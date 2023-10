Faut-il aller voir le nouveau film “L’Exorciste : Dévotion” en tête du box-office américain?

Treize ans après le drame, le père élève seule sa fille Angela dans une petite ville de Géorgie. Un jour, l’adolescente (Lidya Jewett) et sa meilleure amie Katherine (Olivia O’Neill) disparaissent. On les retrouve trois jours plus tard dans une écurie. La batterie d’examens menés à l’hôpital ne montrent rien d’anormal. Pourtant, les gamines, en proie à des comportements inquiétants et à des crises de violence incontrôlables, ne sont plus les mêmes… Pour l’aider à comprendre ce qui arrive à Angela, Victor décide de faire appel à Chris MacNeil (Ellen Burnstyn), une spécialiste des rites d’exorcisme qui, 50 ans plus tôt, a dû sauver sa propre fille Regan des mains du Diable…

Relance de la franchise

Cinquante ans après le choc L’Exorciste, les productions Blumhouse relancent la franchise. Oubliant les quatre suites/préquelles précédentes, L’Exorciste : Dévotion s’inscrit dans la continuité directe du film culte de William Friedkin, mort le 7 août dernier à l’âge de 87 ans. Pour signer cet exercice de style, Blumhouse a logiquement fait appel à David Gordon Green. En 2018, c’est lui en effet qui avait relancé la mythique saga Halloween, grâce à une trilogie efficace et respectueuse de l’œuvre originelle de John Carpenter. Mais on ne peut pas dire qu’il fasse ici preuve de la même inspiration…

Passé la première heure de mise en place, plutôt intéressante et ancrée dans une description méticuleuse du réel, Gordon Green livre ensuite le thriller horrifique attendu. Assurant le fan service, il multiplie les clins d’œil au film de Friedkin. À commencer par la réutilisation, plutôt bien amenée, des notes de synthé mythiques de “Tubular Bells” de Mike Oldfield, qui créent tout de suite l’ambiance…

Relecture contemporaine

Pour le reste, David Gordon Green emploie exactement la même formule que pour Halloween, en proposant une relecture contemporaine du classique. On retrouve en effet ici nombre de références à l’air du temps : la blague végétarienne, la nécessité de l’inclusivité et de la diversité, des références au féminisme… Sauf que, cette fois, tout paraît gratuit, comme pour surfer sur les supposées attentes du public d’aujourd’hui.

Cinquante ans après « L’Exorciste », Ellen Burstyn retrouve son personnage de Chris MacNeil, face à Leslie Odom, Jr. De quoi réjouir les fans… © Universal Studios. All Rights Reserved.

Cela permet néanmoins de prendre la mesure du changement d’époque par rapport aux années 1970. D’après le roman de William P. Blatty traitant d’un cas réel d’exorcisme, William Friedkin signait une métaphore politique de l’Amérique de son époque, avec la montée des conservateurs. Nettement plus sage, cette version 2023 coche toutes les cases actuelles, jusqu’à se vautrer dans des dialogues prêchi-prêcha loin, très loin de la radicalité de Friedkin. Et ce n’est pas parce que l’on a droit, cette fois, à deux exorcismes qu’on a deux fois plus peur…

On espère pour David Gordon Green qu’il parvienne à sortir de cette ornière du cinéma horrifique dans laquelle il semble coincé, pour retourner aux racines de son cinéma, quand il signait des thrillers poisseux comme Prince of Texas (2013) ou Joe (2014).

Olivia O'Neill incarne l’une des deux adolescentes possédées par le Diable. Dans une esthétique calquée sur celle de Friedkin dans « L’Exorciste ». © Universal Studios. All Rights Reserved.

L’Exorciste : Dévotion/The Exorcist : Believer Film d’horreur De David Gordon Green Scénario David Gordon Green et Peter Sattler Photographie Michael Simmonds Musique Amman Abbass et David Wingo Montage Timothy Alverson Avec Leslie Odom Jr, Ann Dowd, Ellen Burnstyn… Durée 1h51