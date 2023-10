Thomas Cailley: "L'homme a rompu avec son animalité de façon radicale"

Cette potentielle porosité entre l’homme et l’animal est au cœur du film ainsi que le rapport à la nature déjà présent dans son premier long métrage, Les Combattants. “Le cinéma de mutants existe depuis longtemps, rappelle Thomas Cailley. Souvent, la mutation est rapide et radicale. On se transforme en loup-garou : on devient une bête agressive et on attaque. Ou on se transforme en super-héros et on possède le meilleur de l’homme et de l’araignée. Quelque part, on a besoin des monstres et des super-héros pour se rassurer sur notre humanité.”

À lire aussi

Le film fait le choix d’une transformation réaliste, lente : l’humanité s’efface tout doucement. “Cela pose la question de savoir à quel moment on cesse d’être le semblable de l’autre. C’est cela qui est troublant parce qu’on est à la fois 100% des animaux et 100% des humains. À quel moment devient-on plus l’un que l’autre?”

Dans les différentes phases de recherche de l’histoire, “on a commencé à trouver le fil lorsqu’on s’est posé la question d’une transformation sur plusieurs mois. La partie la plus intéressante est évidemment celle où il y a encore des traces d’humanité visibles. Où cela se partage et devient chimérique.” Avec des représentations (mi-homme, mi-animal) qui remontent aux débuts de l’humanité. “On en retrouve les traces sur les parois des grottes. Aujourd’hui, la frontière n’a jamais été aussi claire : on est là pour élever, abattre, exploiter, surveiller, squatter, pour faire plein de choses”, souligne Thomas Cailley.

”Au début de l’écriture, la mutation menait à des animaux déjà connus, puis on s’est rendu compte que c’était plus intéressant d’aller vers l’inconnu, de dessiner une nouvelle frontière. Aujourd’hui, la diversité s’effondre dans le monde. Plutôt que de proposer un énième récit apocalyptique, on se disait qu’au contraire, cela pourrait mener vers quelque chose de neuf et de diversifié, avec plus de ramifications. La question serait d’accueillir cette différence plutôt que d’enregistrer une forme d’épure figée. Ce qui me plaît dans le récit, c’est que l’homme-oiseau a une portée utopique.” Comme s’il symbolisait la possibilité de faire à nouveau corps avec le vivant… “Exactement. D’ailleurs, la mutation est à la base de la vie. On ne serait pas en train de se parler, s’il n’y avait pas eu une mutation il y a des millions d’années.”

Adèle Exarchopoulos et Romain Duris dans "Le Règne animal", deuxième long métrage du cinéaste français Thomas Cailley.

Thomas Cailley revient sur l’idée que tout gain soit accompagné d’une perte. Ainsi Fix perd-il la parole, mais il apprend à voler et découvre un nouveau type de langage. “Dans les récits de super-héros, ils gardent tout ce qui faisait d’eux des humains et ont en plus tous les pouvoirs du super-héros. Cela me semblait trop facile qu’il n’y ait pas de contrepartie. C’est un gage de réalisme de voir comment ils s’adaptent à une révolution qui ne dépend pas forcément d’eux.”

Lorsqu’Émile découvre les créatures dans la forêt, les images sont très poétiques. "Il est émerveillé par ce qu’il voit et j’espère que le spectateur l’est aussi. Je ne pensais pas pouvoir aller au bout de cette histoire sans raconter la violence et la diversité de la société humaine. Bien sûr, il y a des gens chez qui cela fait remonter un instinct humain d’accueil inconditionnel et d’entraide et qui ne se posent aucunement la question de la différence et d’autres, chez qui remonte l’instinct de protection, d’inhibition, de peur, qui se transforme en rejet.”

Commencé avant le Covid, le film a été écrit pendant et après le confinement. De nombreuses images ont irrigué sa réflexion “comme celles de policiers chinois qui attrapaient des gens avec des épuisettes géantes. Ça m’a sidéré. La réalité était tellement plus forte que ce qu’on était en train d’écrire, qu’on a jeté une partie du scénario à la poubelle.” Une fois l’urgence passée, le projet lui semblait encore plus intéressant qu’avant “parce qu’il traitait d’une société qui a vécu un gros choc, un signal majeur et qui fait semblant de ne pas l’entendre. Je trouve qu’on vit encore dans ce contexte. Que ce soit le Covid, le réchauffement climatique ou la crise migratoire, on fait semblant que tout va bien. Alors qu’on voit bien que ça bout et qu’il y a plein d’endroits où c’est prêt à exploser.” Les images des interventions de police dans les Zad et de couvre-feu ont complété le panorama.

"C’était comme si on assistait au réveil d’un monde qui se revitalise et redevient vivant.”

Guidé par son envie de parler de la relation père-fils, depuis les deux points de vue, Thomas Cailley a aussi bâti Le Règne animal au départ d’un sujet qu’il portait en lui depuis ses dix ans: la forêt des Landes. “Une découverte très forte pour moi : des forêts infinies et des ciels immenses. J’ai tout de suite vu ces lieux comme un territoire de fiction.” Avec un paradoxe toutefois : “c’est une forêt industrielle, la première forêt plantée en ligne d’Europe. Ce qui signifie : monoculture, pesticide, pas un oiseau, pas un insecte. C’est flippant, intrigant, car on n’entend aucun bruit.”

Au-delà de la forêt et des champs de maïs, subsistent, pourtant “des endroits un peu cachés, qui sont la photographie de ce qu’était le territoire avant qu’on y implante le pin au XVIIIe siècle : un ensemble de lagunes et de marécages, des zones humides où la vie était hyperféconde.” Ainsi l’endroit où le film a été tourné, est “beaucoup plus anarchique que la forêt de pins, c’est un site inaltéré depuis mille ans qui appartient à la même famille depuis le XIIIe siècle. Cela explique que la forêt n’a pas été coupée et remplacée par des champs d’arbres. Ce passage, qu’on effectue à pied, de la forêt plantée, industrielle à la forêt avec ses cycles naturels, beaucoup plus bruyante et diversifiée, était hyper émouvant. C’était comme si on assistait au réveil d’un monde qui se revitalise et redevient vivant. C’est devenu le sujet du film et la trajectoire des personnages.”

À lire aussi

Ce premier sentiment, ressenti lors du repérage, du passage d’un décor mort à un décor vivant, a marqué le cinéaste; toute l’écriture a suivi cette voie. “C’est en cela que le film est plus une utopie qu’une dystopie. L’idée est de pousser la frontière plus loin et de regarder ce qui se passe.”