Catherine Breillat (L'été dernier): “Je n’avais pas envie d’une femme prédatrice”

Si Breillat a pu réaliser ce 14e long métrage, c’est grâce au producteur français Saïd Ben Saïd, qui avait racheté les droits du film danois et qui lui a proposé ce remake. “J’ai été un peu interloquée, nous confiait, à Cannes, la cinéaste de 75 ans, diminuée physiquement par son AVC. Je me suis dit : pourvu qu’il ne pense pas à moi à cause de la crudité des scènes de sexe danoises, parce que j’ai déjà fait ça… Par contre, j’ai trouvé que tout le dispositif du mensonge était sidérant. Le scénariste a eu un coup de génie ! Quand on a commencé à le tourner, Léa et moi, on avait quand même la barre très haut…”

Le regard d’une cinéaste

Pour trouver sa place dans cette adaptation, Breillat a notamment modifié légèrement le rôle du jeune homme dont tombe amoureuse l’héroïne. “Ce n’était pas du tout mon genre d’adolescent. Moi, je voulais un ado transparent. Et puis je voulais que ce soit lui qui tombe amoureux d’elle, parce que je n’avais pas envie d’une femme prédatrice. Ça, je ne sais pas faire. Ça change quand même les choses. Après, j’ai cru que j’avais beaucoup changé le scénario, mais, quand on a eu fini le montage, j’ai revu le film danois avec mon monteur et je me suis rendu compte à quel point j’avais été fidèle aux scènes originales. Mais le choix des acteurs et de l’intention de la scène, ça changeait tout, alors que ce sont les mêmes mots. C’est un cas d’école ! Comment le même scénario devient un tout autre film et qui n’a même pas le même sens. Ça prouve que le metteur en scène a un regard qui transfigure toujours tout”, estime la réalisatrice.

En guise d’exemple, Breillat cite la scène dans le bureau, quand les deux personnages se retrouvent à la fin du film. “C’est quasiment la même scène. Mais ici, il y a une histoire d’amour entre eux… L’adolescent danois est quand même assez voyou. Le mien est très Musset ou Marivaux. Ça change tout. Parce que, du coup, c’est presque une scène d’amour entre les deux…”

Reste que, dans le contexte actuel, où tout est sujet à polémique, Catherine Breillat sait qu’elle marche sur des œufs en abordant un sujet aussi délicat que celui-là. “Ce n’est pas une vieille femme qui aime un adolescent, ce sont deux êtres humains, défend-elle. Je pense que chaque être humain a le droit de vivre sa vie, ses émotions, sans qu’on passe par les codes puritains et vengeurs qu’on voudrait imposer aux relations, que ce soit au cinéma ou dans la vie. Avec un sujet comme ça, c’est jugé d’avance : elle est coupable. Moi, je montre qu’elle n’est pas coupable. Enfin, elle commet une faute, parce qu’elle n’aurait pas dû céder. Mais on a quand même le droit à commettre une faute quand c’est irrésistible. Si on ne commet aucune faute, on est dans un monde stérile. On est humain quand même…”

Au contact de son beau-fils (Samuel Kircher), Anne (Léa Drucker) retrouve la sensation de l'adolescence... ©Xenix Films

L’exploration du désir féminin

Depuis ses débuts, avec Une vraie jeune fille en 1976, Catherine Breillat a toujours mis en scène les rapports hommes-femmes et plus précisément le désir féminin, comme c’est à nouveau le cas ici. Même si la cinéaste n’aime pas être réduite à cela. “Je ne suis pas une cinéaste du désir féminin d’abord. Ce qui m’intéresse, c’est d’abord l’attraction entre deux êtres qui, évidemment, amène au désir. Ils sont juste heureux ensemble ; ils se rendent même pas compte que c’est une attraction qui va amener au désir. Il y a quelque chose de très innocent au début. C’est simplement de l’adolescence retrouvée pour elle. Ils s’entendent comme s’ils avaient le même âge. Le désir vient après, bien après. Je pense que c’est beaucoup moins sulfureux, mais beaucoup plus subversif, parce que ça paraît si naturel… ”, réfléchit la réalisatrice.

Pourtant, comme dans Queen of Hearts, il s’agit bien ici de décrire la relation physique entre une femme mûre et un très jeune homme. Breillat n’élude d’ailleurs pas l’aspect sexuel de cette relation. Elle filme notamment l’extase sur le visage de Léa Drucker. “C’est copié du Caravage ! C’est compliqué à filmer un si jeune garçon et avec une femme au visage quand même marqué, un peu anguleux, avec des narines très longues. Je me demandais comment j’allais faire. Et, une nuit, j’ai pensé à un tableau du Caravage que j’avais vu dans une exposition : L’Extase de Marie-Madeleine, qui a été une révolution dans la peinture. Et là, surprise, je vois exactement les mêmes narines que Léa. Et ce que je voulais exprimer, c’était justement le ravissement, pas l’amour physique… Si on regarde le tableau attentivement, on voit qu’elle s’appuie très fort sur le haut de la tête renversée, avec le cou complètement en extension. Un metteur en scène ne peut pas inventer ça. C’est une position très étrange, qui fait la sublimité du tableau. Dans mon film, il y a d’ailleurs énormément de positions corporelles étranges, comme lorsqu’elle monte l’escalier à reculons. Je veux tout le temps voir mes personnages de face et en un seul plan si possible, sans contrechamps. Pour trouver des solutions, je m’inspire toujours de la peinture, pour que cela soit signifiant et que ça semble complètement naturel, alors que ça ne l’est pas.”

Caravage, "Marie-Madeleine en extase", 1606. ©D.R.

Pas de coach d’intimité

Pour filmer ces scènes délicates entre une actrice et un jeune comédien, il serait de bon ton, aujourd’hui, de faire appel à un coordinateur d’intimité… “Quelle horreur ! Je suis radicalement contre, réagit violemment la cinéaste. La relation est avec le metteur en scène. C’est quoi ces coachs autoproclamés ? Nous, on veut faire de la beauté, de la pureté. Un coach d’intimité, ça voudrait dire qu’il n’y a aucune pureté dans ces scènes-là. Il faut avoir l’exaltation de la beauté. Il faut se faire confiance. Il faut avoir la peur au ventre ! Avant, on les appelait des témoins de moralité. Personne n’a de master en moralité. Ce sont des Tartuffe. C’est de la pudibonderie. Il n’y a qu’à dire qu’on n’a pas le droit de faire des scènes d’amour. S’il faut un coach d’intimité, c’est qu’on ne croit pas au 7e Art, que ces scènes ne sont pas suffisamment importantes, que ce sont juste des scènes de cul. Du coup, il ne faut pas les faire…”