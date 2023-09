“Àma Gloria” : un autre regard sur l’amour “maternel”

Malheureusement, un jour, Gloria reçoit une mauvaise nouvelle : sa mère vient de mourir et elle doit rentrer au pays pour l’enterrer et s’occuper de ses propres enfants… Mais, juré-craché, la séparation n’est pas définitive. Elle invite en effet Cléo à passer l’été sur son île. Le papa accepte… L’enfant découvre avec bonheur le quotidien de Gloria au Cap-Vert, s’initie à une nouvelle culture et apprend à connaître la famille de sa nounou…

Un été en famille

Cinéaste française découverte aux côtés de Claire Burger (la réalisatrice de C’est ça l’amour avec Bouli Lanners en 2018), Marie Amachoukeli signe avec Àma Gloria son premier long métrage en solo, dévoilé en ouverture de la 62e Semaine de la Critique à Cannes en mai dernier.

Avec sa comparse, elles avaient réalisé les courts métrages Forbach et C’est gratuit pour les filles (César 2010), avant de coréaliser, en trio avec Samuel Theis, le film choc Party Girl, portrait d’une entraîneuse de bar jouant son propre rôle qui avait décroché la Caméra d’or à Cannes en 2014.

La tonalité d’Àma Gloria, inspiré de l’enfance de la cinéaste, peut surprendre au premier abord. On sent pourtant bien la filiation avec les films précédents de Marie Amachoukeli qui, eux aussi, mêlaient réalité et fiction. À voir le lien intense, réel, qui unit cette petite fille et sa nounou (interprétée par Ilça Moreno Zego, une Cap-Verdienne réellement venue travailler en France comme nounou), on a par moments l’impression d’être du côté du documentaire…

Entre la Cap-Verdienne Ilça Moreno Zego et la petite Louise Mauroy-Panzani se tisse une complicité forte, qui fait par moments basculer "Àma Gloria" du côté du documentaire... ©Cinéart

Séquences animées

Sur une trame minimaliste — un été au Cap-Vert —, Àma Gloria est un très joli film sur l’enfance, un film parcouru par la tendresse, mais qui n’élude pas les passions que peut ressentir une enfant de six ans vis-à-vis de cette mère de substitution, de l’amour inconditionnel à la jalousie, en passant par la colère quand elle n’est plus le centre de l’attention de Gloria.

Autant d’émotions que la cinéaste met en scène avec beaucoup de finesse, dans une série de scènes très quotidiennes, qui nous montrent la complicité entre les deux personnages. Mais aussi par le biais de quelques séquences animées colorées et naïves, en clin d’œil à Mary Poppins, qui nous font entrer dans la tête de la petite Cléo.

Portée par deux comédiennes épatantes, Àma Gloria est un film très délicat qui capte avec une grande justesse la réalité du Cap-Vert, sans jamais adopter un regard exotique. À travers cette histoire d’amour “maternel” quasi clandestin, Amachoukeli propose en effet aussi un regard sur les relations Nord-Sud, car Cleo et Gloria ne sont pas sur un pied d’égalité socialement et culturellement…

Au Cap-Vert, Gloria (Louise Mauroy-Panzani) découvre une autre culture, une autre famille... ©Cinéart

Àma Gloria Drame Scénario et réalisation Marie Amachoukeli Animation Marie Amachoukeli et Pierre-Emmanuel Lyet Photographie Inès Tabarin Musique Fanny Martin Montage Suzana Pedro Avec Louise Mauroy-Panzani, Ilça Moreno Zego, Arnaud Rebotini… Durée 1h23