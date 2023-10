"Pearl" sur Netflix : l’actrice Mia Goth mérite un oscar pour le dernier plan de ce film d’épouvante de Ti West

En cause, sans doute, une approche trop personnelle, sinon puriste, qui refuse les ficelles usées (ni effet de saisissement gratuit, ni surenchère gore, encore moins invocation d’esprit démoniaque).

La rencontre de “Massacre à la tronçonneuse” et “Gorge profonde”

Le précédent film du réalisateur, X (2022), se distinguait déjà par sa rencontre audacieuse entre les deux sous-genres d’exploitation nés dans les années 1970. L’équipe d’un film porno fauché s’y retrouvait la cible des pulsions d’un vieux couple de fermiers texans.

Les références du réalisateur était transparentes : Massacre à la tronçonneuse et Gorge profonde, pour ne pas les citer. Ti West remonte ici plus loin. À la fois aux sources de son couple démoniaque et d’un des films charnières de l’horreur cinématographique américaine – on va y venir…

En 1918, Pearl (Mia Goth, déjà à l’affiche de X) est une jeune femme paisible qui se languit de son mari Howard, mobilisé sur le front européen. Coincée entre un père impotent, rivé dans un fauteuil roulant, et une mère protestante et autoritaire, Pearl rêve d’une vie plus glamour.

Ses seuls amis sont les animaux de la ferme ainsi qu’un caïman femelle qui hante la rivière voisine (le saurien était déjà vedette de X). Il y a, aussi, le projectionniste du cinéma qu’elle fréquente en cachette, aussi tentateur que les films qui la font rêver ?

Refoulement des pulsions

Il est amusant que le patronyme de l’actrice principale soit Goth. Le contexte rural de Pearl évoque précisément American Gothic, célèbre tableau de Grant Wood (1930) (voyez la grande rouge…). L’American Gothic est, aussi, le nom de l’épouvante Made in USA, décrypté par Stephen King dans son essai Anatomie de l’Horreur (1981).

L’auteur de Ça attribue les origines littéraires du genre à la romancière Shirley Jackson (1916-1965). Le versant cinématographique naît avec Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock. Ti West en recycle habilement quelques motifs (la mère, le fauteuil roulant, le cellier…).

Le fondement de cette épouvante est le refoulement des pulsions. Ces frustrations s’extériorisent dans un déchaînement de violence. La mère en prend pour son grade (merci Sigmund…). Mais Ti West, comme dans X, donne à la (jeune) femme le dernier mot (détail : Mia Goth incarne dans Pearl la jeune version de celle qui la tourmentait dans X).

L’horreur chez Ti West se voit venir – a fortiori si on connaît le destin de Pearl. Tout son art consiste à la faire surgir froidement, en pleine lumière. Le dernier plan de Pearl, qui s’étire tout au long du générique, est le plus effrayant. Il vaudrait presque à Mia Goth, muse et coscénariste de Ti West, un oscar.

Pearl Horreur à la ferme. De Ti West Scénario : Ti West et Mia Goth. Avec Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright,… 1h42 Netflix