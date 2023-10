"Marie-Line et son juge" : la serveuse en galère (Louane) et le juge austère (Michel Blanc)

Dans ce même bar, Marie-Line croise le juge Gilles Doutremont (Michel Blanc) qui ne croit que dans la force du Code civil, à ses yeux, de loin “la meilleure arme contre l’injustice”. Lorsque Marie-Line se retrouve face à lui, condamnée pour un malheureux accident, la jeune fille l’envoie paître avec ses opinions toutes faites et ses leçons de vie bon marché. Marie-Line est fatiguée de galérer et de culpabiliser.

Cassant et aigri, mais touché par son franc-parler et sa vivacité d’esprit, le juge décide de l’engager comme chauffeur. Ça tombe bien, Marie-Line adore faire la conversation et est toujours de bonne humeur. Louane (La Famille Bélier) apporte beaucoup de force et de vérité à ce rôle de jeune fille simple, mais déterminée.

Il y a beaucoup de véracité et de justesse dans les dialogues et dans leurs visions très personnelles de la vie. Petit à petit, le lien entre le juge et Marie-Line se tisse et modifie leur regard. Leur rencontre improbable les poussant à réévaluer les choix qu’ils ont faits et l’existence qu’ils ont “choisie”.

S’inspirant de “Changer le sens des rivières”, le roman de Murielle Magellan, Jean-Pierre Améris (Les Émotifs anonymes, Profession du père) compose un film sans jugement sur les êtres, portant un regard tendre, mais sans grande surprise sur des vies cabossées. À travers la figure de Marie-Line, il fait le portrait d’une génération de “galériens” (sic) qui n’ont pas bénéficié de la fameuse égalité de chances prônée par la République. Comment retrouver l'espoir et son chemin dans la vie ? Comment faire tomber les barrières sociales et changer l’image que l’on a de soi-même ? Une réflexion qui dépasse tous les clivages.

★★ Marie-Line et son juge Itinéraire bis De Jean-Pierre Améris Scénario Jean-Pierre Améris, Marion Michau d’après le livre de Murielle Magellan, Changer le sens des rivières Avec Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo Durée 1h44