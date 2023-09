"Nouveau départ" : avec Franck Dubosc et Karin Viard, une honnête comédie de mœurs servie par un solide duo d’acteurs

Trois atouts

Comédie légère qui aurait pu virer au vaudeville ou à la daube, Nouveau départ possède trois atouts qui la distinguent du tout-venant torché sur un coin de napperon. Premier atout : un scénario qui pose, mine de rien, quelques bonnes questions sur l’amour (et le sexe) après cinquante ans.

Deuxième atout : un Franck Dubosc qui ne la ramène jamais et s’avère franchement touchant en mari délaissé (mais délaissant, malgré lui), vieux beau qui s’ignore. Et, last but not least, comme carte maîtresse, Karin Viard, vecteur du mini-drame sentimental, toujours excellente en comédie, qui ne rate ni un soupir ni une punchline.

On n’en sort ni ébahi (la fin, attendue...) ni affligé, ce qui au regard du niveau moyen des comédies françaises ces derniers temps, relève déjà de la performance. Au moins le propos semble-t-il teinté d’une relative sincérité et ne flingue personne.

Nouveau départ Comédie De Philippe Lefebvre. Scénario Philippe Lefebvre et Maria Pourchet. Avec Karin Viard, Franck Dubosc, Clotilde Courau… 1h40