Joachim Lafosse : “On est toujours jugé quand on dénonce ce dont on a profité”

Un fait divers célèbre

Comme il l’avait déjà fait avec A perdre la raison (2012), Joachim Lafosse s’inspire d’un fait divers célèbre. On évitera de le déflorer, d’autant que le vrai sujet est ailleurs. “Le silence dont je parle, c’est celui qui rend impossible une parole à l’extérieur de la famille, nous explique le réalisateur, très détendu en dépit de ce qui touche à sa propre intimité. On ne peut pas forcer les gens à parler ou à décider de dire une vérité. Ça prend énormément de temps. C’est extrêmement difficile parce que tout le monde sait les conséquences que ça peut avoir aussi.”

Le réalisateur ne s’en cache pas, derrière le fait divers, derrière cette fiction, il y a, donc, son vécu. “J’ai raconté mon histoire dans Élève libre (2008). À la sortie du film, personne dans mon entourage ne m’en a parlé. Alors que c’étaient des gens qui m’ont connu quand j’avais quinze ans, qui savaient qui je fréquentais à l’époque. Il y a trois ans, j’ai repris l’écriture d’Un silence que j’avais commencé plus tôt. Une personne proche m'a appelé pour me dire qu’elle venait seulement de découvrir Élève libre. Cette personne s’est excusée de ne pas avoir vu le film plus tôt. Elle a eu des mots magnifiques de soutien. (...) J'ai alors pris conscience que ce n’était pas du tout un hasard si j’écrivais Un silence.”

guillement On ne peut pas dénoncer quelque chose dont on a profité. C'est l'ambiguïté."

Les ressorts de ce "Silence" sont complexes, relève le réalisateur. “Quand tu es comme analyste ou comme psychothérapeute, face à des gens qui ont des traumatismes, tu as affaire au silence de ton patient. Moi, il m’a fallu 25 ans, trois fois par semaine, ce n’est pas que je ne parlais pas. Mais le cœur de la honte, le 'oui, mais c’est quand même moi qui ai dit oui et j’en ai profité…” est là. Moi, je suis le cinéaste que je suis à cause de ce que j'ai vécu. C’est ce que je raconte dans Élève libre. On est toujours jugé quand on dénonce ce dont on a profité. Elle est là, la complexité.”

Daniel Auteuil, Matthieu Galoux et Emmanuelle Devos dans "Un silence" de Joachim Lafosse. ©Cinéart

Le courage des acteurs

Dans le rôle des personnages principaux, Emmanuelle Devos et Daniel Auteuil livrent une nouvelle prestation d’autant plus remarquable que ce couple n’est pas à même de susciter la sympathie. Joachim Lafosse salue leur courage. “La plupart des grandes stars françaises de plus de soixante ans ont refusé le film”, confie-t-il. “Daniel Auteuil a eu le courage d’y aller. Il n’a pas voulu être cynique avec le personnage, même s’il ne peut pas adhérer à ses actes. Il a dû comprendre la logique défensive du personnage. Si cet homme observe ce qu’il fait et ce qu’il a provoqué, il s’effondre.”

Emmanuelle Devos, dont le personnage est le vecteur du récit, doit, précisément, jouer avec les silences et les non-dits – dès une scène d’ouverture sans dialogue, où tout passe dans son regard. “Tout l’enjeu était d’arriver à faire comprendre ce qui avait amené cette femme au silence, de ne pas la juger parce que c’est tellement facile d’en faire une complice. Selon moi, on est une victime et la première conséquence, c’est de faire taire l’entourage.”