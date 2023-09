Marie Amachoukeli : “Un nombre incroyable de femmes partent dans des pays riches pour élever les enfants des autres… ”

Comme Gloria, vous avez eu une relation très forte avec une femme qui n’était pas votre maman…

Toute petite et jusqu’à mes six ans, j’ai été élevée par une femme qui s’appelle Lorinda et qui, effectivement, quand j’ai eu cet âge-là, m’a annoncé qu’elle retournait dans son pays s’occuper de sa famille. Ça a été ma première grande déflagration et je ne m’en suis jamais vraiment remise… J’ai eu besoin de me retourner sur cette histoire pour essayer de comprendre la nature de ce lien. Et pourquoi aujourd’hui encore, alors que j’ai un certain âge, Lorinda continue à m’appeler “ma fille” ? Un nombre incroyable de femmes partent dans des pays riches pour élever les enfants des autres en devant, à 90 %, laisser leurs propres enfants dans leur pays… Ça, on le raconte très peu quand même. C’est quoi cet amour dont on n’a pas le droit de parler ? Parce que justement, c’est soi-disant une employée, en tout cas une nounou.

C’est bien pratique ce terme nounou. Il permet de mettre à distance l’amour filial qui peut naître entre deux êtres…

Exactement. On ne veut pas le nommer. Il ne s’agit pas simplement de l’amour. Ce sont aussi des gens qui vous élèvent, qui vous apprennent les fondamentaux, à vous tenir droit, à être poli, à regarder le monde d’une certaine manière. J’avais besoin de questionner cela, à travers l’histoire de Cléo et de Gloria.

Louise Mauroy-Panzani et Ilça Moreno Zego, les deux actrices magiques d'"Àma Gloria" de Marie Amachoukeli. ©Cinéart

Quand Cléo débarque au Cap-Vert, elle devient jalouse des propres enfants de Gloria, tandis que les enfants de celle-ci sont jaloux de Cléo…

C’est une situation d’une injustice totale. Comment voulez-vous qu’un enfant comprenne que sa propre mère doive s’en aller pour élever au quotidien un enfant qui n’est pas le sien ? Je trouve ça abyssal. Le film déplace la petite au Cap-Vert pour que cette rencontre ait lieu, pour voir l’autre côté du spectre. Dans ces rapports de jalousie, se joue quelque chose de l’ordre de la fratrie. On se dispute l’amour d’une mère… Paradoxalement, c’est à ce moment-là, qu’ils deviennent une famille.

Comme dans vos films précédents, il y a une forte part documentaire dans Àma Gloria. Gloria est notamment campée par une vraie nounou cap-verdienne…

Je suis très attachée à cette part documentaire. Les acteurs peuvent très bien jouer cela. C’est simplement que j’ai une affinité avec ces visages, avec ces corps, qui racontent d’eux-mêmes tout un passé, tout un hors-champ, sans qu’on ait à construire quoi que ce soit. Ce sont des petits détails, une manière de prendre les choses, de se déplacer dans l’espace. C’est cela que j’aime filmer. J’ai rencontré beaucoup de nounous parce que, déjà, c’est assez plaisant. Ce sont des femmes avec qui il fait bon prendre des goûters. Elles m’ont nourrie avec beaucoup de sucre et de gâteaux en me racontant leur vie. Et un jour, j’ai rencontré Ilça Moreno, qui joue Gloria. C’est en fonction de ce qu’elle m’a raconté, d’où elle venait, que j’ai écrit le scénario en direction du Cap Vert, en direction de son île, l’île de Santiago, et de sa langue, le créole. C’est un film de famille. Il fallait donc que ça parle créole et non portugais, même si c’est la langue officielle de l’archipel… Sinon, on n’arrive pas à capter la nature des liens, les subtilités affectives, pas simplement linguistiques. Pour moi, c’était vraiment très important. J’ai même pris des cours de créole…

Pour exprimer les émotions de Cléo, vous passez notamment par de très belles scènes d’animation. Comment est née cette idée ?

Précisément parce que je crois que, quand on a cinq ans, on ne peut pas forcément formuler les choses, il y a tout un imaginaire. Ça bouillonne, c’est volcanique. Je trouvais que la peinture, la matière, l’abstraction, les couleurs racontaient au mieux tout ce que Cléo ne peut pas dire. Avec Pierre-Emmanuel Lyet (qui a réalisé avec la cinéaste ces séquences animées, qui sont aussi un hommage à l’un des films de chevet de Marie Amachoukeli, Marie Poppins, NdlR), on s’est beaucoup inspiré de Peter Doig et de Félix Vallotton, deux peintres chez qui, justement, le ciel est orange, le sable vert… Ce qui importe chez eux, c’est la sensation qu’on a des choses. On a travaillé avec une équipe de 20 animatrices, uniquement des femmes, qui ont peint chaque image sur la table lumineuse, image par image. Elles ne pouvaient pas se tromper, car on n’avait pas le budget pour recommencer quoi que ce soit. Il n’y avait donc pas de remords. Ce n’est pas un film de remords, c’est un film qui va de l’avant…