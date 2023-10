"Expend4bles" : Stallone fait de la figuration, Jason Statham assure l’action, Megan Fox roule des mécaniques... en vain

À lire aussi

Même Sylvester Stallone, tête d’affiche de la bande de mercenaires, semble le penser. Papy Sly est tellement cramé qu’il ne fait que de la figuration dans cet épisode, après une ch’tite blague sur ses maux de dos.

Reste Jason Statham (56 balais, quand même), le Bruce Willis des années 2000, toujours flanqué de l’ineffable Dolph Lundgren et de Randy Couture. S’y ajoutent, notamment, Tony Jaa (le Jet Li thaï), et 50 Cent, rangé des micros. Andy Garcia joue le patron des barbouzes.

Testostérone et œstrogènes

Pour séduire le chaland, on booste la testostérone ambiante d’une double dose d’œstrogènes : Megan Fox et Levy Tran intègrent le boys band. La première roule des mécaniques, la seconde mériterait un Expendables au féminin à elle seule : elle allie charisme et dynamisme. Ces chicks badass sont forcément plus jeunes. La Fox a vingt printemps de moins que le Statham, qui joue son sugar daddy…

Le scénario a un enjeu post-Oppenheimer : il faut empêcher la troisième guerre mondiale. Ce pitch pour jeu vidéo pâtit d'une mise en scène et des effets spéciaux qui frôlent l’indigence.

La fin de la mission est quasi écrite d’avance. Restait un doute sur le destin des têtes d’affiche. Vu l’essoufflement de la série, une issue à la hauteur du titre programmatique aurait été une digne sortie de scène : on aurait bien achevé les héros. Hélas, les producteurs sont plus cupides que les mercenaires.

Expend4bles De Scott Waugh. Scénario : Kurt Wimmer, Max D. Adams, Tad Daggerhart Avec : Jason Statham, Sylvester Stallone, Andy Garcia, Megan Fox, Levy Tran,… 1h44