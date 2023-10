Luc Besson: "La souffrance nous rapproche beaucoup plus que le bonheur"

À peine débarqué du Thalys, on saute dans le métro. À la sortie, quelqu’un nous attend avec un parapluie pour nous conduire à l’hôtel… Vite, vite, Monsieur Besson est prêt à commencer. Pas le temps de souffler que l’on se retrouve assis dans un petit salon face à Besson, sobrement vêtu d’un jean noir et d’un t-shirt assorti, et que l’interview commence… Pour évoquer le 19e long métrage du réalisateur français, qui met en scène Douglas (impressionnant Caleb Landry Jones), un outsider qui, privé de l’amour des hommes, a trouvé le réconfort auprès d’une bande de chiens…

“Dogman” semble à part dans votre filmographie récente. On a l’impression que vous revenez à vos premiers films…

Non. Je pense que j’ai toujours fait des films très différents : Angel-A, Arthur et les Minimoys, Jeanne d’Arc, Le Cinquième Élément…

Peut-on dire néanmoins que c’est un film plus personnel ?

Ils le sont tous. Mais je pense qu’en vieillissant, quand on passe la barre fatidique des 60 ans, on sait mieux ce qu’on a envie de dire. On le dit plus sobrement, mais de façon peut-être plus intense. Alors que quand on a 20 ans, on crie, on hurle…

Vous vous reconnaissez dans ce personnage d’outsider, alors que vous êtes un magnat du cinéma français ?

C’est amusant parce que cette image-là, c’est vous qui l’avez construite, pas moi. Je l’entends, je la vois dans la presse, mais moi, je ne l’ai jamais vécu comme ça… Moi, j’ai toujours été préoccupé par les scénarios, les castings, le travail. Je ne sors pas beaucoup, je me lève à 4h30 et je travaille depuis que j’ai 17 ans. Je suis toujours sur la même ligne. Après, il arrive que la chance vous pousse et que vous fassiez un ou deux films qui font beaucoup d’entrées. Mais moi, je suis un cuisinier. Je n’ai pas envie d’être dans la salle de restaurant, je passe mon temps en cuisine à chercher des recettes. Je vais dans d’autres pays pour voir d’autres saveurs. Ma préoccupation principale, c’est d’offrir à chaque fois aux gens une carte un peu nouvelle.

guillement La mise en scène, c’est l'envie de faire un dessin de mammouth au fond d'une grotte pour dire qu'on existe…

D’où vous est venue l’histoire de ce personnage pas banal, vivant au milieu des chiens ?

D’un article que j’ai lu, d’un père qui a jeté son fils dans une cage avec des chiens pendant quatre ans. Ça m’a énormément choqué, parce que je suis père de cinq enfants, qui sont toute ma vie. Après, ce qui m’intéressait, ce n’était pas tant ce fait divers, que de me dire que tout le monde connaît la souffrance. Tout le monde a perdu un parent, un ami, un frère, un boulot, un chien. On se raconte nos histoires de vie… La souffrance nous rapproche beaucoup plus que le bonheur. La souffrance, on la partage. Le bonheur, ça ne se partage pas. Si quelqu’un a une piscine, une belle Rolls, la plupart des gens sont envieux. Ils se disent qu’il a triché, qu’il a hérité. Il y a forcément un truc… Et je me disais : ce gamin-là, comment fait-il pour grandir, devenir ado, adulte ? Comment fait-on pour vivre avec autant de malheurs dès le départ ? Comment fait-on, quand on est un arbre à qui on coupe toutes les racines, pour tenir dans le vent ? Un peu à la manière de Forrest Gump, j’essaie de lui inventer une vie un peu tumultueuse. Il ne sait pas qui il est. Il est dans une chaise roulante, c’est ni un homme, ni une femme, ni un chien, ni un arbre. Il essaie donc de s’inventer d’autres vies. C’est un peu le principe du comédien.

C’est aussi celui du cinéaste ?

C’est un peu différent. La mise en scène, c’est plus l’envie de faire un dessin de mammouth au fond d’une grotte pour dire qu’on existe. Ça date d’il y a des millions d’années… C’était pour dire : je suis passé par là, je suis là.

Votre “Dogman”, est presque un super-héros. Il a en tout cas un pouvoir de communication hors norme avec les chiens…

Il est à part, oui. Après, Dogman, ça ne vient pas de Spider-Man ou d’Ant-Man. Cela vient du fait que, quand on voit “In the Name of God” à l’envers, ça fait “DogMan”. Après, c’est du cinéma. Il faut qu’on puisse pousser le bouchon un peu plus loin. C’est ça qui me plaît. Je vous l’accorde, on est vraiment au bord de la science-fiction, mais j’ai essayé de rester dans le domaine du crédible. On a vu des chiens faire 800 kilomètres pour retrouver leur maître. C’est presque de la science-fiction et pourtant, c’est vrai.

