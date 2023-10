“Je vois Bernadette Chirac comme la dernière reine de France”

Votre père a été journaliste politique. Il a écrit une biographie de Jacques Chirac. Peut-on dire que vous êtes tombé “dans” Jacques Chirac quand vous étiez petite ?

On peut dire cela oui. Pour plusieurs raisons. Donc mon père, qui était journaliste politique, est spécialiste de Chirac. J’en ai beaucoup entendu parler à la maison. Et, aussi, parce que je suis née en 1983. J’ai grandi sous Mitterrand et Chirac. Il est devenu président alors que j’entrais dans l’adolescence.

Ces antécédents ont-ils influencé l’idée du film ?

Inconsciemment, ça a joué. Bernadette était un personnage au début de mon adolescence, mais pour laquelle je n’ai pas beaucoup de sympathie à la base. Je connaissais très mal son histoire, en fait. Je l’ai découverte par un documentaire qui s’intitule Bernadette Chirac, Mémoires d’une femme libre, réalisé par Anne Barrère, qui était sa directrice de communication à la fin du deuxième mandat de Chirac. Bernadette a 81 ans et elle y raconte tout ce qu’elle pense, sans filtre. Elle assène vraiment des punchlines hors pair ! C’est dans ce documentaire que j’ai découvert cette histoire de revanche et qu’elle avait été longtemps humiliée. Elle raconte comment elle a décidé de prendre la place qui était la sienne. J’ai commencé à me dire qu’il y avait de la place pour une histoire de fiction et une comédie sur elle.

Qu’est-ce qui a été le déclic pour en faire une fiction ?

Il y a deux choses. Il y a un côté un peu universel de son histoire qui donne envie d’une fiction, parce que je pense que ça ouvre à un plus large public qu’un documentaire. Je ne voulais pas faire un biopic classique, du début à la fin de sa vie. Ce qui m’intéressait, c’était l’angle de la revanche d’une femme et comment métamorphoser cette femme dont on a ri un peu toute sa vie, comment on allait rire non plus d’elle mais avec elle. C’était ça le pari.

Il y a le risque aussi d’alimenter ce regard un peu léger qu’on a aujourd’hui sur la politique…

J’ai un grand respect pour la politique et je suis un peu médusée par tout ce qui se passe aujourd’hui. Même moi, je commence à m’en désintéresser. Ça commence un peu à me passer au-dessus. Je pense qu’au contraire, une comédie politique peut réenchanter la politique. D’ailleurs, dans les interviews que je donne, on parle de cinéma, bien sûr, mais on y parle aussi beaucoup de politique. Et c’est intéressant : ça veut dire qu’en fait ça intéresse les gens, que, quelque part, la politique n’est pas morte. Mais j’ai l’impression que mon film n’est pas politique à proprement parler, à part sa dimension féministe. Mais je ne parle pas de la chose politicienne. C’est plus une comédie humaine.

On ne réécrit pas l’histoire, mais en sortant du film, on en vient à se dire que la première femme Présidente de France aurait pu être Bernadette Chirac.

Moi, je la vois plutôt comme la dernière reine de France, avec ce truc un peu monarchique parce qu’elle n’a pas été élue, justement. Je ne sais pas qui sera la première Présidente de France. J’espère qu’elle sera de ma sensibilité politique. Je rends un peu ses lettres de noblesse à Bernadette, en forçant un peu le trait, parce que je pense qu’elle est sans doute moins sympathique que ce que j’ai dessinée. Mais il me fallait une empathie pour elle. Ce qui va dans votre sens, c’est qu’elle avait un vrai sens politique, bien plus que certains dans l’entourage de son mari.

Le parcours de votre père vous a-t-il aidé à vous emparer du sujet, notamment vis-à-vis de la famille Chirac ?

Non, parce que mon père n’est pas du tout en contact avec eux. On ne les a pas tenus au courant. Parce qu’à partir du moment où on tient la famille au courant, ils ont le droit de demander à lire le scénario et voir le film, ce qu’on ne voulait pas du tout. J’ai écrit seulement un courrier à Claude Chirac pour lui proposer de voir le film, ce qu’elle a fait.

Bernadette et Bernard, un duo de loosers magnifiques : Catherine Deneuve et Denis Podalydès dans "Bernadette" de Léa Domenach. ©Warner

Le personnage de Bernard Niquet, le conseiller, est extraordinaire. Pour le coup, ce personnage réel dépasse la fiction.

