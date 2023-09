Vicky Krieps est garde-frontière dans "The Wall" et le résultat claque

À lire aussi

Jessica partage le goût de son père pour les armes et la chasse. Elle entretient visiblement une relation difficile avec sa mère. Sa vie est à l’image de son intérieur : dépouillée, aseptisée. Son besoin de contrôle maladif rejaillit sur son comportement avec ses proches. Sa meilleure amie, Sally, qui est aussi sa belle-sœur, souffre d’un cancer à un stade très avancé. C’est la seule personne face à laquelle Jessica entrouvre un peu son armure.

Fatigué de son comportement agressif et guerrier, de son excès de zèle, son patron lui colle un coéquipier et la menace de renvoi. Jessica qui ne vit que pour l’honneur et la défense de sa patrie ne comprend pas ce que ses supérieurs lui reprochent.

L'éternelle guerre pour la possession du territoire

Tout à fait à l’autre bout du spectre social et humain, le film suit José, un grand-père amérindien et son petit-fils qui viennent en aide aux migrants, tout en prenant grand soin du territoire de leurs ancêtres. Pour José, homme sage et posé (Mike Wilson, activiste amérindien dans son propre rôle), cette frontière entre Arizona et Mexique n’existe pas puisqu’elle a été instaurée bien après l’arrivée de son peuple sur cette terre. Et l’entraide, vis-à-vis de ceux qui tentent de fuir la misère, est le seul mode de vie possible à ses yeux. Un jour, le hasard met Jessica et José en présence l’un de l’autre… La foi en l’être humain contre l’isolement amer.

Entre ces deux êtres entretenant tous les deux un lien viscéral à la terre, l’incompréhension est totale, irrémédiable. Vivant dans la haine de l’autre, considéré comme une menace et un intrus, Jessica, boule de méfiance et de colère sourde, n’a pas plus de respect pour les Amérindiens que pour les migrants qui, selon elle, tentent “d’envahir son pays”. Avec son uniforme impeccable, ses cheveux plaqués et ses lunettes noires, la jeune femme incarne le racisme insidieux qui ronge les États-Unis et unit les partisans de Donald Trump. Le milliardaire haineux qui rêve toujours de reprendre le pouvoir à Washington.

Dans son nouveau film, le réalisateur belge Philippe Van Leeuw (Le jour où Dieu est parti en voyage, Une Famille syrienne) convoque les chimères, les peurs primales et les lames de fond qui irriguent l’imaginaire américain. Pour le meilleur et, malheureusement aussi, souvent pour le pire. Un rôle endossé avec force et détermination par une impressionnante Vicky Krieps (Corsage, Phantom Thread).

En soulignant la banalisation du racisme existant au sein d’une frange importante de la population américaine et en remettant en lumière le combat de la communauté des Tohono O’odham, parmi d’autres populations autochtones, le cinéaste identifie les lignes de fracture profondes qui divisent le pays de l’Oncle Sam. Le film a été présenté en avant-première, en juin dans le cadre du Briff, le Brussels International Film Festival.









"The Wall" - Vénère comme jamais - Réalisation, Scénario : Philippe Van Leeuw - Image Joachim Philippe - Avec Vicky Krieps, Mike Wilson, Marla Robison - Durée: 1h36.