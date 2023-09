Fin des piquets de grève à Hollywood, un accord de principe a été trouvé entre scénaristes et studios

”Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel, avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d’activité des membres”, s’est félicité la WGA (Writers Guild of America) qui a précisé que les détails sont encore en cours d’élaboration et que le dernier mot reviendra aux membres pour ratification finale. L’approbation du nouveau contrat par les ailes Est et Ouest du syndicat WGA devrait avoir lieu ce mardi aux États-Unis.

”Pour être clair, personne ne doit reprendre le travail tant que la Guilde ne l’a pas expressément autorisé. Nous sommes toujours en grève jusqu’à ce moment-là. Mais, à partir d’aujourd’hui, nous suspendons les piquets de grève de la WGA”, a précisé le syndicat.

Cinq mois de bras de fer

Dès l’annonce de la tenue d’une nouvelle réunion de négociations samedi aux États-Unis, avec les dirigeants de Netflix, Disney, NBCUniversal et Warner Bros Discovery notamment, la possibilité de la fin de la grève était évoquée alors que les pourparlers prenaient un tournant décisif après presque cinq mois de bras de fer entre créateurs et diffuseurs.

Les revendications des scénaristes portaient sur la revalorisation de leurs salaires, qui n’ont pas suivi l’inflation, mais aussi sur leur paiement forfaitaire, généralement assez faible, quelle que soit la popularité du programme proposé au public. Ils voulaient ainsi être directement associés aux gains potentiels en cas de succès de leurs films ou séries proposés sur les plateformes de streaming.

Près de cinq milliards de pertes

Début septembre, le Financial Times faisait état d’une étude de l’institut Milken évaluant à 5 milliards de dollars de pertes le coût du blocage actuel d’Hollywood, soit dix fois plus que lors de la grande grève de 1988 (153 jours ; 500 millions envolés) et 2,5 fois plus que lors de la grève de 2007 (100 jours ; 2 milliards perdus).

Si les pourparlers entre les acteurs et les studios sont au point mort depuis la mi-juillet, il y a fort à parier que l’accord obtenu par la WGA, qui recoupe nombre des préoccupations mises également en avant par les interprètes, permettra de faire rapidement évoluer les négociations dans la bonne direction.

*Pour rappel: le syndicat Sag-Aftra a été formé en 2012 à la suite de la fusion de la Screen Actors Guild (SGA) et de l’American Federation of Television and Radio Artists (Aftra).