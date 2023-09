La 38e édition du Fiff, à Namur, propose aux cinéphiles de ”Quitter la nuit”

Parmi les nombreuses fictions en compétition, on notera le retour de Paloma Sermon-Daï (Bayard d’or et Magritte, en 2021, pour son documentaire Petit Samedi). La cinéaste présentera sa première fiction, Il pleut dans la maison, qui a déjà fait sensation à Cannes. Bernard Bellefroid, prix du jury junior et prix du public en 2009 pour La Régate, sera également de retour en bord de Meuse avec son documentaire Une des mille collines.

Lieu primordial de rencontres, le festival permettra de croiser de nombreux autres comédiens et comédiennes parmi lesquels Cécile de France et Karim Leklou, tous deux à l’affiche de plusieurs films de la sélection. L’actrice belge défendra Second Tour d’Albert Dupontel et Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Quant à Karim Leklou, il s'affiche dans Temps mort ! et Vincent doit mourir. Yolande Moreau sera également à Namur ce week-end pour présenter son nouveau film La fiancée du poète tout en apparaissant au casting des Captives d’Arnaud des Pallières.

Si on y ajoute les noms d’Albert Dupontel, Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Bouli Lanners, Arieh Worthalter, Dominique Abel et Fiona Gordon, ainsi que de toute l’équipe du film de clôture, Les Rois de la piste, et les membres des jurys courts et longs métrages… La liste des invités brille véritablement de mille feux.

Le film "Les Rois de la piste" de Thierry Khlifa sera présenté le 6 octobre lors de la cérémonie de clôture du Fiff 2023.

Le réalisateur et scénariste Thomas Bidegain présentera son film Soudain Seuls, sélectionné dans la catégorie Fiff Première, et Jaco Van Dormael, parrain du Fiff Campus 2023, échangera avec le public. L’an dernier, quelque 7400 cinéphiles en herbe, âgés de 3 à 25 ans, ont participé aux diverses activités proposées dans ce cadre.

Repérer tous les éclats de la Francophonie

Dans cette 38e édition où les propositions belges et françaises dominent, on pourra tout de même repérer quelques autres éclats de la Francophonie. Ainsi de Banel et Adama, le très beau film de la Franco-Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, du film Les Ordinaires du Tunisien Mohamed Ben Attia, du long métrage Libertate du Roumain Tudor Giurgiu, du documentaire Le Spectre de Boko Haram de la Camerounaise Cyrielle Raingou. Ou du long métrage Mambar Pierrette, de Rosine Mbakam, déjà présenté à la Quinzaine des réalisateurs.

Trois films d’animation seront proposés au plus grand nombre : le très attendu, Linda veut du poulet !, de Sébastien Laudenbach et Chiara Malta, le polar aventurier (en culottes courtes) Nina et le secret du hérisson et Sirocco et le royaume des courants d’air, qui promet d’ouvrir un passage entre les mondes.

Enfin, grâce à une collaboration avec le Festival d’Ostende, deux longs métrages (Wil de Tim Mielants et Zeevonk de Domien Huyghe) ainsi que cinq courts métrages de réalisateurs du nord du pays seront proposés au public.

L’actrice Mélanie Doutey sera chargée de départager les 12 œuvres en compétition officielle et les huit premières œuvres, épaulée par son jury composé de l’acteur Shaïn Boumedine, de la réalisatrice et scénariste Anaïs Barbeau-Lavalette, du réalisateur Alassane Diago et du cinéaste Philippe Van Leeuw.

Quant au jury courts métrages, il est composé de l’actrice Maud Bettina-Marie, du réalisateur belge Matthieu Donck (La Trêve, Des gens bien) et du comédien Théo Navarro-Mussy (Hippocrate). Quelque 25 œuvres concourent pour décrocher le Bayard du meilleur court métrage, une section où la diversité de la Francophonie s’exprime avec davantage de conviction.

Nb : Il est possible d’acheter les tickets sur fiff.be/billetterie ou dès le 29 septembre aux guichets des deux billetteries, installées au cinéma Caméo et à la Bourse (place d’Armes, 1).