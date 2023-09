Woody Allen: "Des cinéastes comme Scorsese et Spielberg sont des perfectionnistes. Je ne me suis jamais senti comme eux, je suis paresseux”

À lire aussi

Malgré la polémique (liée aux accusations de son ex-femme Mia Farrow, relayées par le troublant documentaire HBO Allen v. Farrow, qui l’accuse d’avoir abusé de leur fille adoptive Dylan), le vieux cinéaste new-yorkais a gardé ses fidèles dans le petit monde du cinéma. À 87 ans, Woody se fait plus frêle que jamais, son élocution s’est légèrement ralentie mais, face aux quatre journalistes en face de lui pour cet entretien, il a conservé toute sa vivacité d’esprit.

Des regrets, mais de la chance

À l’heure de son 50e long métrage, Wood Allen se repenche sans nostalgie sur sa riche carrière, qui débuta avec le film de montage Lily la tigresse en 1966, même si son vrai premier film fut Prends l’oseille et tire-toi, trois ans plus tard. “J’ai un million de regrets, sourit Woody Allen. Je ne regarde jamais mes films après les avoir faits, mais, quand je tombe sur l’un d’eux, je me dis que je changerais ceci ou cela. Mon dernier film parle de chance et, vous savez, j’ai eu énormément de chance. Je n’ai pas fait d’études universitaires ou quoi que ce soit. Je n’ai jamais travaillé un seul jour de ma vie. J’ai toujours pu faire des films et les films que je voulais faire. Si c’est un mauvais film, je ne peux blâmer personne, ni un producteur ni personne d’autre… Je prends toutes les décisions. Parfois elles sont bonnes, parfois non, c’est ma responsabilité. Personne ne m’oblige à faire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux… ”

Depuis les soupçons qui le visent, Woody est quelque peu tombé de son piédestal, lâché notamment par de très nombreux acteurs ayant tourné avec lui, d’Evan Rachel Wood à Timothée Chalamet, en passant par Rachel Brosnahan, Natalie Portman, Elle Fanning ou Kate Winslet. À l’heure du bilan, le cinéaste se présente pourtant comme un vieil homme heureux. “J’ai eu une très belle vie, aux côtés d’acteurs séduisants, drôles et talentueux, de femmes, belles et pleines de charme, de directeurs de la photographie brillants, de costumiers, de scénographes… Au lieu d’aller an bureau tous les matins, je vais sur un plateau de tournage. Et le plateau peut être ici à Venise, à Paris ou à Manhattan… ”, se réjouit le cinéaste.

guillement Au lieu d'aller au bureau tous les matins, je vais sur un plateau de tournage.

Dans Coup de chance, Melvil Poupaud incarne un millionnaire véreux qui ne croit qu’en la chance que l’on se crée. Woody Allen ne croit pas à ce mantra. “J’ai eu de la chance durant toute ma carrière. J’ai commencé en écrivant le scénario de mon premier film Prends l’oseille et tire-toi. Je voulais réaliser le film, mais personne ne voulait me laisser faire, estimant que je n’avais aucune expérience. À ce moment précis, une nouvelle société cinématographique, Palomar Pictures, est apparue. Comme ils venaient de se lancer, ils ne pouvaient pas attirer de grands réalisateurs. Ils m’ont donc appelé et m’ont laissé réaliser le film, qui a été un succès et qui a lancé ma carrière. Et puis, à mes débuts, les critiques étaient très gentils ; ils passaient sur mes erreurs et soulignaient mes qualités. Et le public a fait de même”, se souvient le réalisateur.

(FILES) US director Woody Allen poses during the photocall of the movie "Coup de Chance" presented out of competition at the 80th Venice Film Festival at Venice Lido on September 4, 2023. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) ©AFP or licensors

Le plaisir de faire des films

Si Woody Allen a lu les critiques de ses trois ou quatre films, il a vite arrêté, de peur de se laisser influencer par celles-ci. “Après mon troisième film, je n’ai plus jamais lu quoi que ce soit me concernant, aucune interview, aucun portrait. La seule chose importante, c’est de travailler. ”

guillement Je ne sais jamais combien mes films rapportent, ça, c’est pour le producteur. Moi, je suis payé pour faire le film, puis je rentre à la maison.

Ce qui compte avant tout pour le cinéaste, c’est le plaisir de la fabrication d’un film. “Vous arrivez le matin avec les caméras, les acteurs et les actrices et vous commencer à fabriquer le film… À la fin de la journée, vous regardez ce qui a été tourné. Vous vous dites : ‘Oh, c’est super ’ou ‘ce n’est pas très bon ; je referai ça demain’. Et vous le faites… Puis vous mettez tout cela ensemble et cela semble merveilleux. Vous regardez le tout à nouveau et, tout d’un coup, vous êtes déçu, parce que ce n’est jamais aussi bon que vous le pensiez… Commence alors le vrai travail, qui consiste à tout démonter. Vous mettez la fin au début, de la musique ici ou là… Puis vous donnez le film au public et vous espérez qu’il l’aime… S’il l’aime, c’est génial. Sinon, tant pis… Il n’y a plus rien que vous puissiez faire… Mais vous continuez à travailler, parce que le plaisir, c’est de travailler sur un film, pas de savoir combien il va rapporter. Si je ne pensais qu’au profit de mes films, je ne serais jamais heureux. Je ne sais jamais combien mes films rapportent, ça, c’est pour le producteur. Moi, je suis payé pour faire le film, puis je rentre à la maison”, explique Woody Allen, en se glissant dans les habits de l’artisan habile, plutôt que dans ceux d’un artiste.

