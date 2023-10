Arieh Worthalter en pleine lumière dans “Le Procès Goldman”

À 38 ans, l’acteur né à Paris en 1985 d’une mère belge et d’un père français — “N’écrivez pas que je suis Franco-Belge. Moi, je suis Belge. J’ai grandi à Anvers ; je vis toujours à Bruxelles”, précise-t-il — n’en est pas à son premier film, loin de là. On a pu notamment le remarquer dans Razzia de Nabil Ayouch, Duelles d’Olivier Masset-Depasse ou évidemment dans Girl de Lukas Dhont. Mais aussi, plus récemment, dans Serre-moi fort de Mathieu Amalric ou dans la saison 2 d’En thérapie sur Arte. C’est néanmoins la première fois qu’Arieh Worthalter décroche un rôle de cette importance. Celui du militant d’extrême gauche Pierre Goldman, dont le film retrace méticuleusement le second procès aux Assises d’Amiens en 1976, où, accusé du meurtre de deux pharmaciennes lors d’un braquage, il risquait la peine de mort.

Le rapport à la judéité

Pour incarner le rôle du demi-frère de Jean-Jacques Goldman (lequel s’est un peu construit en opposition avec celui-ci), Arieh Worthalter s’est notamment plongé dans l’autobiographie écrite par Pierre Goldman en prison : Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France. “C’était ma Bible. Tu as tout ce dont a besoin là-dedans. C’est un trésor. Si on avait ça pour chaque personnage…”, se réjouit l’acteur. C’est grâce à cette lecture qu’il a réfléchi son approche du personnage, et notamment son côté grande gueule au procès. “Très vite, en le lisant, j’ai entendu sa voix, en tout cas mon interprétation. On voit bien que c’est quelqu’un de très intelligent et en même temps de très impulsif. Il ne peut pas s’en empêcher. Il a un côté arrogant, mais c’est aussi par conviction qu’il réagit.”

Pour Cédric Kahn, il était important qu’Arieh Worthalter soit Juif pour incarner Pierre Goldman. Pas vraiment pour l’acteur… “Je suis Juif. Je n’y peux rien ; je vis avec. De fait, ça a une importance dans ma vie ; c’est une histoire tellement énorme. Mais cela n’a pas été un facteur déterminant dans mon désir de faire ce rôle. Par contre, j’ai une fenêtre sur lui que quelqu’un de non-Juif ne peut avoir. C’est normal, c’est l’Histoire… C’est une des raisons pour lesquelles c’était facile, agréable pour moi de rentrer dans le personnage, parce que je comprenais tellement de choses, je comprenais mes parents, mes grands-parents…”

Pour autant, Arieh Worthalter estime que sa génération a un rapport très différent à la judéité. “Je suis moins sensible à l’antisémitisme par exemple. Mais je ne vis pas dans la communauté juive ; c’est quelque chose qu’on ressent peut-être plus quand on vit dans la communauté. Je fais partie des gens qui l’ont quittée dès qu’ils en ont eu l’opportunité. Dès qu’on m’a dit : ‘L’école, c’est fini, tu vas faire ce que tu veux’, j’ai fui Anvers, avec tout l’amour pour ce que j’y ai vécu. Il y a peut-être chez moi un peu d’ingratitude, un refus de voir certaines choses. En même temps, je suis très sensible à la remontée de l’antisémitisme et du racisme général. C’est un truc de dingue ce que l’on vit. Mais, effectivement, quand on me parle d’antisémitisme, j’ai plus envie d’utiliser le mot racisme, parce que ce n’est pas quelque chose qui appartient aux Juifs… ”, confie le comédien.

Lors de son procès, Pierre Goldman (Arieh Worthalter) a souvent assuré lui-même sa défense. ©Cinéart

Un film contemporain

Ce qui frappe dans Le Procès Goldman, c’est combien le discours de Pierre Goldman paraît contemporain, notamment sur la question du racisme et de la violence dans la police. “Il suffit de voir l’enquête du Comité P sur la police d’Anvers, on voit que ça gangrène toujours les rangs de la police. L’incapacité à vivre avec autre chose que l’image du soi, du nous est le problème principal de notre vivre ensemble, en éliminant les questions économiques et écologiques. Je trouve ça terrifiant d’actualité comme sujet”, explique Worthalter.

Si l’acteur livre une prestation aussi impressionnante à l’écran dans Le Procès Goldman, c’est aussi dû à l’impressionnant dispositif de mise en scène de Cédric Kahn, qui nous plonge réellement au cœur du procès. “C’était fantastique, se souvient le comédien. Il y avait trois caméras qui tournaient en permanence. Tout le monde jouait constamment. Le scénario est construit en chapitres, avec chaque fois un témoin. Et on faisait chaque chapitre du début jusqu’à la fin en une prise, qu’on refaisait entièrement. Et Cédric demandait aux figurants de réagir naturellement. En tant qu’acteur, t’es au théâtre au cinéma ! C’était le paradis, une joie totale de jouer comme ça.”

Avec ce premier rôle dans un film acclamé par la critique à sa sortie en salles en France mercredi dernier, Arieh Worthalter est peut-être à un moment charnière de sa carrière (avec sans doute une nomination aux César à venir). “Je ne sais pas. On va voir… Parfois, t’as des gens qui font un truc super et puis qui ne travaillent pas pendant deux ans, tempère l’acteur. C’est sûr que, professionnellement, c’est excitant. T’es heureux quand un film plaît comme ça. Tu te dis que tu participes à quelque chose qui a du sens ; ça fait du bien. Après, ce n’est pas plus important que Girl ou que le film de Mathieu Amalric ou celui de Xavier Seron, que j’ai tourné l’année dernière et que j’ai très envie de voir. Il n’y a pas de fétichisme…”