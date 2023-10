"Le Règne animal" : A quel moment devient-on plus animal qu'être humain ?

François (Romain Duris) se rend à un rendez-vous médical avec son fils Emile (Paul Kircher) au sujet de sa femme Lana, en pleine mutation. Il découvre que les médecins sont sur le point de la transférer vers un centre spécialisé, situé dans le sud de la France (Les landes). François décide de déménager et de changer son fils de lycée afin de pouvoir rester auprès d’elle. Emile, de son côté, semble très effrayé et pas spécialement pressé de retrouver sa maman.

Neuf ans après Les Combattants, Thomas Cailley, également réalisateur de série (Ad Vitam pour Arte) revient avec un film fantastique français à la mode X-Men. Une aventure fantastique qui pose de nombreuses questions sur notre humanité et notre rapport à la nature.

Comme souvent dans le cinéma de genre, le film, savant mélange de réalisme et de science-fiction, combine le pur plaisir cinématographique à la réflexion sociétale sur la différence et la discrimination et, plus largement, sur l’avenir écologique de la planète. Il frappe par son habile gestion du suspense et des pans plus intimistes de son récit entraînant des changements de rythme fréquents entre la quête trépidante et les moments plus posés d’immersion dans la nature et de questionnements sur les mutations en cours.

Déployer ses ailes

Le film suit à la fois le cheminement d'Emile face aux mutations en cours et aux êtres qu’elle frappe et le désir de François d’assurer la meilleure cohabitation possible. Citant René Char, il reste persuadé que “Ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égards, ni patience”. Or, de la patience, il semble en avoir à revendre. Du moins quand il s’agit de sa famille.

Le film s’appuie sur une réalisation qui marie souffle et poésie, ainsi que quelques moments de terreur aussi. Avec des personnages formidablement dessinés et à la connexion évidente : le duo Romain Duris-Paul Kircher brille, traduisant bien les tensions liées à l’adolescence, la colère, la frustration, le rejet face à une situation qu'Emile n’accepte pas, tandis que son père essaie de protéger et préserver sa famille quoi qu’il en coûte. Car Emile et François ne sont pas au bout de leurs surprises.

Cette histoire pleine de souffle et de fureur, de bêtise humaine, aussi, a été présentée en ouverture d’Un certain regard à Cannes 2023. Elle séduit par sa réalisation époustouflante, sa photographie soignée, sa mise en scène au cordeau et ses effets spéciaux stylisés, sans oublier le jeu épatant de ses principaux acteurs : Paul Kircher, révélé par Le Lycéen de Christophe Honoré, mais aussi Billie Blain, dans le rôle de Nina et le troublant Tom Mercier dans celui de Fix, apprenti rapace.