Cédric Kahn : “C’est la première fois que je parle de judaïsme dans mes films, alors que je suis juif”

Pourquoi avoir choisi, pour évoquer le destin de Pierre Goldman, de vous concentrer uniquement sur son second procès ?

C’est difficile comme question, mais disons qu’il y a une part d’intuition quand on fait un film. On n’a pas toutes les raisons en tête. Mais d’abord, c’est la personnalité de Goldman qui m’intéressait, sa parole. Et j’ai trouvé que le procès était le meilleur endroit pour restituer sa parole. Et puis j’aimais qu’il prenne en charge sa défense lui-même, de façon tellement intense, farouche et même des fois un peu contreproductive. Il est à la fois son meilleur allié et son pire ennemi.

Pierre Goldman apparaît comme un être libre. C’est aussi cela qui vous intéressait chez lui ?

Je ne sais pas s’il est libre. Oui, il est libre dans le sens où il ose dire tout ce qu’il pense. Mais je crois qu’il est un peu fou aussi, il prend beaucoup de risques. Des fois, on se dit qu’il a un goût de la plaisanterie et de la provocation qui peut vraiment le mettre en grande difficulté. Dans ce procès, il risque sa tête quand même. À l’époque, il pouvait encore être condamné à mort. Il a donc beaucoup à perdre : la vie. Mais lui dit que ça n’a pas d’importance… Il a beaucoup de contradictions en lui. C’est un personnage très complexe. Il est très libre mais, par exemple, il dit qu’il aime beaucoup la prison… En tout cas, je ne le vois pas comme un exemple. Mais c’est vrai qu’on est un peu fasciné par cette liberté. Elle nous fascine parce que nous, les gens normaux, on n’est pas libre. On fait attention à ce qu’on dit. On fait attention à ne pas prendre trop de risques dans la conversation, dans nos opinions. Face à des gens comme ça, qui ont une parole très libre, très subversive, on est un peu fasciné. Je pense que ça a participé de la fascination pour lui, à l’époque en tout cas. Moi, je l’ai traité comme une rockstar.

Dans le film, vous montrez d’ailleurs qu’il avait des groupies à son procès…

J’ai lu qu’il y avait eu 10000 personnes à son enterrement. En fait, la question de sa culpabilité, les gens s’en foutaient. Ils avaient de l’amour et de la fascination pour lui. C’était comme un show. Ils ne se posaient pas la question de la vérité. J’ai organisé un micro-trottoir avec tous les jeunes qui étaient dans la salle, qui participaient au tournage, en leur demandant s’il était innocent ou non. Tout le monde répondait : on a envie qu’il soit innocent…

Votre film parle de la France des années 1970, mais il semble résonner avec la France actuelle, notamment sur le racisme dans la police…

Il y a plusieurs explications à cela. On peut dire que la société française s’est radicalisée aujourd’hui, que toutes ces tensions entre l’extrême gauche et l’extrême droite sont encore plus vives. On peut aussi dire que la société française ne bouge pas en fait. Que, pendant l’Occupation, il y avait les collabos et les résistants. Après, dans les années 1970, il y avait les gauchistes et les Français un peu racistes. Et aujourd’hui on retrouve toujours la même sociologie. Je crois plutôt à cette thèse-là. Il y a une France éternelle, qui ne bouge pas. Mais je ne sais pas si c’est rassurant ou non…

Pourquoi avez-vous choisi Arieh Worthalter pour incarner Pierre Goldman. Et était-ce important qu’il soit juif pour interpréter ce rôle ?

Oui, je crois. Un acteur non juif peut évidemment jouer Goldman. Un acteur est un acteur. Mais je crois que pour jouer Goldman, c’était aussi intéressant de venir avec son histoire, avec cette histoire-là. Je vais répondre autrement. J’ai fait des essais avec plusieurs acteurs, des Juifs et des non-Juifs. Il n’y avait pas de discrimination, mais Arieh était le meilleur. Alors, est-ce qu’il était le meilleur parce qu’il était juif ? C’est mystérieux la chimie d’un acteur… Bien sûr qu’un acteur joue aussi avec son histoire personnelle. C’est la première fois que je parle de judaïsme dans mes films, alors que je suis juif. Mais, quand je fais l’acteur, on me propose toujours des rôles de Juif…

Quel rôle joue la judéité de Pierre Goldman dans son destin ?