Oui, il a été son conseiller et est devenu préfet, comme on le raconte. Mais nous avons a brodé autour de la relation. Ce qui nous a amusé, c’est de faire de Bernadette et lui une duo de loosers magnifiques. C’est Don Quichotte et Sancho Panza qui se battent contre des moulins. En plus, ils partagent le même prénom. À mes yeux, c’est la vraie histoire d’amour de ce film.

Catherine Deneuve est fantastique. Avez-vous écrit pour elle ?

Voici ce qui s’est passé : quand je suis allé voir mes producteurs pour leur soumettre le projet, je n’avais qu’un demi-synopsis. J’ai glissé que je pensais à Catherine Deneuve et ils m’ont répliqué : “Écris le film et on verra…” Avec ma coscénariste, Clémence Dargent, on a fait en sorte d’essayer de ne pas y penser. Ensuite, c’est l’agent de Catherine Deneuve qui lui a soumis le scénario en lui disant : “Vous devriez le lire. Ça va vous amuser.” Elle a été emballée. Elle a compris ce que je voulais faire aussi : avoir quelqu’un qui incarne et non qui imite. Nous avons été sur la même longueur d’onde tout de suite.

Un port aristocratique : Catherine Deneuve dans Bernadette de Léa Domenach. ©Warner

En effet, les acteurs ne sont pas du tout dans la recherche du mimétisme physique. Vous le leur avez demandé ?

Je leur ai dit d’emblée à tous que je ne souhaitais pas qu’on singe. Paradoxalement, je trouve que le mimétisme sort parfois le spectateur du film, surtout quand les acteurs portent des postiches : on les reconnaît derrière le maquillage. L’idée était de prendre des petites choses qui caractérisent le modèle. Deneuve, pour moi, elle at une espèce de port aristocratique naturel. Elle n’a pas besoin de forcer une façon de parler ou de paraître. Michel Vuillermoz a travaillé sur l’idée du grand homme qui vacille. Le seul qui a joué la carte du mimétisme, mais sur la voix et le phrasé, c’est Laurent Stocker [qui interprète Nicolas Sarkozy, NdlR]. Il ne lui ressemble pas physiquement, mais, quand il ouvre la bouche, c'est Sarkozy…

Vous utilisez une chorale pour les transitions. Cela rappelle le chœur du théâtre shakespearien…

Oui, il y a un côté très théâtral dans mon film. Il y a trois comédiens de la Comédie-Française, la fiction commence quand le rideau de l’isoloir s’ouvre. Le chœur en fait partie de cette analogie. La chorale, c’est un petit hommage au côté religieux de Bernadette. Et pour les chansons, on a mélangé des œuvres classiques et des hits de la variété qui ont marqué les différentes décennies.

C'est votre premier film de fiction. Vous faites fort : les Chirac, Catherine Deneuve, des acteurs de haut vol…

Denis Podalydès me l’a fait remarquer, en plein tournage. Catherine Deneuve regardait les rushes tous les soirs. Il m’a demandé si ça ne me mettait pas la pression. Je lui ai répondu que c’est de la pression qui s’ajoute à de la pression à de la pression… Du coup, elle disparaît. Si j’avais été tétanisée, je n’aurais pas pu faire ce film. J’ai considéré cela comme du travail avec des collègues. Et puis, je n’ai pas 22 ans, j’en ai 40. J’ai fait beaucoup de choses qui m’ont amené là : du documentaire, j’ai cadré des films, j’en ai monté, je fais du théâtre… Je me sentais à ma place. Donc, oui, il y a du culot dans le choix du sujet et des acteurs. Il y a de la pression… Mais les choses se font et elles se sont bien faites. J’espère que c’est réussi et que ça va plaire.

Pourquoi Catherine Deneuve regardait-elle les rushes tous les soirs ?

Elle est très impliquée dans le film. Elle m’avait prévenue : “Ce qui m’intéresse aussi, c’est de voir comment le film se fabrique”. Elle est vraiment passionnée de cinéma, elle voit tout, c’est incroyable ! On a eu beaucoup de discussions sur les chefs de poste, sur les décors, les costumes… Mais elle ne se regarde pas elle. Elle regarde les décors, les costumes, les autres comédiens. Quand elle n’est pas contente, elle le dit, mais quand elle est contente, elle le dit aussi. Et elle n’arrêtait pas de me dire qu’elle était contente, ce qui est gratifiant. C’était une belle collaboration.