“Dogman”, le “Joker” de Luc Besson

Une fois sa perruque blonde enlevée, Douglas lui raconte son enfance traumatisante, auprès d’un père et d’un frère organisateurs de combats de chiens. D’une rare cruauté, ces dévots bas de plafond ont fini par l’enfermer dans la même cage que les molosses. Privé de l’amour des hommes, l’enfant va se retourner vers les meilleurs amis de ceux-ci. Au fil des ans, le jeune homme va développer avec les chiens une relation très particulière, un véritable amour, doublé d’une capacité surnaturelle à communiquer avec eux, qui vont le transformer en Dogman.

Étonnant de voir Luc Besson, le mogul du cinéma français, se projeter dans un personnage aussi déclassé, vivant en marge de la société. Depuis l’échec retentissant de son ambitieux Valérian et la Cité des mille planètes qui, en 2017, a failli couler sa société de production EuropaCorp, le cinéaste a ceci dit dû revoir ses prétentions à la baisse.

L’ombre du Joker

Après Anna, thriller d’espionnage sans âme en 2019, le réalisateur du Grand Bleu et du Cinquième élément est de retour avec une œuvre nettement plus personnelle, dont il signe le scénario et où l’on sent que se jouent des problématiques autobiographiques fortes. Le film semble en effet marquer une forme de retour aux sources de ses premiers films (Le Dernier Combat et Subway en 1983 et 1985).

Face à cet antihéros, tueur sans états d’âme, on pense forcément à Léon (1994). Mais Dogman est plus encore le Joker de Luc Besson. Avec son sourire exagéré, sa propension au déguisement, son goût de la comédie – il a appris tout Shakespeare par cœur, la lecture étant, avec ses chiens, son seul refuge -, Dogman apparaît en effet comme un double du Arthur Fleck de Todd Philips. D’autant que lui aussi se fait le porteur d’un discours social sur la redistribution des richesses. Même si, en l’occurrence, il vole aux riches pour son propre compte…

Caleb Landry Jones, sur les traces d’Heath Ledger

Côté interprétation, Caleb Landry Jones va plutôt puiser son inspiration du côté d’un autre Joker, celui du regretté Heath Ledger dans The Dark Knight : Le Chevalier noir de Christopher Nolan. Deux ans après avoir décroché le prix d’interprétation à Cannes pour son rôle de tueur de masse dans Nitram de Justin Kurzel (resté inédit chez nous), le jeune acteur et chanteur texan libre une nouvelle prestation totalement habitée, dans la peau d’un psychopathe en quête de vengeance contre une société qui l’a rejeté.

Porté par une bande-son tonitruante signée par le fidèle des fidèles de Besson, Éric Serra, Dogman fait aussi la part belle aux standards de la chanson française, de Charles Trenet à Edith Piaf. Dont l’hymne “Non, je ne regrette rien” vient clore un film où le cinéaste français semble pourtant faire amende honorable après les accusations de viol à son encontre, en abordant les questions de genre, d’identité, de violence et de harcèlement.

