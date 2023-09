"Sous contrôle" : Bruno, enfermé dans sa tête

Bruno (Martin Swabey, magnétique) voudrait avoir des nouvelles de sa femme Sarah et de son fils Léo, mais personne ne veut lui en donner. Sans possibilité de les contacter, ni de renouer avec des amis, ou de faire du sport à son club habituel, il se sent de plus en plus isolé et enfermé. Un temps, il se croit sauvé en croisant la route de Rosana (Camille De Leu), une escort girl qui semble percevoir son désarroi. Mais pas sûr que le meilleur jaillira de la rencontre de ces deux solitudes, de ces deux êtres en perdition. Qui croient pouvoir faire fortune en filmant leurs duels et leurs ébats.

En choisissant d’explorer les questions de souffrance, d’isolement, de domination et même d’humiliation, le récit s’éloigne de la quête initiale de Bruno tout en révélant ses fantasmes et ses faiblesses. Mais ce faisant, malgré le magnétisme indéniable de ses acteurs, le film s’étiole et manque paradoxalement d’âme et de chair, des composantes auxquelles le public pourrait se raccrocher.

Sous contrôle souffre de ses revirements trop abrupts pour épouser la trajectoire psychologique de ses héros. Pendant longtemps, Simon donne surtout l’impression de ne pas savoir quoi faire de sa vie. La mise en scène de Manuel Poutte (Les Tremblements lointains) et le montage renforcent l’impression de flou et le côté désincarné, là où on s’attendrait à ce qu’ils accentuent le sentiment d’enfermement lié à sa condition de prisonnier. Finalement, Simon échappe même à nos regards, demeurant une énigme en partie insondable.