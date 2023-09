Vicky Krieps : “Je voulais que Jessica dans "The Wall" soit ennuyeuse et inconfortable à regarder”

Si l’histoire de la construction du Mur, par Donald Trump, a occupé les médias durant de très longs mois, le quotidien transpercé des Amérindiens, habitant ce territoire à cheval entre Mexique et Arizona depuis de nombreux siècles, est le mieux à même de rendre compte de l’absurdité de ce projet. Au point que l’ampleur de l’enjeu a pu faire hésiter les deux protagonistes au moment de se lancer dans la réalisation de ce long métrage.

"Philippe voulait briser cette fausse impression de sécurité"

La comédienne comme son partenaire, très investi dans la défense de l’identité de son peuple, étaient au départ un peu dubitatifs face au projet de Philippe Van Leeuw.

“Fallait-il vraiment qu’un nouvel homme blanc vienne d’Europe pour reposer les mêmes questions et refaire le même type de film ? J’ai déjà participé à cinq documentaires sur mon peuple et sur les questions d’immigration. Pourquoi le faire encore ?” Après de nombreuses discussions, Mike Wilson s’est pourtant laissé convaincre, en espérant avoir suffisamment contribué à faire connaître cette histoire, ces problématiques…

“D’une façon ou d’une autre, Philippe est parvenu à nous convaincre. On ne sait jamais exactement à quoi ressemblera le film et on peut tous se poser des questions sur notre légitimité ou sur les risques d’appropriation culturelle, mais notre présence ici pour parler de ce sujet est la réponse à toutes ces questions”, souligne Vicky Krieps.

Vicky Krieps dans "The Wall", le nouveau film du cinéaste belge Philippe Van Leeuw.

Pourquoi Philippe Van Leeuw avait-il besoin d’elle dans ce film “alors qu’il existe tant d’autres actrices ? Je ne voulais pas qu’il me dise qu’il s’agissait de prouver que j’étais une bonne comédienne. Je déteste cette idée, je n’ai même pas besoin d’être une actrice. Il m’a convaincue en m’expliquant que s’il avait choisi quelqu’un du cru, cette personne aurait été imbibée par la culture locale et celle venant d’Hollywood. Il lui semblait que j’aurais une vue plus neutre, plus objective. Ce qui me permettrait de m’ouvrir à une situation un peu plus inconfortable et indéterminée. Et je comprenais cette volonté.”

La deuxième raison avancée par le cinéaste reposait sur sa façon d’être : “mon look qui permettait d’introduire l’idée du conte de fées. Que tout le monde se dise : elle est chouette, elle est sympa, elle va sûrement changer d’avis. Et puis, on constate que Jessica ne change pas… Philippe voulait introduire ce moment d’inconfort où on ne sait plus très bien où est le bien et où est le mal. À quel camp les personnes appartiennent-elles vraiment ? Il voulait briser cette fausse impression de sécurité et constater que de part et d’autre de la frontière, les choses sont vécues très différemment.”

Finalement, l’actrice accepte à condition de pouvoir travailler avec la coach de Frances McDormand “pour être sûre que mon accent serait bon. Je lui ai dit que le film ne sortirait que si le résultat lui semblait bon. Et puis, je savais aussi que Mike avait donné son feu vert au projet. Et puisqu’il avait déjà participé à de nombreux films, s’il trouvait le traitement intéressant, c’est que cela devait vraiment être le cas et que le résultat serait respectueux de ses idées. Qu’il ne s’agirait pas uniquement d’une tentative de faire un film intéressant, comme on en voit trop souvent…”

"Le cinéma doit confronter le public à des situations suffisamment inconfortables pour qu'il rentre chez lui avec des questions"

Philippe Van Leeuw a laissé à Mike Wilson “la liberté d’utiliser mes propres mots, car je ne suis pas un acteur et c’était mon premier rôle majeur. C’était important pour moi que cela sonne authentique. C’était mon critère numéro 1. Hollywood a suffisamment utilisé l’image de mon peuple durant des décennies. S’il s’agissait de nous cataloguer à nouveau, je n’y aurai pas participé”, assure-t-il regard frondeur sous son large Stetson.

“C’est ce qui est touchant dans le choix fait par Philippe : il utilise le langage du cinéma pour raconter des histoires qu’il juge importantes, même s’il en est très éloigné au départ”, intervient Vicky Krieps.

“Philippe est un visionnaire, j’ai choisi de soutenir sa vision parce que je la trouvais authentique, honnête et sincère. Je ne voulais pas non plus d’une version trop romantique de notre réalité. C’est la voie que nous avons choisi de suivre ensemble”, poursuit Mike Wilson.

