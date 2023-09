“The Eternal Daughter” : Tilda Swinton livre une nouvelle grande prestation

Actrice prolifique, l’Anglaise est courtisée par les cinéastes les plus divers. Récemment, on l’a ainsi vue chez David Fincher (dans The Killer, dévoilé en Compétition à la Mostra il y a peu), chez Wes Anderson (en scientifique dans Asteroid City), mais aussi chez George Miller (dans le très beau Trois mille ans à t’attendre) ou Guillermo Del Toro (elle donnait sa voix à l’Esprit de la forêt et à la Mort dans Pinocchio). Tilda Swinton est tout aussi à l’aise dans le registre de l’art contemporain ou d’un cinéma plus auteuriste, comme on pouvait s’en rendre compte, en 2021, dans l’excellent Memoria d’Apichatpong Weerasethakul ou dans The Eternal Daughter.

Des débuts en commun

Dans The Eternal Daughter, l’actrice retrouve Johanna Hogg, avec qui elle a fait ses débuts en 1986, dans le court métrage de fin d’études Caprice en 1986, avant de tourner dans The Souvenir en 2019. Quasiment inconnue chez nous, où aucun de ses films n’est sorti en salles, la cinéaste anglaise y revenait sur une relation toxique vécue alors qu’elle était étudiante. On sent dans son nouveau film la même dimension autobiographique sous-jacente.

Omniprésente à l’écran dans The Eternal Daughter, Tilda Swinton y incarne Julie Hart, une réalisatrice qui emmène sa vieille mère Rosalind (également campée par Swinton) et son chien Louis (excellent Louis…) pour quelques jours de vacances dans un superbe manoir de la campagne anglaise. Julie travaille en effet sur un film racontant la vie, pas toujours rose, de sa mère, parfaite représentante de la bourgeoisie britannique. Quand elles débarquent tardivement dans la vieille demeure, prise dans la brume et peuplée de courants d’air, la mère et la fille sont accueillies par une jeune réceptionniste guère avenante (Carly-Sophia Davies). Elles semblent les seules clientes de l’hôtel…

Dans « The Eternal Daughter », Tilda Swinton incarne une cinéaste (double de Joanna Hogg à l'écran) tentant de réaliser un film sur la vie tumultueuse de sa mère. © Eternal Daughter Productions Limited/ British Broadcasting Corporation

Les fantômes de la Hammer

Avec son sixième long métrage depuis Unrelated en 2007 (film qui révéla Tom Hiddleston, le Loki du MCU, dont la seconde saison débarque mercredi prochain sur Disney+), Joanna Hogg livre un film de fantômes intérieurs très tenu dans sa mise en scène, qui convoque l’imagerie gothique des films des studios Hammer des années 1970 (avec également quelques clins d’œil au Shining de Kubrick). Grain, couleurs effacées, ambiances nocturnes… Le film baigne dans une atmosphère terne, en écho à la situation décrite : une vieille mère et sa fille partageant la même chambre ou dînant en tête-à-tête dans un restaurant vide. Une certaine vision du cauchemar.

Au-delà du parti pris stylistique affirmé et de la performance de Tilda Swinton dans ce rôle double, The Eternal Daughter peine à sortir de sa torpeur pour nous tirer hors d’un ennui respectueux de l’œuvre, mais d’un ennui quand même. Malgré l’universalité du sujet des relations mère-fille, les enjeux paraissent à ce point personnels et l’intrigue tellement ténue que, malheureusement, jamais Joanna Hogg ne parvient à nous embarquer dans son univers…

Dans « The Eternal Daughter », Tilda Swinton campe également la mère du personnage principal... © Eternal Daughter Productions Limited/ British Broadcasting Corporation

The Eternal Daughter Drame Scénario et réalisation Joanna Hogg Photographie Ed Rutherford Montage Helle le Fevre Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies… Durée 1h36