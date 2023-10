Quelques images d’archives retracent la vie et l’ascension politique des Chirac avant l’élection de 1995 et de franchir un rideau de bureau dressé comme celui d’une scène de théâtre. Et voici Catherine Deneuve et Michel Villermoz en couple présidentiel. Ils y sont moins en quête de mimétisme physique que d’une transposition crédible à mi-chemin de la caricature (le second reproduit à la perfection lippe et moue chiraquiennes).

Dimension romanesque

Shakespeare a conté la geste des rois d’Angleterre sous le sceau de la licence artistique. Comme dans ses dramaturgies, un chœur assure ici les transitions, en chansons. Choix artistiques qui rappellent la dimension romanesque de cette vie, d’abord dans l’ombre du mari avant de s’émanciper sous les projecteurs.

C’est que Bernadette Chirac, née Chodron de Courcel, était un peu ringarde – pardon : vintage. Il appartiendra à une obscure éminence grise, l’authentique Bernard Niquet (Denis Podalydès, toujours parfait) d’en faire la personnalité politique préférée des Français à coup de plans com’, de relookage, d’association avec les pipoles. Le scénario s’amuse avec délectation de la LadyDisation a priori improbable de “Bichette”.

Denis Podalydès, conseiller de l'ombre. ©Warner

Franc parler vachard

La trame du film de Léa Domenach, son fil de tailleur Lagerfeld en quelque sorte, est l’idée bien connue selon laquelle derrière tout grand homme se cache une femme. Celle-ci, devenue la première Dame de France, lassée des vexations (reléguée au second plan par sa fille Claude, conseillère du son père) et des humiliations (infligées par un mari volage) a fini par s’imposer sous les projecteurs avec pour arme un franc-parler vachard. L’épisode de l’ours dressé, tout symbolique qu’il paraît, est authentique si l’on croit, notamment, le livre Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête d’Erwan L’Éléouet.

Le film met en évidence des intuitions politiques attribuées à Madame Chirac : sur le risque de la fameuse dissolution de l’Assemblée nationale en 1997 ou de l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Le scénario insiste, avec une malice, sur l’aveuglement de l’entourage présidentiel, enfermé dans sa tour élyséenne quand la première Dame humait l’air du terrain corrézien dans sa fonction de conseillère générale.

Dominique de Villepin en prend pour son grade de prétendu stratège. Nicolas Sarkozy, le traître de 1995, aussi (Laurent Stocker compense son manque de ressemblance par un phrasé mimétique). Claude, la fille et conseillère présidentielle, pourra prendre ombrage du "bras-de-dames-de-fer" qu’invente la nécessité dramaturgique. Mais on nous a prévenus : ceci est une fiction. Laurence, la fille cachée par peur de voir sa maladie instrumentalisée, retrouve sa place.

Le couple présidentiel (Catherine Deneuve et Michel Vuillermoz). ©Warner

Légèreté de ton

La vision de l’homo politicus n’en sort pas grandie. Les Guignols de l’Info – marqueurs des années Mitterrand-Chirac – sont passés par là. L’émission satirique de Canal + est évoquée au détour d’un dialogue. (Les “Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel !” de Vuillermoz convoquent également le souvenir de la marionnette de Super-Menteur).

La légèreté de ton, si elle rend le film plaisant, pourra diviser. Elle polisse la violence du monde politique – réduite à quelques reparties assassines destinées à faire rire la salle. Le peuple est réduit à de la figuration, sur un quai de gare ou un marché corrézien, comme dans la réalité : à la veille d’une échéance électorale.

Entre la pusillanimité du président Chirac et de ses séides, Bernadette éclaire les prémices de l’érosion du sens de l’État sous l’effet des ambitieux, des arrivistes et de la quête du buzz. Mais l’évocation sur un mode tragicomique du séisme de 2002 avec l’arrivée au second tour de la présidentielle de Jean-Marie Le Pen paraît triviale à la perspective de moins en moins improbable de l’entrée de sa fille à l’Elysée et de la dangereuse surenchère qu’elle provoque chez les héritiers sarkozystes en embuscade au sein de la Macronie.

On en viendrait à se demander s’il n’eut pas mieux valu pour la France que sa première présidente de la République se soit prénommée Bernadette.

Bernadette Biopic libre. De Léa Domenach. Scénario : Léa Domenach et Clémence Dargent. Avec Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sara Giraudeau