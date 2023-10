”Des corps et des batailles” : en immersion au cœur de la deuxième vague du Covid

Au plus près des soignants

Comme le précise Christophe Hermans, son premier documentaire lui a servi en quelque sorte de session de repérages pour le second. Connaissant désormais les intervenants, la confiance était déjà installée et il a pu se faire oublier pour témoigner du travail des soignants, notamment au sein du service infection. Le résultat est un documentaire en immersion, qui nous place aux plus près des équipes du CHU.

Des corps et des batailles suit le travail auprès des patients en détresse respiratoire — le film est d’ailleurs dédié à l’un de ces patients, qui ne survivra malheureusement pas. On se glisse aussi dans les réunions de services. Où l’on est désolé d’assister, en direct, au mal-être de l’hôpital public. “Avant la crise, on fermait des lits aux soins intensifs, il me manquait 17 équivalents temps plein”, déclare ainsi un chef de service, craignant que cette pente dangereuse ne reprenne dès la crise finie… Tandis qu’une responsable plaide pour que l’on anticipe déjà la gestion d’une potentielle troisième vague.

À lire aussi

Mais ce qui frappe le plus, c’est la détresse psychologique du personnel, certes mieux armé pour faire face au Covid, mais qui, épuisé par la première vague, a vécu dans la douleur la deuxième. “Ce n’est pas tant le virus qui nous fait peur que la charge de travail”, lâche une infirmière. “On n’arrivera peut-être pas à sauver tout le monde, mais on ne laissera pas mourir une personne dans les couloirs… ”, déclare l’infirmière en chef du service Infection. Mais le moral est dans les chaussettes.

"Des corps et des batailles" enregistre des moments douloureux, comme les adieux de cette femme à son mari, condamné par le Covid-19. ©Dérives

Marre des discours complotistes

“J’ai perdu foi en l’humanité avec ce virus. Au début de la première, c’était le contraire… ”, confie une infirmière. Car si, au début de la crise, tout le monde applaudissait le personnel hospitalier à sa fenêtre, rapidement, l’égoïsme a repris le dessus, avec un sentiment de “harcèlement” de la part des patients, exigeant d’être emmenés aux soins intensifs… Mais le pire, pour les soignants, ce sont les discours complotistes qui fleurissaient alors sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, provoquant “la colère et la frustration par rapport à la population lambda”. “Je pense que les gens ne comprennent pas. Il y a une cassure entre l’hôpital et la vie… ”, se désole une intervenante…

À lire aussi

En posant sa caméra au cœur de la crise, Christophe Hermans — à qui l’on devait également l’année dernière La Ruche, très joli premier film de fiction avec Ludivine Sagnier, Sophie Breyer et Mara Taquin — fait œuvre utile, en nous donnant à voir le travail acharné, mais aussi le désarroi d’hommes et de femmes au service de la vie humaine…

Ce que filme Christophe Hermans dans "Des corps et des batailles", c'est le désarroi du personnel soignant... ©Dérives

Des corps et des batailles Documentaire Photographie et réalisation Christophe Hermans Montage Joël Mann Durée 1h12