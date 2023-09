"Wil": l’horreur de la collaboration anversoise

À lire aussi

1942. Alors qu’Anvers est occupée par l’armée allemande, Wilfried (Stef Aerts), qui se rêve peintre, s’est engagé comme auxiliaire de police. Le premier soir de sa prise de fonction, lui et Lode (Matteo SImoni) sont réquisitionnés par un Feldengendarme allemand, qui les oblige à rafler une famille juive. Devant la cruauté folle de l’officier, les deux jeunes policiers en viennent à défendre la famille et à tuer accidentellement le nazi. Leur sort est définitivement lié… Alors que la SS mène l’enquête, Wil doit gagner la confiance de la famille de Lode, notamment de sa sœur Yvette (Annelore Crollet), résistante de la première heure au sein de la Brigade blanche. Mais le père de Wil préfère le placer sous la protection d’un riche avocat (Dirk Roofthooft), antisémite forcené et collabo zélé…

Une tragédie flamande

Film de prestige coproduit par la VRT avec Netflix (et les frères Dardenne côté francophone), Wil est l’adaptation du roman homonyme publié en 2016 par l’écrivain anversois Jeroen Olyslaegers, traduit en français aux éditions Stock en 2019 sous le titre Trouble.

Comme Olyslaegers, le réalisateur Tim Mielants est Anversois. On comprend évidemment ce qui l’a intéressé dans ce roman, qui fouille les tréfonds de la mauvaise conscience de la métropole, seule ville belge où la police a officiellement collaboré avec les nazis dans les rafles de Juifs, comme le met parfaitement en scène Wil dans une série de scènes glaciales…

Réalisateur de télé reconnu — il a notamment réalisé l’intégralité de la saison 3 de la série BBC Peaky Blinders, avec Cillian Murphy en 2016, mais aussi la série flamande Cordon en 2014 —, Mielants est un bon faiseur. Après une comédie naturiste en guise de premier film, De Patrick en 2019 (Magritte du meilleur film flamand et Ensor du scénario et de la réalisation) et après avoir donné un coup de main à Bouli Lanners pour la réalisation de son dernier film L’Ombre d’un mensonge en 2022, l’Anversois s’attaque à un deuxième long métrage ambitieux. Malgré une mise en scène et une reconstitution historique assez classiques, Mielants parvient en effet à nous plonger dans un climat d’angoisse face à la cruauté des occupants allemands, comme des collabos flamands.

Depuis leur première prise de service dans la police anversoise en 1942, le destin de Lode (Matteo SImoni) est intimement lié à celui de Wil... ©Charlie De Keersmaecker

Un personnage moins ambigu

Reste que, par rapport au roman — qui s’étalait sur une période plus longue —, le film modifie quelque peu le statut du personnage central. De salaud ordinaire tentant de survivre à l’Occupation, Wil devient presque, au grand écran, un héros de la Résistance. Si Mielants ne cache pas le fait que de nombreux Anversois ont collaboré, ou à tout le moins fermé les yeux, son film met en effet en scène de nombreux personnages de résistants (tout en présentant le plus infâme des collabos comme le seul personnage parlant… français).

Sans doute est-il moins simple qu’en littérature d’oser, dans une forme de cinéma grand public, jouer jusqu’au bout la carte de l’ambiguïté…

Wil Drame historique De Tim Mielants Scénario Carl Joos et Tim Mielants (d’après le roman de Jeroen Olyslaegers) Photographie Robrecht Heyvaert Montage Bert Jacobs Avec Stef Aerts, Matteo SImoni, Annelore Crollet, Jan Decleir, Jan Blijvoet, Koen De Bouw… Durée 1h53