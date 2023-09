Philippe Van Leeuw: "Le travail de Vicky Krieps dans 'The Wall' a été un éblouissement total"

À lire aussi

Le déclic est venu après le choc de la lecture des Bienveillantes de Jonathan Littell, “un livre indépassable” à ses yeux. “Il parvient à fictionnaliser le personnage du bourreau, du génocidaire. J’ai voulu m’embarquer là-dedans” mais, au contexte de guerre, “où règne le chaos permanent et où aucune règle ne prévaut”, Philippe Van Leeuw a préféré un État de droit. Et presque par hasard, au même moment, a resurgi “une envie de western” qu’il portait en lui depuis l’enfance, surtout “après avoir beaucoup travaillé sur des espaces confinés et étroits.” Poussé dans le dos par l’élection de Trump, le cinéaste s’est mis à la recherche d’une nation indienne à l’histoire singulière, afin de témoigner de l’envers du rêve américain. “Trump parlait de ce mur (pour séparer les États-Unis du Mexique, NdlR) comme le ferait un promoteur immobilier voulant mettre sa patte et son nom sur ce monument. C’était profondément choquant.”

En lisant le New York Times et d’autres journaux, le réalisateur tombe sur l’histoire des Indiens Tohono O’odham dont il n’avait jamais entendu parler “et sur le personnage de Mike Wilson. Et je vois que ce peuple a un territoire immense mais qui est à moitié en Arizona et à moitié au Mexique. Et donc, pour eux, la frontière établie en 1857, est un truc abstrait, qui n’a pas lieu d’être et qu’ils refusent mais qui les embarrasse au quotidien. Car la militarisation de la frontière, dans les années 90, pour éviter les trafics humains, de drogue, etc. a aussi empêché les transhumances habituelles. Et s’ils ont conservé un droit de passage, il est devenu pratiquement virtuel.”

L’image du garde-frontière s’est donc rapidement imposée à lui. “Il fallait que ce soit quelqu’un qui soit en charge de l’autorité et qui en abuse. Qu’il soit protégé par son statut et ait l’impression d’être dans son bon droit. C’est toujours plus complexe de traiter un personnage par une proposition féminine peut-être parce que je suis un homme moi-même. J’ai l’impression d’être plus objectif, moins sensible à mes propres faiblesses, de ne pas m’autocensurer. C’était un choix objectif dans les deux premiers films et j’ai une sympathie naturelle pour les personnages féminins. Alors que, souvent, pour les hommes, je suis plus dur”, analyse le cinéaste.

guillement Vicky a composé un personnage qui était au-delà de ce que j’avais moi-même imaginé en termes de maîtrise et de méticulosité.

”Subjugué” par la prestation de Vicky Krieps dans le film Phantom Thread – “et cette fragilité qu’elle porte sur son visage” – Philippe Van Leeuw voulait “qu’elle explore sa vulnérabilité interne. Et ce qu’elle a fait était absolument remarquable. Pour moi, ça n’a jamais fait un pli. Ce n’était pas uniquement pour obtenir le soutien du Fond luxembourgeois. (Il sourit) Je n’avais pas de plan B. Et d’ailleurs, cela a été un éblouissement total. Vicky est arrivée, elle était prête, elle a composé un personnage qui était au-delà de ce que j’avais imaginé en termes de maîtrise et de méticulosité.”

Si le rôle était ”très écrit, ce qui était compliqué, c’était d’amener le moment du débordement et du dérapage de façon spontanée et compréhensible, mais en même temps parfaitement ambigu. Et cette ambiguïté ne pouvait provenir que d’une réflexion personnelle. J’étais incapable de la décrire mieux qu’a travers cette idée de perte de contrôle et, en même temps, Jessica accomplit ce geste avec une force et une viscéralité insensées. Il y a donc un paradoxe total dans son attitude à ce moment-là. C'est remarquable. Ce qui est bien, c’est qu’après, elle se ressaisit et elle dit des choses qui sont absolument insensées et irrecevables.”

Pour imaginer ce personnage, Philippe Van Leeuw s’est beaucoup documenté – “on trouve beaucoup de choses sur le net”, précise-t-il – et s’est rendu deux fois sur place, en 2017 et 2018, avant de trouver les financements pour faire son film. Dans la région, il a rencontré Mike Wilson, des personnes qui venaient en aide aux migrants et, bien sûr, des membres de la “border patrol”. “Afin que tout soit cohérent et acceptable par les premiers intéressés : ceux qui vivent sur le terrain.”

”Mike Wilson est plus fort que fort. Il est son propre personnage. Vicky Krieps a dû modeler le personnage de Jessica, mais Mike reste lui-même tout en étant dans la capacité et le désir de transmettre. Il avait participé au documentaire de Caroline D’Hondt et donc, la fiction lui faisait peur, cela l’inhibait. Il n’était pas sûr d’y arriver. Mais sa femme et une de ses amies l’ont convaincu et on y est arrivé. Dès le premier jour, il était là. Comme Jacqueline, dans mon premier film, qui n’avait jamais joué non plus mais qui, tout d’un coup, existait de façon fantastique face à la caméra.”

”J’ai toujours confiance dans les gens lorsqu’ils sont à la bonne place, dans leur contexte habituel. Mike et le jeune qui joue son petit-fils transmettent énormément de choses à l’écran”, souligne-t-il.

guillement Le racisme est une des rares attitudes humaines pour laquelle il n'y a pas de retour en arrière

”Pour moi, Jessica ne change pas, elle reste telle qu’en elle-même. Je sais que c’est une des réalités du film un peu difficile à encaisser, mais je crois que la réalité est comme cela. On en parlait encore avec Mike, avant-hier. On ne naît pas raciste, on le devient. Mais c’est une des rares attitudes humaines pour laquelle il n’y a malheureusement pas de retour en arrière. C’est un conditionnement d’une perversité totale. On peut dire qu’on a des amis de telle ou telle origine, des amis gays, etc. et, en réalité, au fond de soi, ne jamais être délié d’une forme d’angoisse face à l’autre, l’étranger.”

Sans oublier le sentiment pernicieux de se croire supérieur. Jessica parle du regard que le migrant lui a lancé et “elle n’accepte pas le fait que sa parole soit mise en doute par Mike qui n’est jamais qu’un Amérindien.” Oubliant totalement que ces peuples étaient là bien avant elle…

”Je vis avec une Américaine depuis une dizaine d’années. Elle est blanche, de Boston, nous sommes très heureux, mais elle-même me dit qu’il y a 90 % d’idiots dans son pays. Il y a énormément d’inculture. C’est là-dessus que l’extrême droite américaine fait son beurre. C’est partout pareil, mais c’est très aigu aux États-Unis. Si 75 % de Républicains croient que Trump a gagné les élections, il doit bien y en avoir autant qui pensent que les Blancs ont toujours été présents en Amérique et que les Indiens ne sont pas d’ici ou, à tout le moins, que c’est grâce aux Blancs que le pays est devenu ce qu’il est et qu’ils survivent. Quand on y pense, les bras m’en tombent…” avoue-t-il.