Dans sa personnalité, c’est très important, bien sûr. Dans le film, il y a l’intrigue principale, c’est le procès et avec lui toute cette mise en scène judiciaire. Mais il y a une deuxième intrigue, qui est le match entre Kiejman (Me Georges Kiejman, campé par Arthur Harari, son avocat, NdlR) et Goldman, qui sont des enfants de la Shoah. Pour moi, c’est très important. Ils représentent deux façons d’être héritiers de cette histoire. Un autre aspect très important dans la personnalité de Goldman, c’est que c’était un juif qui vivait au milieu des Noirs (de la communauté antillaise de Paris, NdlR). Ça, c’est très particulier. Il disait : “Je suis un juif noir. ” Là, il a été très en avance…

Cela signifie-t-il autre chose d’être Juif en France aujourd’hui ?

Je n’ai pas vécu cette époque. Ce que je peux dire, c’est que cette génération-là était plus proche de la Guerre et donc plus proche de ce traumatisme. Aujourd’hui, ce sont d’autres questions. On doit se positionner par rapport à Israël par exemple, quand non est Juif à l’extérieur d’Israël. Et puis on n’est pas que juif. C’est une partie de ma personne. Mais je suis aussi très Français. C’est une question très intime. Je crois qu’il y a autant de façons d’être juif que de personnes. Mais peut-être que je me sens plus libre intellectuellement par rapport à la génération de mes parents, dans mes idées, dans mon positionnement. Je me sens moins obsédé par l’antisémitisme aussi.

Dans “Le Procès Goldman”, en tant que metteur en scène, vous faites confiance à la parole, en signant un film qui repose quasi entièrement sur les dialogues…

Je voulais vraiment construire le film sur la parole, sur l’extraordinaire pouvoir de la parole. J’ai souvent monté le film les yeux fermés. J’écoutais et je disais : on coupe. On pourrait juste écouter le film à la radio, je pense que ça marcherait…

Dans le film, on ne quitte jamais la salle d’audience. C’était important de nous plonger dans une atmosphère claustrophobique ?

Pour moi, c’est une expérience immersive. Il fallait qu’on ait l’impression de vivre le procès. Si on commençait à mettre en images, des flashbacks ou des scènes extérieures, on modifiait le point de vue. Il fallait être dans la position des jurés et pouvoir se dire : la vérité est là. Je voulais vraiment que ça soit le cerveau du spectateur qui soit sollicité. Et non sa paresse…

Making of : La reconstitution du procès

Pour retracer le procès de Pierre Goldman, Cédric Kahn n’a pas pu se baser sur les minutes des débats. “Ça ne se faisait pas à l’époque. On a reconstitué le procès avec des articles de journaux”, explique le réalisateur. Le résultat est néanmoins bluffant. On a réellement le sentiment de se trouver aux Assises d’Amiens en mai 1976. Notamment grâce au public dans la salle, campés par d’excellents figurants. “On a choisi les différents groupes avec beaucoup d’attention. C’était vraiment comme un casting d’acteurs. Il y avait les Antillais, les gauchistes, les jeunes, les groupies. Il y avait les simples spectateurs, les policiers, les familles de victimes, les jurés. Chacun connaissait sa fonction. Par contre, ils ne connaissaient pas le scénario. On a tourné dans l’ordre du procès et ils étaient libres de leurs réactions. Je ne les ai pas dirigés”, explique Cédric Kahn.

Bio express : Pierre Goldman

Né à Lyon en juin 1944 de parents juifs communistes résistants, Pierre Goldman est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman (né sept ans plus tard d’un autre mariage de son père). Leurs parcours seront radicalement différents. Inspiré par sa mère polonaise, restée une militante révolutionnaire après la guerre, Pierre Goldman a d’abord été membre d’organisations étudiantes antifascistes durant ses études à la Sorbonne dans les années 1960.

Après avoir participé durant un an et demi à la guérilla au Venezuela, Goldman revient en France en 1969, où il découvre qu’il a été condamné par contumace à un an de prison pour ne s’être pas présenté au service militaire… Il passe alors du militantisme au banditisme, en participant à plusieurs cambriolages. Début 1970, il est arrêté, accusé notamment du meurtre, en décembre 1969, de deux femmes lors du braquage d’une pharmacie ayant mal tourné boulevard Richard-Lenoir à Paris. Un crime qu’il a toujours nié, contrairement aux autres cambriolages.

Condamné à la perpétuité en 1974, Pierre Goldman sera rejugé aux Assises d’Amiens deux ans plus tard. Entre-temps, grâce au succès de son autobiographie écrite en prison, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, Goldman est devenu un intellectuel respecté, pouvant compter sur un comité de soutien très actif. Grâce à son avocat, Me Kiejman, il sera finalement acquitté des meurtres, mais condamné à 12 ans d’emprisonnement pour les autres charges à son encontre.

Libéré pour bonne conduite après sept années en prison, Pierre Goldman sera finalement assassiné de sept balles dans le dos, le 20 septembre 1979 en pleine rue à Paris. Si l’on soupçonne une action de l’extrême droite, son meurtre n’a jamais été élucidé.