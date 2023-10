“Le Procès Goldman” : Cédric Khan signe un film de procès magistral

À lire aussi

Condamné une première fois à la perpétuité pour quatre cambriolages à Paris et l’assassinat de deux pharmaciennes, Goldman a toujours clamé son innocence dans l’affaire de la pharmacie. Défendu par un trio d’avocats emmené par Me Georges Kiejman (excellemment campé par Arthur Harriri, le réalisateur d’Onoda – 10 000 nuits dans la jungle en 2021). Pour tenter de convaincre le jury de l’innocence de son client, l’avocat et ses collègues vont faire le procès du témoignage, en soulignant les nombreuses contradictions des témoins oculaires qui, en l’absence de preuve matérielle, sont les seuls à incriminer directement Goldman…

Climat étouffant

Cinéaste exigeant, Cédric Khan frappe un grand coup avec Le Procès Goldman, d’une incroyable rigueur. Format 4/3, image ternie, costumes et gueules d’époque, le film nous plonge au coeur de la cour d’assises d’Amiens pour ne jamais en sortir, un peu à la manière du récent Saint Omer d’Alice Diop, mais avec encore moins d’échappatoires vers le monde extérieur ou vers l’intériorité des personnages.

Reconstituant minutieusement le déroulé procès grâce aux articles de journaux de l'époque, le cinéaste nous plonge dans une atmosphère étouffante, comme une métaphore de la France des années 1970. Car si ses avocats font le procès du témoignage, toujours fragile, Pierre Goldman reste un militant politique et se sert de son procès comme d’une tribune pour faire passer ses idées sur la police, la justice et la société. Des idées qui semblent toujours terriblement d’actualité, quand il questionne le racisme structurel de l’institution policière et de la société française… “Je suis nègre ! Être Juif ou être noir, c’est la même chose ! ”, clame notamment, bravache, Goldman, très lié au milieu antillais.

Pour camper Me Kiejman, l'avocat de Pierre Goldman, Cédric Kahn a fait appel au cinéaste Arthur Harari. ©Cinéart

Une histoire juive

Tout en respectant scrupuleusement le déroulement du procès, Cédric Kahn signe un film qui met également en scène une certaine histoire des Juifs français. Fils de juifs polonais résistants durant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Goldman a toujours souhaité être à la hauteur de ses parents et de leur combat. C’est d’ailleurs sa mère, retournée vivre en Pologne, qui l’a présenté à des révolutionnaires cubains.

Cette question de la judéité est centrale dans le film de Cédric Kahn, qui souligne combien elle a joué dans la biographie de Pierre Goldman, mais aussi dans son procès. Avec le souvenir, encore proche, de la Shoah, mais aussi tous les sous-entendus antisémites et plus largement racistes qui ont émaillé la procédure policière…

Dans le rôle de Pierre Goldman, le Belge Arieh Worthalter est éblouissant dans "Le Procès Goldman" de Cédric Kahn. ©Cinéart

Le Procès Goldman Film de procès De Cédric Kahn Scénario Nathalie Hertzberg et Cédric Kahn Photographie Patrick Ghiringhelli Montage Yann Dedet Avec Arieh Worthalter, Arthur Harari, Stéphan Guérin-Tillié, Nicolas Briançon, Jeremy Lewin, Chloé Lecerf… Durée 1h55