Un Silence recèle de nombreux silences. Il y a, au commencement, le silence d’Astrid Schaar (Emmanuelle Devos). Seule dans sa voiture pour un rendez-vous dont on ne découvre la nature que quelques minutes plus tard. Dans l’intervalle, on suit son regard dans le rétroviseur. Il est déjà lourd de tout ce qui suivra.

Il y a le silence qu’elle oppose, ensuite, aux questions de son interlocutrice. Il y a, enfin, le vrai silence, le silence primal, dira-t-on. Ce déni mine sa famille depuis trente ans au profit de la réputation de son mari (Daniel Auteuil), avocat médiatique. Le silence laissera place à la tourmente qui emporte la muraille.

Fiction

Toute ressemblance avec des faits ou personnages réels (évidente) se doit d'être évacuée. Un cas tristement célèbre s’imposera à l’esprit du public belge. Mais ce n’est pas le sujet du film. Son propos c’est bien ce silence qu’on retrouve dans d’autres affaires, parfois moins médiatiques. Il est le ferment de nombreux faits divers ou de drames familiaux, intimes, qui n’arrivent parfois pas sur la place publique.

Même si les journalistes en meute apparaissent, Joachim Lafosse explore les conséquences du tabou de l’intérieur. Son cœur est Emmanuelle Devos en mère et épouse s’acharnant à nier la vérité. Pour protéger les apparences ? Son confort ? Son fils (Matthieu Galoux, formidable) ? Par peur ? Par honte, surtout. Daniel Auteuil, dans un rôle chargé, s’efface derrière l’autre roc de déni que constitue son personnage.

Domination et emprise

De film en film, Joachim Lafosse tient sa ligne. Il ne cesse d’explorer les environnements familiaux toxiques. Les mécanismes pervers de domination ou d’emprise, notamment dans le chef d’adulte(s) à l’encontre d’adolescents.

On adhère ou pas à ses drames psychologiques. Le pathos, ce n’est pas sa came. Mais les conséquences des actes (le personnage d’Auteuil) ou de leur absence (celui de Devos), oui. En ce sens, son cinéma est moral sans être moralisateur.

Désespéré

Un Silence est le film le plus sombre de Joachim Lafosse, peut-être le plus désespéré quant à la nature humaine. Il est celui qui expose et explore le plus une constellation familiale directement nocive. Il renvoie, aussi, à tous les silences destructeurs dont il a été fait état ces dernières années.

On n’en sort pas tout à fait indemne. Si l’on suit l’argument du film, toutes les vérités sont bonnes à dire si elles permettent d’éviter le pire. À la fin, quand l’écran vire au noir revient, il y a encore un silence. Le nôtre.

Un silence De Joachim Lafosse. Ecrit par Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle, Paul Ismaël. Avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Matthieu Galoux, Salomé Dewaels, Jeanne Cherhal,… 1h40