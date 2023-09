“La Merveilleuse histoire de Henry Sugar” sur Netflix : une délicieuse sucrerie signée Wes Anderson, d’après Roald Dahl

Produite par Netflix, qui le met en ligne dès ce mercredi, cette délicieuse sucrerie est l’adaptation de la nouvelle homonyme publiée en 1977 par Roald Dahl dans le recueil The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More.

Film gigogne

Conçu comme une série de récits enchâssés, à la manière de The French Dispatch en 2021, La Merveilleuse histoire de Henry Sugar met en scène un vieil écrivain anglais (Ralph Fiennes, dans la peau de Roald Dahl) écrivant l’histoire d’Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), tombant dans une vieille bibliothèque sur un carnet d’écolier écrit à la main par un médecin indien, le Dr Chatterjee (Dev Patel), relatant sa rencontre avec Imdad Khan (Ben Kingsley), un vieil Indien ayant développé un étrange pouvoir. Etc.

C’est la seconde fois que Wes Anderson s’attaque au grand auteur jeunesse britannique, après le génial Fantastic Mr Fox en 2009. Point d’animation ici (quoique), mais un film live 100 % andersonien… C’est que l’univers foisonnant de Roald Dahl convient parfaitement à la fantaisie du Texan, qui retrouve également ici son goût pour l’Inde, comme dans The Darjeeling Limited en 2007.

Wes Anderson (à droite), sur le plateau de "La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar", aux côtés de Benedict Cumberbatch et Ben Kingsley. ©Netflix

Brillant exercice de style

Si Anderson ne surprend guère, il faut lui reconnaître une maestria inégalée dans la mise en scène, toujours aussi méticuleuse, notamment dans ses décors et ses cadrages. Un sentiment d’aisance renforcé encore par la brièveté de l’exercice : 37 minutes. Sans aucun temps mort, La Merveilleuse histoire de Henry Sugar nous plonge dans une valse virevoltante, où l’on passe d’un récit à l’autre de façon transparente. Refusant plus que jamais le naturalisme, Anderson pousse ici l’artifice jusqu’à mettre en scène les changements de décors, de costumes et de maquillages, à faire jouer plusieurs rôles par le même acteur. Ou même jusqu’à nous faire partager les didascalies, dans un fabuleux exercice d’acteur pour Dev Pattel…

Dans « La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar », Dev Patel (à gauche) se livre à un brillant exercice d'acteur, en incarnant, face caméra, les didascalies du scénario... ©Netflix

La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar/The Wonderful Story of Henry Sugar Comédie gigogne Scénario et réalisation Wes Anderson (d’après la nouvelle de Roald Dahl) Photographie Robert Yeoman Montage Barney Pilling et Andrew Weisblum Avec Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend… Durée 0h37