souvent…

Dans "Le Livre des solutions", Michel Gondry a confié le rôle de sa tante Suzette à Françoise Lebrun, qui campe, avec Pierre Niney, un duo attachant. ©September

Le personnage de Françoise Lebrun est inspiré de celui de votre tante Suzette, à qui vous aviez déjà consacré un documentaire, L’Épine dans le cœur en 2010, et à qui vous dédiez Le Livre des solutions…

Françoise n’a pas voulu voir le documentaire. Elle avait raison. D’ailleurs, je ne l’ai même pas dirigée. Dans les dialogues et les indications du scénario, elle a compris qui était cette femme dans ma vie ou dans celle du personnage de Pierre Niney. Et elle a joué avec son cœur et de manière très juste. Si je lui avais donné des indications, cela aurait pollué son esprit, qui était très pur par rapport aux scènes. Je n’ai surtout pas voulu y toucher. Je suis partisan de ne pas toucher ce qui est bien et d’arrêter les choses juste avant qu’elles soient parfaites. Parce que, entre le moment où on trouve qu’elles sont presque parfaites et l’étape suivante, on a passé la perfection… Je préfère donc m’arrêter juste avant…

Dans "Le Livre des solutions", Pierre Niney campe le double à l'écran de Michel Gondry, un cinéaste survolté fourmillant d'idées. ©September

Ce refus de la perfection est-il en lien avec l’esthétique bricolée qui est souvent la vôtre, notamment à travers votre Usine des films amateurs, qui avait fait escale au Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles en 2019 ?

Je ne cherche pas une esthétique artisanale, comme dans ces magasins de faux meubles anciens, où l’on frappe les meubles avec des chaînes pour les faire paraître plus vieux. Ça, c’est complètement à l’encontre de ce en quoi je crois. Le résultat doit être le résultat de sa fonction et non le résultat d’une volonté esthétique ou d’une volonté extérieure. C’est un peu le principe de la naïveté, même si je ne pense pas être si naïf que cela… On a l’abstrait d’un côté et le réalisme de l’autre. On s’arrête un petit peu avant le réalisme, en se disant que le spectateur va terminer le chemin lui-même, devenant ainsi partie prenante du film. C’est un peu comme un truc en kit. Les gens aiment bien les trucs en kit. Tout est préparé, mais il faut quand même travailler un petit peu. Je pense que c’est la définition de la naïveté et j’ai un certain degré de naïveté. Mais l’esthétique bricolée me colle aux fesses et j’en suis responsable.

guillement Il y a une idée de fascisme dans les super-héros.

C’est aussi dû à une forme d’impatience. Dès l’instant où on a l’impression d’avoir atteint le fond des choses, on ne veut pas aller plus loin. Je fais par exemple plein de dessins animés ou des bandes dessinées pour ma fille. Le fait que ce soit un peu maladroit ou tordu fait que l’histoire ressort un peu plus. Plein de gens m’envoient leurs bandes dessinées, mais je n’aime pas tellement les lire. Les dessins sont tellement travaillés que, finalement, on a l’impression qu’il n’y a plus rien à faire, que tout est bloqué. D’ailleurs, puisqu’on est en Belgique, moi, je suis un fan de bande dessinée belge, sans parler forcément de Tintin. Mais Franquin, par exemple, c’est mon idole. Si je n’aime pas les films de super-héros, c’est parce que je n’aime pas la bande dessinée de super-héros. Pour moi, ce sont des Mussolini. Il y a une idée de fascisme : une personne va prendre le pouvoir et régler tous les problèmes. Et il y a tous ces crétins qui se déguisent en Superman et qui vont au Comic Con sans se rendre compte que, finalement, ils défendent des idées fascistes…

Dans "Le Livre des solutions", Marc (Pierre Niney) ne se contente pas d'essayer de terminer son film, il s'implique de plus en plus dans la vie du petit village des Cévennes où il a trouvé refuge. ©September

Mauvais souvenir hollywoodien : “The Green Hornet”

En 2011, toujours auréolé du succès d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind et de Be Kind Rewind, Michel Gondry se voit proposer le film de super-héros The Green Hornet, avec Seth Rogen. Lequel marquera la fin de sa carrière hollywoodienne. “J’ai un projet assez gros, une comédie musicale en collaboration avec Pharrell Williams (Atlantis, qui devrait être un biopic du chanteur américain, NdlR), avec vraiment une grande liberté pour faire des numéros musicaux incroyables. Je suis super excité à l’idée de faire ça. Je n’ai donc pas de problème avec Hollywood, tempère le cinéaste, qui est retourné vivre à Los Angeles depuis trois ans. Le problème, c’est de s’embarquer dans un projet qui ne vous correspond pas, en se disant : je vais avoir un gros budget ; on va faire des trucs incroyables. C’est vrai qu’on a fait des trucs incroyables, notamment avec les bagnoles, les cascades… Mais j’avais des centaines d’idées dont ils ne voulaient pas, qu’ils trouvaient ringardes… Cela aurait pourtant donné un tout autre film. Mais ils ont leur sens de l’humour, différent du mien. En fait, ils voulaient Tarantino pour le film. Ensuite, il y a eu Stephen Chow, qui avait plein d’idées géniales, mais ils ne l’ont pas gardé, justement à cause de ses idées. Et je me suis toujours retrouvé dedans… J’ai pu apprécier le ballet. Et ça m’a permis de bien vivre pendant un moment. Et toujours aujourd’hui d’ailleurs… Si je ne fais pas de dépenses folles, je vis toujours là-dessus…”

Michel Gondry, dirigeant Seth Rogen sur le tournage de "The Green Hornet" en 2009. ©SONY

Un bon souvenir : “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”

En 2005, le deuxième film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, se voit récompenser de l’Oscar du meilleur scénario original (partagé avec Charlie Kaufman et Pierre Bismuth). Un moment assez magique dans la carrière du Français. “Sauf que ma copine m’a quitté pendant le montage. J’ai toujours ça en mémoire, car j’aimais beaucoup cette personne… Mais sinon, oui, c’était une super belle histoire. J’avais des acteurs incroyables : Kate Winslet et Jim Carrey. Et j’ai appris énormément mon métier. Il fallait les diriger de manière complètement différente : dire à Jim que c’était un film super sérieux et dire discrètement à Kate que c’était une grosse comédie et qu’il fallait qu’elle y aille à fond, se souvient Gondry. Sur le tournage, je voulais que ce soit très fluide. On a tout fait à la main, avec deux caméras filmant l’un et l’autre, parfois les deux caméras étant sur l’un… Au montage, j’avais beaucoup de choix. Il fallait se laisser porter par le courant, comme dans une rivière. Mais mon producteur voulait absolument quelqu’un de célèbre. On a donc pris la monteuse de Woody Allen (Susan Morse, NdlR). Woody Allen est très carré, donc elle n’a pas cherché à aller dans le sens du courant, elle a tout coupé. Tout était tordu, de travers. C’était horrible ; j’avais l’impression de ne pas connaître mon métier. Au bout d’un moment, avec Charlie Kaufman, qui était également producteur du film, on a réussi à la faire virer. Et on a fait appel à l’Islandaise Valdís Óskarsdóttir, qui avait monté Festen (film Dogma du Danois Thomas Vinterberg en 1995, NdlR). Elle avait une fluidité, un truc incroyable dans l’œil et le cerveau. Elle a repris les scènes et tout d’un coup, j’ai respiré. J’ai compris que je savais quand même faire un film… C’est incroyable le pouvoir créatif d’une personne ! ”

Kate Winslet et Jim Carrey, inoubliables dans "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" en 2004. ©D.R.