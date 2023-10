Romain Duris plonge dans "Le Règne animal" : “À chaque rôle, on remet les compteurs à zéro”

À côté des mutations, le film conte l’histoire d’un père qui doit lâcher la main de son fils à l’adolescence. Un moment crucial dans la vie d’un être humain.

”Je l’ai vécu comme cela : la parabole de ce que peut-être la paternité durant ces cinq-six années charnières entre 15 et 20 ans. C’est accepter qu’un adulte prenne son envol. Cela va très vite, un enfant qui nous échappe et ne se situe plus là où on l’attendait. Cela rend le film universel. À la lecture du scénario, le monde spectaculaire restait un peu abstrait. On pouvait espérer que ce soit beau et qu’ils aient assez de moyens pour le rendre crédible, mais cette relation-là me suffisait.”

Quant au constat sur notre animalité perdue, Roman Duris la nuance. “La conscience écologique se développe de plus en plus. Je sens la nature forte et bien présente. En voulant la protéger, on la rend encore plus forte, plus existante. Même s’il y a une longue période où on a déconné. On pensait que les ressources étaient sans fin. Notre génération s’est rendu compte qu’il fallait faire gaffe.”

Assis en tailleur sur le canapé d’un hôtel bruxellois, Romain Duris donne l’impression de tenir à peine en place. Un peu comme son personnage de père constamment sur la brèche dans ce film aux contours fantastiques. “François est actif, quitte à se planter. On le sent d’ailleurs au moment où les choses dérapent entre son fils et lui et où ils en viennent presque au rapport physique. On sent bien son impuissance parce que son fils lui échappe. J’adore ce genre de personnage indépendant et déclencheur. C’était du bonheur.”

Pétri de contradictions, François évolue au fil du film. “À la fin, il est plus heureux qu’au début, il est plus chargé, plus doux dans ses certitudes. C’est en cela que c’est un film d’espoir. On sent bien qu’on n’arrive pas à contrôler l’être différent. En revanche, vivre à ses côtés et faire un bout de chemin ensemble, cela le remplit.” Thomas Cailley semble prendre à contre-pied l’idée que les films de mutation se finissent forcément mal…

"Ce film sur la différence résonne avec de nombreuses situations"

Malgré quelques tentatives (Titane, Grave, Acide,…), le fantastique reste un genre dans lequel le cinéma français se fait rare. “Alors que de nombreux Français travaillent sur ce type de films aux États-Unis ou ailleurs, souligne l’acteur. Sans doute, est-ce une question de moyens, mais aussi de complexe vis-à-vis des Américains et des Asiatiques. On ne se permet pas assez d’être universels. C’est ce que j’aime dans ce film qui peut être vu au Japon, à Los Angeles, en Italie. Il peut voyager partout… Peut-être que les Américains sont plus doués dans des films plus simples. Avatar est un film avec beaucoup d’ampleur, mais le scénario est très simple”, note le comédien.

Le film "Le Règne animal" de Thomas Calley pose la question: l'humanité court-elle à sa perte ou bien a-t-elle repris la bonne direction?

Dans Le Règne animal, pas de demi-mesure. “Toutes les créatures qu’on a croisées étaient finies. On n’a pas travaillé sur fond vert. Il n’y avait aucun maquillage ridicule, c’était déjà magique. Thomas a fait en sorte que les scènes soient tournées de façon la plus vivante et la plus proche du résultat final possible. C’est ce qui explique le coût du film et l’installation très lourde sur le plateau”, souligne Romain Duris.

Ce film sur la différence parle de rejet et de peur. “On pense aussi à la situation des migrants. Cela fait référence à plusieurs types de différences et puis, on l’aborde de façon très intime à travers cette relation au père, témoin direct de la transformation du fils. Cela fait aussi penser à ce qu’on a vécu pendant le Covid : la réaction face au virus, comment vivre avec lui, ne pas condamner les jeunes ou les vieux. Ça résonne avec beaucoup de choses.”

Récemment, l’acteur est passé par trois univers totalement différents, avec une recette à la clé ?

”À chaque rôle, on remet les compteurs à zéro, c’est ce que je recherche. C’est plus facile de passer des Trois mousquetaires au Règne animal et à Hazanavicius (pour son film Coupez !, NdlR) que de faire des films qui seraient très semblables. Si j’enchaîne trois comédies françaises, c’est plus difficile de se renouveler. Si on travaille avec des réalisateurs totalement différents et qu’on passe d’un univers à un autre, c’est peut-être plus simple. On peut plus facilement cadrer les projets et créer des personnalités différentes. C’est plus difficile de se renouveler quand on travaille avec le même réalisateur, comme ce fut le cas avec Cédric Klapisch, par exemple (du film L’Auberge espagnole à la série Salade grecque, NdlR). Il faut être léger, disponible, curieux et surtout écouter ce que les réalisateurs veulent et les raisons qui les poussent à faire leur film. Il faut bien les écouter, mais ce n’est pas désagréable”, glisse l’acteur en guise de pirouette finale…