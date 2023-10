Soit l'histoire d'un humoriste à succès (Guillermoz Guiz) qui cherche à réaliser un documentaire sur ses idoles. Entre les tirades rhétoriques de son pote, humoriste lui aussi (Gilles Dal ), sur l'impossibilité de parler de l'humour, les interviews foireuses ou barbantes des intéressés, les prises de tête avec sa productrice qui veille aux nouveaux codes de bienséance, les déboires s'accumulent...

Casser les codes

N'attendez ni révélation ni témoignage nostalgique. Non : Guillermoz Guiz et Gilles Dal l'affirment : ils veulent casser les codes. Trop bien, même. Les deux humoristes affectent de se moquer d'eux-mêmes et du microcosme de la chaîne publique. On le voit penser à l'écran (c'est voulu), on les entend réfléchir, aussi, à comment paraître plus subtils que tout le monde (cela l'est moins).

Les Snuls étaient des potaches qui se marraient d'abord entre eux. Ils se moquaient de la télévision, du Belge moyen, de nous, de nos semblables, bref d'eux-mêmes. Paradoxe : Guillermoz Guiz et Gilles Dal, en prétendant le contraire, donnent l'impression de se prendre très aux sérieux. A force de tourner autour de leur(s) sujet(s), on ne voit plus qu'eux. C'est un peu ennuyeux (au propre et au figuré).

Vase clos

A défaut des banalités qu'ils prétendent éviter, Guillermoz Guiz et Gilles Dal en survolent d'autres : peut-on rire de tout ?; les Snuls étaient-ils sexistes ? Elodie de Selys se prête au jeu de la fausse interview portant sur la première question. Myriam Leroy apporte sa caution en répondant par l'affirmative à la seconde. Mais on reste entre amis... La coterie s'enivre en vase clos. De l'art d'aborder les sujets qui fâchent sans s'y frotter ni se fritter. Après tout, la Belgique est un plaisir...

Les mises en scène sont parfois laborieuses comme l'engueulade bidon avec Laurence Bibot, l'interview-melon de Poelvoorde ou celle où Guillermo Guiz rit en matant de vieux sketches des Snuls. Et les Snuls dans tout ça ? Ils ressortent comme des papys chiants (Nico Fransolet), pontifiants (Stef Liberski) ou paumés (Kris Debusscher). Evidemment, c'est pour rire. Au milieu, on vous repasse un best of de séquences de Plus ou Moins Net. Après tout, il y a Snuls dans le titre du docu. Et cet avertissement prophétique : "dans 20 minutes vous aurez tout oublié". On vous aura prévenus.

SNULS, De toute façon dans 20 minutes vous aurez tout oublié Documenteur Ecrit et réalisé par Guillermoz Guiz et Gilles Dal Avec Guillermoz Guiz, Gilles Dal, Bérangère McNeese,... 1h35