S’il est une erreur que le New-Yorkais revendique durant sa carrière, c’est en effet de n’avoir jamais été un réalisateur dévoué à son art. “Des cinéastes comme Scorsese, Spielberg sont des perfectionnistes. Chez eux, tout doit être parfait. Je ne me suis jamais senti comme ça ; je suis paresseux. Si, pour un film, ils doivent vivre six mois dans un endroit horrible, ils le feront… Moi, je fais mes films à New York, à Paris, à Rome, en Espagne, dans de beaux endroits. Je n’aime pas trop travailler. Vers 17-18h, je rentre chez moi. Eux diront : ‘On reste, on va la refaire, parce que je veux que ce soit parfait.’ Je ne fais jamais ça. Moi, je dis : ‘Ça me suffit.’ Au fil des ans, je n’ai jamais raté un match de basket-ball si j’avais des tickets. Les matchs commencent à 19h30 à New York. Quand l’heure approchait, je disais : ‘C’est terminé pour aujourd’hui !’ Combien de fois un caméraman m’a dit : ‘Non, on ne peut pas faire ça. Il faut la refaire !’ ? Je pèche sans cesse par négligence. Durant toute ma carrière, je n’ai jamais été consciencieux, dévoué à mon art… ”, confie Allen.

Woody Allen dirigeant Niels Schneidet et Lou de Laâge dans "Coup de chance". ©Biennale

Le rêve d’un dernier film à Manhattan

À 87 ans, il reste un rêve à Woody Allen : tourner un dernier film à New York, lui qui est intrinsèquement attaché à la ville, qu’il a si bien décrite, que ce soit dans Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Radio Days (1985) ou Coups de feu sur Broadway (1994). Ce dernier film new-yorkais… “J’espère avoir la chance de le faire, mais je ne pense pas que je pourrai. Et cela ne m’embête pas plus que cela, lâche le réalisateur, philosophe. Je n’ai pas envie d’aller voir les gens pour leur quémander de l’argent. Si quelqu’un a envie de m’appeler, qu’il le fasse… ”

guillement Aujourd’hui, si je joue avec Scarlett Johansson, je peux pas la pencher en arrière et l'embrasser. Tout le monde sortirait de la salle de cinéma…

Et les inconditionnels de Woody vont devoir se faire une raison : ils ne le reverront plus incarner son inénarrable personnage de séducteur intello et maladroit… S’il incarnait encore un petit rôle dans To Rome with Love en 2012 et s’il prêtait sa voix au narrateur de Café Society en 2016, le réalisateur semble avoir définitivement tourné la page de la comédie. “Il n’y a pas de rôle pour moi dans ce film. Quand vous êtes plus jeune, vous pouvez jouer un million de rôles, mais quand vous vieillissez, il n’y en a plus tant que ça. Moi, j’aime jouer le premier rôle romantique, le type qui tombe la jolie fille… Mais je ne peux plus jouer ça depuis des années. Quand j’écris un film, je ne me dis pas que je vais m’écrire un rôle. Je pars de ce que je crois être une bonne idée de film et, avec un peu de chance, il y aura peut-être un rôle pour moi… Mais, à mesure que je vieillis, cela se produit de moins en moins. Maintenant, il n’y a que quelques rôles que je peux jouer : un membre de la famille âgé, un médecin, un professeur… Quand j’étais plus jeune, je faisais tellement de choses différentes. Je pouvais juste être moi-même dans des tas de situations différentes en étant crédible. Aujourd’hui, si je joue avec Scarlett Johansson, je ne peux pas la pencher en arrière et l’embrasser. Tout le monde quitterait la salle de cinéma… ”, rigole le vieil homme…

Pas de films posthumes

Si le cinéaste a encore un grand nombre de scénarios dans ses tiroirs, il refuse que ceux-ci soient repris par d’autres réalisateurs après sa mort. “Oh, non ! Jamais ! Parce que le premier scénario que j’ai écrit, on en a fait un film en France, What’s New Pussycat ? (sorti en 1965, NdlR). Je n’arrêtais pas de dire : ‘Non, ne faites pas ça…’ Je n’arrêtais pas de geindre, de hurler… Je me disais qu’il avait pris mon scénario pour faire un film horrible. Il a très bien marché, financièrement, mais cela ne m’a procuré aucun plaisir. Je détestais ce film. Et je me suis dit que je ne ferais plus jamais un autre film à moins de pouvoir le mettre en scène. Et puis j’ai écrit le scénario de Prends l’oseille et tire-toi, et j’ai eu pu le réaliser… ”