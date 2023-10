Notre critique du film “Le Consentement”, avec Jean-Paul Rouve dans la peau de Gabriel Matzneff

Pourtant, l’auteur n’a jamais caché son penchant pour les très jeunes filles et pour les petits garçons de Manille, dont chaque conquête est racontée par le menu dans son journal, qu’il publie régulièrement chez Gallimard. En 1990, dans Apostrophes, on peut ainsi voir un Bernard Pivot goguenard, sinon complice, présenter l’auteur comme un “véritable professeur d’éducation sexuelle”, sous les rires du plateau, et lui demander pourquoi il s’était “spécialisé dans les lycéennes et les minettes”. Seule à s’indigner, s’étonnant de “vivre sur une autre planète”, la romancière québécoise Denise Bombardier dénonce alors le fait que le milieu littéraire parisien encense un écrivain pédophile. “On sait que les vieux messieurs attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation”, lâche-t-elle. “Comment s’en sortent-elles après coup ces petites filles qui ont subi un abus de pouvoir ? ”

Le livre choc de Vanessa Springora

Comment s’en sort-on après avoir vécu une telle relation d’emprise, c’est ce que racontera, 30 ans plus tard, Vanessa Springora dans Le Consentement, publié chez Grasset début 2020 et qui provoquera enfin le scandale. La directrice des éditions Julliard y racontait, de façon glaçante, sa relation avec Gabriel Matzneff, alors qu’elle était adolescente. En mettant au cœur du débat post #MeToo la notion de consentement et en voulant donner sa version de “l’histoire d’amour passionnelle” que décrivait l’écrivain en 1993 dans La Prunelle de mes yeux, volume de son journal consacré à sa liaison avec Springora…

À lire aussi

Le film s’ouvre à Paris en 1985. À 13 ans, Vanessa (Kim Higelin) vit seule avec sa mère divorcée (Laetitia Casta). Attachée de presse dans le monde de l’édition, celle-ci emmène sa fille, passionnée de littérature, dans un dîner auquel participe Gabriel Matzneff (Jean-Paul Rouve)… Dans la foulée de ce dîner, l’auteur de 49 ans écrit à la jeune fille des lettres enflammées et l’attend à la sortie de son lycée. Folle amoureuse de cet écrivain applaudi, Vanessa finit par accepter de le rejoindre dans sa garçonnière parisienne…

Comme dans le livre, le rôle de la mère (Laetitia Casta) est ici interrogé dans la relation entre Gabriel Matzneff (Jean-Paul Rouve) et la jeune Vanessa. ©D.R.

Pervers et manipulateur

Après le raté Gueule d’ange, avec Marion Cotillard en 2018 – qui abordait déjà une relation mère-fille problématique -, Vanessa Filho signe avec Le Consentement une adaptation très fidèle du récit de Vanessa Springora, qui a d’ailleurs collaboré à l’écriture du scénario aux côtés du cinéaste belge François Pirot. Malheureusement, elle ne parvient pas à aborder le sujet avec la même profondeur. Sa mise en scène se fait en effet assez terne, tout comme sa reconstitution du Paris des années 1980. Comme si la cinéaste se sentait obligée de renforcer, visuellement, le côté glauque du récit...

À lire aussi

Surtout, dans ces rôles difficiles, ses deux actrices, Kim Higelin (la petite-fille de Jacques, dans son premier grand rôle à l’écran) et Laetitia Casta ne sont pas toujours justes. Au contraire de Jean-Paul Rouve, terrifiant dans la peau du pervers pédophile, passant de la délicatesse mielleuse du séducteur de gamines au professeur d’éducation sexuelle passé maître dans l’art d’obtenir exactement ce qu’il exigeait d’elles au lit… Glaçant !

Osant des scènes crues, Vanessa Filho ne cache rien de la façon dont un écrivain quinquagénaire (Jean-Paul Rouve) manipule une très jeune fille (Kim Higelin) pour assouvir ses propres désirs. ©D.R.

Le Consentement Drame De Vanessa Filho Scénario Vanessa Filho, François Pirot et Vanessa Springora (d’après son récit) Photographie Guillaume Schiffman Musique : Olivier Coursier et Audrey Ismael Montage Marion Monestier Avec Jean-Paul Rouve, Kim Higelin, Laetitia Casta, Élodie Bouchez… Durée 1h58