Pour « Dogman », Luc Besson a fait appel à une vraie meute de chiens, plutôt qu'à des effets numériques. ©Europacorp

Les scènes avec les chiens, notamment celles du casse, sont très impressionnantes et avec très peu d’effets numériques…

Il n’y en a aucun. Ça ne m’intéresse pas. Il y avait 115 chiens au total. Est-ce que c’est un joyeux foutoir pendant douze semaines ? Oui. (Rires) Il faut y aller plan par plan. Il m’est arrivé de mettre trois caméras dans la pièce, de faire sortir tout le monde, de laisser les chiens seuls et de laisser tourner, en espérant qu’il se passe quelque chose… Après, il y avait les chiens-stars venus de Los Angeles. Ce sont des acteurs ; ils avaient d’ailleurs du mal à jouer avec les autres. À côté de ça, j’avais une horde de 70 chiens qu’on a habitués à être ensemble pendant quatre mois. Eux, c’était une vraie équipe de rugby en balade. Ils faisaient la fête tout le temps !

Vous dites que les effets numériques ne vous intéressent pas. Pourtant, la technologie est partie prenante de votre cinéma, du Cinquième Élément à Valérian…

La technologie est très bien sur certains films. Sur d’autres, ça me le fait pas. Le Livre de la Jungle, je préfère mille fois la version animée classique des années 1960. C’est très bien fait mais, moi qui ai 60 ans, ça ne me concerne pas.

Pour le rôle de "Dogman", Luc Besson a fait appel à Caleb Landry Jones, qui avait remporté, en 2022, le prix d'interprétation à Cannes pour "Nitram". ©Europacorp

Comment avez-vous travaillé avec Caleb Landry Jones, très impressionnant dans le rôle principal ?

Il est incroyable… Plus qu’un acteur, c’était un partenaire que je cherchais. Sur une telle aventure, il faut être en tandem. J’ai rencontré Caleb trois fois de suite, sans lui parler du script, pour voir si on s’entendait bien humainement, parce qu’on allait devoir passer un an ensemble : il est dans tous les plans ; il y a eu six mois de préparation… Et on s’est rendu compte qu’on avait une sensibilité similaire. Il a eu une enfance au Texas très solitaire avec son chien. J’ai eu la même à Coulommiers, au pays du fromage, avec mon chien. On parlait à peu près la même langue… Et il a vraiment sauté dans le vide.

Dans le film, il y a une dimension religieuse très présente. Vous faites de ce Dogman une figure sacrificielle et même christique…

La spiritualité mène le monde depuis vingt siècles. Elle a tué le plus de monde à travers l’Histoire que le cancer ou les guerres. Peut-on en faire abstraction ? Non, surtout avec un personnage qui n’a rien fait et qui se prend tout sur la tête. C’est évident qu’il va lever le nez vers le ciel et se dire : que dois-je comprendre ? Ce qui est intéressant dans la spiritualité, c’est que personne répond là-haut… Mais j’ai beaucoup de respect pour les religions quand elles vous aident à mieux vivre. La société n’y arrive pas, la religion de temps en temps. Tant mieux.

Le film se clôture sur “Non, je ne regrette rien” de Piaf. C’est vous qui parlez à ce moment-là ?

C’est une philosophie de vie, qui me correspond. À quoi servent les regrets ? Et, comme il le dit dans le film, les complaintes, ce sont des prières au Diable. Ce n’est pas une phrase de moi, mais elle m’a marqué… Il faut avancer et travailler.

« Dogman » de Luc Besson, avec Caleb Landry Jones dans le rôle d’un psychopathe et maître des chiens. ©Europacorp

Le contexte

Cela fait quatre ans que Luc Besson, 64 ans, n’a plus sorti de film, depuis le très faible thriller d’espionnage Anna en 2019. Avec ce film très différent, le cinéaste essaye sans doute aussi d’enrayer une longue descente aux enfers.

En décembre 2013, une enquête préliminaire avait ainsi été ouverte par le parquet de Paris concernant des soupçons dans le financement de “sa” Cité du Cinéma, financée à 90 % par l’État français via la Caisse des dépôts et consignations. Tandis qu’en 2020, deux fonds américains ont racheté près de 70 % du capital de sa boîte de production EuropaCorp, après la quasi-faillite de celle-ci, suite aux échecs commerciaux retentissants de Valérian et la Cité des mille planètes en 2017 et de Taxi 5 l’année suivante. Luc Besson a d’ailleurs dû quitter la présidence d’EuropaCorp, dont il reste directeur artistique.

Mais ce qui a le plus entamé l’image du cinéaste ces dernières années, ce sont les accusations d’agressions sexuelles à l’encontre de celui qui, en 1992, avait épousé l’actrice Maïwenn alors âgée de 16 ans. Comme Besson l’a rappelé à la Mostra de Venise, où il faisait son grand retour en présentant Dogman en Compétition de la 80e Mostra del cinema, le cinéaste a définitivement été blanchi, en juin dernier par la Cour de cassation, des accusations de Sand Van Roy, qui l’accusait de viol depuis 2018 — l’actrice a annoncé dans la foulée le dépôt d’une nouvelle plainte en Belgique, mais aussi un recours à la Cour européenne des droits de l’homme. Mais Sand Van Roy n’est pas la seule à accuser Luc Besson. En 2019, Médiapart avait ainsi recensé neuf témoignages de femmes dénonçant des agressions sexuelles, qui ont mené le parquet à ouvrir plusieurs enquêtes préliminaires.