Mike Wilson, activiste amérindien, et Vicky Krieps dans "The Wall", le nouveau film du cinéaste belge Philippe Van Leeuw.

Une préoccupation que partage l’actrice qui, en quelques rôles, a déjà prouvé l’étendue de son talent. “Je ne voulais pas faire de Jessica le cliché de la femme dure, agressive et en colère, couverte de tatouages avec un accent à couper au couteau. Si j’avais fait cela, tout le monde aurait jugé la performance et se serait seulement préoccupé de savoir si je suis une bonne actrice. Je voulais faire de Jessica quelqu’un de tellement neutre et presque ennuyante que cela soit inconfortable à regarder. Parce qu’on ne parvient pas à la cerner. Mais je pense que Jessica elle-même ne sait pas très bien qui elle est. Pour moi, c’est quelqu’un d’appliqué, comme la première de classe qui fait toujours bien ses devoirs. C’est comme dans la mécanique nazie : c’est quand vous êtes persuadés de bien faire et que vous faites de votre mieux que vous devenez dangereux. Une vraie machine à tuer. Je voulais parvenir à montrer le danger de cette attitude. C’est pour cela que je voulais qu’elle soit ennuyeuse, laide et inintéressante mais aussi que cela soit inconfortable à regarder. Comme dans cette scène où elle est assise sur une chaise à moitié à l’intérieur et à moitié sur sa terrasse.”

Pour la comédienne, c’est le rôle du cinéma : “confronter le public à une situation suffisamment inconfortable pour qu’il rentre chez lui avec des questions et pas des réponses. Et que certaines images vous poursuivent. Plutôt que de rentrer chez soi avec la sensation d’avoir tout compris et de se sentir bien… Comme si le fait d’avoir vu tel type de film pouvait faire de vous quelqu’un de bien et vous dédouaner pour le reste. Pour moi, c’est le pire sentiment.”

"La haine lui a donné l’arme et le racisme lui a confié les balles."

Dans The Wall, face au “dérapage” de Comley (pour ne pas trop dévoiler l’intrigue), “c’est ma parole contre la sienne et le film se termine sans rédemption, ni justice”, précise Mike Wilson. “Début juin, trois gardes-frontières ont tué un des membres de notre tribu, son corps était criblé de dix balles, donc ce que raconte ce film est conforme à la réalité. Est-ce que l’art imite la réalité, ou bien est-ce la réalité qui imite l’art ? Il faut bien comprendre que ce n’est pas juste un dérapage des gardes-frontières. Eux-mêmes reçoivent des ordres venant de plus haut. C’est tout un système d’injustice qui se perpétue sur nos terres depuis des décennies, sous le regard complice du gouvernement fédéral. Dans le film, Jessica se sert de son arme. Mais qui a armé la main de Jessica Comley ? La haine lui a donné l’arme et le racisme lui a confié les balles. Jessica n’est pas seule, il y a tout un système d’injustice qu’elle parachève et qui se perpétue à travers elle. Et comme disait Martin Luther King “tout retard de justice est un déni de justice”. On recherche tous la justice et une possibilité de rédemption…”

Ce rôle de garde-frontière a demandé un investissement particulier à la comédienne…

“Je déteste les armes. Je ne peux ni les voir ni les approcher, c’était donc un rôle difficile pour moi et j’ai dû suivre un entraînement spécifique. Mais ce qui m’a frappée, c’est à quel point il était facile de passer du dégoût complet au côté divertissant et cool de voir qu’on parvient à bien viser et à toucher une cible. La facilité avec laquelle on peut passer d’une attitude de dégoût complet, à la satisfaction et au plaisir relatifs, m’a frappée. C’est tellement primitivement humain d’avoir ce sentiment de pouvoir et de domination sur la vie une fois qu’on parvient à manipuler une arme convenablement. C’est dangereux, car moins on est éduqué et en possession de son identité, plus on a tendance à vouloir se fondre dans des missions qui soi-disant nous dépassent et nous donnent une identité. L’arme devient le symbole de ce pouvoir comme la peur que vous voyez dans les yeux des autres. C’est une guerre psychologique qui crée et repose sur la peur. Les gardes-frontières eux-mêmes sont terrorisés à l’idée que l’on s’en prenne à eux la nuit. C’est le fantasme de Jessica qui craint que des étrangers dangereux ne tentent d’envahir son pays, la nuit et viennent s’en prendre à elle et à sa famille. Elle est aussi effrayée que le sont les migrants.”

Et cette peur agit comme une véritable bombe à retardement.